Когда в 1971 году Индия оказалась в состоянии недолгого вооруженного конфликта с Пакистаном из-за Восточного Пакистана, который теперь известен как Бангладеш, лишь Советский Союз встал на сторону Нью-Дели. Заручиться дипломатической поддержкой Москвы, а также получиться доступ к советскому вооружению Нью-Дели позволил заключенный незадолго до этого Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, пишет Эмили Тамкин в статье, вышедшей 8 июля в The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Этот эпизод и по сей день играет не последнюю роль в индийско-российских отношениях. Так, именно Москва пошла на организацию трехсторонней встречи глав МИД РФ, КНР и Индии после ряда боестолкновений китайских и индийских в долине Галван на спорных территориях в провинции Ладакх. Как и прежде, когда Индия столкнулась с серьезным внешнеполитическим вызовом, Москва не только подключилась к разрешению разногласий, но и пообещала предоставить в кратчайшие сроки новые образцы вооружений.

Безусловно, есть в Индии те, кто видит в связях с Россией лишь дань прошлым близким отношениям, а также те, кто уверен, что будущее Индии, по меньшей мере в ближайшей исторической перспективе, за тесными отношениями с США. По словам директора Института исследований Южной Азии при Национальном университете Сингапура Раджи Мохана, на сегодняшний день «наилучшие» и «наиболее существенные» отношения у Индии именно с США. Он подчеркнул, что Индия не откажется от них лишь потому, что когда-то «была замужем за Советским Союзом». Позиция целого ряда государственных секретарей США администрации президента Дональда Трампа, которые много говорили о важности Нью-Дели, свидетельствует о том же.

Нарендра Моди и Дональд Трамп

Тем не менее сближение с Вашингтоном не означает невозможности поддержания тесных связей между Нью-Дели и Москвой: обе страны нашли, несмотря на изменившуюся международную обстановку, прочную почву для своих взаимоотношений. Так, они встают на сторону друг друга тогда, когда остальной мир этого чурается, поддерживают в целом единый внешнеполитический курс, несмотря на смену политического руководства, а также не стремятся похоронить исторические партнерские отношения.

Так, Советский Союз зачастую оказывался для Нью-Дели более ценным, чем США, партнером. В частности, когда в 1970-х годах Индия провела испытания ядерного оружия, это событие неизбежно стало поводом для напряженности в отношениях с США. Вашингтон был недоволен стремлением своего партнера обзавестись этим оружием массового поражения, тогда как Москва, напротив, официально заявила, что индийские испытания носят мирный характер. Хотя, как показывают архивные данные, за закрытыми дверьми советские дипломаты пытались убедить Нью-Дели отказаться от задуманного.

Помощь Советского Союза Индии не ограничивалась лишь молчаливой поддержкой или менее открытой критикой индийской ядерной программы. Москва также помогла своему партнеру в развитии вооруженных сил. По словам многих историков, СССР «посадил» страну на советское вооружение в 1970-х и 1980-х годах. При этом такое приобщение обошлось Нью-Дели недорого, поскольку оружие часто продавалось в кредит.

Кроме того, обе страны старались не читать друг другу нотации. Так, Нью-Дели, с готовностью осудивший пороки западного империализма, закрыл глаза на подавление Советским Союзом «революции» в Венгрии в 1956 году или его «вторжение» в Чехословакию в 1968 году. За ее молчание СССР щедро отплатил Индии, поддержав ее позицию по Кашмиру.

«С 1950 года позиция России по Кашмиру носила характер ключевой движущей силы», — заявил бывший посол Индии в Киргизии Пахок Стобдон.

Jrapczak Солдат охраняет придорожный контрольно-пропускной пункт возле международного аэропорта Сринагар. Кашмир

Если Китай или США часто пытались надавить на Индию в ООН из-за Кашмира, то Москва могла с помощью своего права вето защитить Нью-Дели. Так было в 1957 году, в 1962 и в 1971 году, когда только Советский Союз блокировал любые резолюции о вмешательстве ООН в конфликт из-за Кашмира. В прошлом же году, когда Индия отменила специальный статус территории, Россия первой назвала происходящее внутренним делом.

После распада Советского Союза, по меньшей мере в течение первого десятилетия, Москва была больше заинтересована в том, чтобы налаживать свои отношения с Западном, нежели укреплять особые отношения с Индией, которая также на фоне проходящих внутри страны реформ стала пристальнее смотреть на США.

Тем не менее между странами не прекратилось военное и торговое сотрудничество. В 1998 году Россия также поддержала Индию, когда та провела второй раунд своих ядерных испытаний. Именно президент Владимир Путин дал Нью-Дели понять, что получение Индией ядерного статуса зависит от Вашингтона. Поэтому когда тогдашние президент США Джордж Буш-младший и премьер-министр Манмохан Сингх заключили в 2006 году соглашение о сотрудничестве в ядерной области, как раз Россия, а не США в наибольшей степени выиграла от подобного развития событий.

Более того, Россия не только передала Индии в аренду ее единственную ударную подводную лодку, но стала делиться с ней технологиями для ее собственного флота атомных ракетоносцев. Это в целом можно сказать об оборонных отношениях Москвы и Индии: несмотря на попытки премьер-министра страны Нарендры Моди диверсифицировать источники поставок оружия, на долю России по-прежнему приходится 60% оружейных поставок.

Prime Minister's Office Нарендра Моди

Россия раз за разом доказывает Индии, что Москва надежный партнер, который не станет своей политикой втягивать Нью-Дели в вооруженный конфликт, например, убив иранского генерала и не сообщив об этом решении заранее. Кремль также не станет менять свой внешнеполитический курс с каждым новым президентом, а также закроет глаза на вопросы, которые в Индии считаются внутренним делом. Того же самого нельзя сказать о США.

Помимо торговых и военных сфер, в которых у двух стран есть точки соприкосновения, Москву и Нью-Дели объединяет то, что они не хотят становиться младшими партнерами ни США, ни КНР, ни кого бы то ни было еще. На фоне недавней напряженности в отношениях с Китаем вполне ожидаемо, что Нью-Дели может еще больше сблизиться с США. Но если прошлое что-то и демонстрирует, а также если судить по нынешним процессам, то едва ли можно говорить о том, что Нью-Дели откажется от своих связей с Россией.