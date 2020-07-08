28 июня во Франции прошел второй тур муниципальных выборов. История получилась длинная, поскольку коронавирус заставил отложить этот тур более чем на три месяца. Хотя он решал не так уж и много: в июне «довыбирали» депутатов всего в 4816-ти муниципалитетах из 30 243-х по стране.

Иван Шилов ИА REGNUM

По итогам местных выборов можно сделать два основных вывода:

слухи о смерти «старых волков» (республиканцев и социалистов) политического поля Франции оказались слегка преждевременными. Из сорока двух городов с населением свыше 100 000 — двадцать восемь остались за социалистами и республиканцами. Причем социалисты сохранили за собой Париж, который, по мнению короля Генриха IV Великого, «стоит мессы». И даже «Национальное ралли» (бывший «Национальный Фронт) Марин Ле Пен впервые в своей политической истории смогли «получить» крупный город: в Перпиньяне Луи Аллиот убедительно победил республиканца Жана-Марка Пужоля;

макроновская «Вперед, Республика» (LREM) откровенно провалилась. Два крупных города с «макроновской» администрацией (Безансон и Лион) ушли к экологам (партии «Европа Экология Зеленые», EELV). А экс-премьер Эдуар Филипп победил в Гавре не как выдвиженец LREM, а как независимый кандидат.

Это может означать, что период триумфов LREM закончился. И если Цепь Великого Магистра ордена Почётного Легиона (главная президентская инсигния у французов) и 254 (из 577-ми) контролируемых парламентских мандата позволяют Эммануэлю Макрону чувствовать себя относительно спокойно на верхушке политического дерева, то на корнях оного, на местах, для его партии ничего хорошего уже не видно.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Что ставит под угрозу гигантские панъевропейские политические планы Макрона.

27 августа 2019 года, на следующий день после завершения саммита G7, французский президент выступил на традиционной «конференции послов», организуемой каждый год в Елисейском дворце. Эту речь (полный текст здесь) можно было бы назвать «презентацией парадигмы возвращения Франции в центр дипломатической игры».

По мнению французского президента «мы определенно являемся свидетелями конца западной гегемонии в мире. Эта гегемония была, видимо, французской в XVIII веке благодаря Просвещению, безусловно, британской в XIX благодаря промышленной революции и, логично, американской за счет двух мировых конфликтов, а также экономического и политического доминирования этой державы». Однако «США находятся в западном лагере, но не несут в себе того же гуманизма». Поэтому «цель Франции в соответствии с необходимостью настоящего времени состоит в том, чтобы повлиять на мировой порядок с имеющимися у нее на руках картами, не уступать року, а попытаться построить новый порядок, в котором нашлось бы место не только для нас, но и для наших ценностей и ключевых интересов».

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

И в основе такого «французского проекта Европы», по мнению Макрона, должен лежать «Французский дух — это дух сопротивления и стремления к всеобщности».

Красивая и умная речь. И вовремя… Ведь сейчас уже предельно понятно, что США снимают с себя статус «патрона Европы» и желают стать ее «защитником». Скорее даже «наемником», судя по твиттерам Дональда Трампа, типа«США оплачивают почти все расходы на НАТО, защищая многие из этих самых стран, которые грабят нас в торговле (они платят лишь небольшую часть расходов ‑ и смейтесь!). У Европейского союза был излишек в размере 151 миллиарда долларов — он должен платить гораздо больше за армию!».

Европейцы платить не особо любят. Поэтому на фоне заявления Трампа, что он действительно собирается вывести часть американских войск из Германии, создается впечатление, что США «уходят из Европы», оставляя там управляемое ими НАТО, непотопляемый авианосец по имени «Англия» и сухопутную мегабазу по имени «Польша». Этого достаточно, чтобы, при необходимости, призвать к порядку и Брюссель, и Москву. В таких условиях вакансия европейского патрона становится свободной. И Макрон предлагает Францию с ее «духом и стремлению к всеобщности».

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Но если нисходящий тренд партии Макрона сохранится, то президенту надо думать о том, как справиться с «желтыми жилетами», коронавирусом и протестами Black Lives Matter уже во Франции. Однако, если не Франция — тогда КТО? В «дипломатической» речи президента мелькает упоминание о двух иных евроцивилизационных проектах — «католической Венгрии» и «православной России». Но они не могут продвигать вперед проект европейской цивилизации хотя бы потому, что «они несут в себе культурную и цивилизационную жизненную силу, которую я лично считаю ошибочной, но вдохновляющей».

Парадигма Макрона, конечно, спорная, но прислушаться к ней стоило бы. И задуматься: если США, Франция, Венгрия и Россия — «нет», то кто же тогда? Евроскептические настроения, коронавирусная история и шалости мигрантов просто не позволяют назвать Брюссель. Тогда что, Китай, который уже не то, что «освоился» на европейском экономическом пространстве — он его просто «купил»?

Или все-таки, не буду поминать черта с его «Третьим рейхом», новая «Священная Римская империя германской нации»? Ведь за последние десятилетия Германия достигла того, о чем мечтали ее милитаристы и из Второй, и из Третьей империй: взяла под плотный контроль (пусть и экономический, но так даже дешевле) всю Центральную и Восточную Европу. А это 29 государств, обеспечивающих почти 20 процентов внешнеторгового оборота Германии. И германская «культурная и цивилизационная жизненная сила» (та же «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера) для европейцев безупречна!

Для государства Украина противостояние или, упаси Боже, противоборство парадигм европейского будущего ничего хорошего не сулит. «Русская», «венгерская» и «американская» (исполняемая через Польшу) версии — это неизбежный раздел территории. К которому, по праву исторических обид, с удовольствием присоединятся и Турция, и Румыния. А возможно даже и Беларусь, по праву наследования от Великого княжества Литовского: все-таки Великому князю Ольгерду в свое время принадлежали нынешние украинские территории вплоть до Очакова.

«Германский вариант» в прошлом веке украинцы переживали дважды и оба раза грандиозной кровью. Уж лучше французы, с их духом, винами и женским шармом.

Вот и приходится с особым вниманием присматриваться к Китаю. Потому что, как ни крути, но китайский «Пояс и Путь» — это самый бескровный пример внешнеэкономической экспансии за последние века. Жаль только, что во всех сценариях не просматривается одного: сохранения реального экономического суверенитета.