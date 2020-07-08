Недавно один комик опубликовал в социальных сетях сатирическое видео, где он изображает активиста Black Lives Matter, заставляющего белую женщину склониться перед ним. Это символично для того, чему мы стали свидетелями по всей стране за последние несколько недель.

Энтони Фаучи

Продвигаемая философия не способствует равенству или справедливости для кого бы то ни было. Она также не вдохновляет на справедливость для всех. Всё, что она показывает, это насколько далеко мы отклонились от идеалов наших основополагающих принципов: что все люди, то есть все человеческие существа, созданы равными.

То, что некоторые соглашаются на унижение своих сограждан или даже требуют своего превозношения над ними, является результатом десятилетий идеологической обработки. Поколения были приучены предпочитать властолюбивое высокомерие вместо уважения, любви, справедливости и милосердия Бога, перед которым мы прежде преклоняли колени.

Во время недавнего разговора с доктором Энтони Фаучи сенатор Рэнд Пол процитировал «Роковое самомнение» Фредерика Хайека. В этой книге в качестве главного недостатка социализма обозначена основная человеческая склонность — верить в то, что отдельные люди или коллективы действительно находятся под контролем. Хотя никто и никакая группа, утверждал Хайек. Но это также означает, что никакое правительство и, конечно же, никакой бюрократ не могут успешно контролировать такую сложную систему, как свободный рынок.

Энтони Фаучи и Дональд Трамп

Роковое тщеславие проявляется всякий раз, когда правительство выходит за разумные пределы. Перечисляя полномочия и обязанности федерального правительства, они ограничивали их основными вопросами — например, внешней политикой, иммиграцией, отношениями между государствами и защитой личной свободы от посягательств правительства. Ни один бюрократ на невыборной должности — включая Фаучи — не обладает мудростью, видением или властью издавать указы, которые контролируют и ограничивают 330 миллионов человек, составляющих наше общество.

Средства массовой информации придают необычайно большой вес беззаботным, небрежным заявлениям Фаучи обо всем — от ношения масок до закрытия школ грядущей осенью. И его очевидное ожидание состоит в том, что все будут просто кланяться в повиновении всему, что он скажет. Все эти мнения принадлежат человеку, который неоднократно признавался, что не заострял внимания на широком влиянии своей политики на общество. Это же чувство собственной важности движет часто произвольным решением правительства закрыть по причине карантина один вид бизнеса, позволяя другому оставаться открытым. Это высокомерие случайно допускает политически одобренные протесты, беспорядки и насилие, осуждая группы, которые хотят собраться вместе и поклоняться Богу.

В конце концов, этот, казалось бы, неумолимый марш к левому авторитаризму, где одних унижают и заставляют преклонять колени перед другими, является лишь еще одним примером фатального тщеславия. Распространение бюрократами и чиновниками государственной власти практически на все сферы нашей жизни — это еще один способ заставить людей склониться перед властью и авторитетом. Фатальность в самомнении, по Хайеку, заключается просто в том, что ни одно общество, которое пытается регулировать экономику через какую-то тупую центральную власть, не может выжить.

Бюрократы, внедряющие свои идеи в каждый аспект нашей жизни, просто заменяют индивидуальный выбор и волю каждого человека на волю бюрократов. А государственные служащие, которые должны работать на людей, не знают, чего хочет или в чем нуждается человек, и даже не знают, как получить то, что человек хочет или в чем нуждается. Точно так же навязывание правил даже неэкономическим решениям правительства убивает наше свободное общество. Реакция всей страны на вспышку заболевания COVID-19 свидетельствует о том, насколько глупо полагаться на правительство.

Фаучи и другие продемонстрировали свое невежество в отношении того, как сохранить наше здоровье, и сделали это с той же поразительной скоростью, с которой они выдают противоречивые и даже заведомо ложные мандаты. Их тщеславие, которое заставляет нас склоняться перед ними, ведет к потере свободы. И эта потеря свободы в нашей конституционной республике оставляет вакуум на месте власти, который сейчас пытаются заполнить авторитаристы. И, в конце концов, это тщеславие ставит чувства людей выше их веры в Бога. Это губительно как для экономики, так и для общества.