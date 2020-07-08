Сразу после того, как в прошлом месяце Германия согласилась оказать компании Lufthansa финансовую помощь в размер €9 млрд, авиакомпания объявила, что возобновит рейсы по маршруту, который не использовался месяцами: Франкфурт — Шанхай. Независимо от того, было ли это случайностью или замыслом, шаг немецкого авиаперевозчика продемонстрировал то приоритетное значение, которое Берлин придает восстановлению коммерческих связей между двумя странами, которые начинают оправляться от тяжелейшей пандемии, пишетМэтью Карницчниг в статье, вышедшей 7 июля в Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Пока Германия пересматривает свою давнюю зависимость от США на фоне растущей напряженности в отношениях с Вашингтоном по вопросам безопасности и торговли, у руководителей страны всё меньше сомнений в необходимости возобновления своего партнерства с Китаем, крупнейшим торговым партнером ФРГ.

В то время как большая часть западного мира — прежде всего США и Великобритания — обрушилась на КНР с критикой за то, что Пекин не проявил должной прозрачности относительно происхождения вспышки коронавирусной инфекции, а также в связи с ущемлением демократических норм в Гонконге, официальный Берлин занял более осторожную позицию.

Когда канцлера Германии Ангелу Меркель спросили на одной из недавних пресс-конференций о том, поддержит ли она санкции, которые США рассматривают против Китая, она ушла от ответа.

«Связи с Китаем важны», — подчеркнула Меркель, добавив, что «они имеют стратегическое значение».

На самом деле, трудно переоценить важность Китая как экспортного рынка для немецких товаров, особенно машин и оборудования. С тех пор как Меркель вступила в должность канцлера в 2005 году, экспорт Германии в Китай вырос в пять раз и в прошлом году составил чуть менее €100 млрд. В то время как некоторые экономисты утверждают, что китайский спрос на немецкие средства производства уменьшается по мере взросления экономики, страна остается опорой экономической стратегии Берлина и ключевым локомотивом экономического роста.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Когда в США в связи с финансовым кризисом в 2008 и 2009 годах рухнул спрос, Германия положилась на Китай, который в значительной степени не пострадал от этого обвала, в целях восстановления собственной экономики — процесс, который шел почти без сбоев до самой пандемии. Нет сомнений в том, что Меркель помнит об этом, пытаясь защитить экономику Германии в условиях нынешнего кризиса, который, по прогнозам Европейской комиссии, приведет к снижению производства в стране в этом году на 6,3%.

В то время как Китай переживает сильные негативные последствия пандемии для своей экономики, немецкие экспортеры видят первые признаки надежды. Например, в июне продажи автомобилей в КНР выросли на 11%. Они растут уже три месяца подряд, тогда как до этого падали на протяжении многих месяцев.

Пока США, которые по-прежнему являются крупнейшим экспортным рынком Германии, всё еще не могут до конца одержать верх над вспышкой коронавируса, Китай постепенно возвращается к нормальной деловой активности.

Нежелание Меркель обличать Китай за репрессии в Гонконге может пойти вразрез с популярным представлением о ней как о лидере, руководимом прежде всего моральными представлениями. Такой образ она создала себе, решив принять более миллиона беженцев из Сирии и других стран в 2015 году.

Фактически нынешний курс канцлера согласуется с тем, какие отношения она поддерживала с Китаем в течение последних 15 лет: выражение озабоченности по поводу прав человека и обещание продолжать «диалог» в сочетании со всё более тесными коммерческими связями.

(сс) Wpcpey Протесты в Гонконге. 2019

Какой бы вопрос ни вставал на повестке дня отношений КНР и ФРГ — будь то угнетение Тибета, преследование уйгуров или повсеместная слежка китайского руководства за своими гражданами, — на первом месте у Меркель всегда был бизнес. И бизнес идет хорошо, и особенно у крупнейших компаний и работодателей Германии, от Volkswagen и Mercedes до гиганта Siemens.

Приоритеты Берлина по отношению к Китаю также оказали глубокое влияние на подход самого ЕС. Несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен не стала уклоняться от критики Китая с тех пор, как стала председателем Европейской комиссии, она старалась не отклоняться слишком далеко от общей линии Берлина.

«Невозможно сформировать мир будущего без прочных отношений ЕС и Китая», — заявила она в прошлом месяце после видеоконференции с китайским руководством.

На Германию приходится около трети торговли Китая с ЕС, но Китай также добился значительных успехов в других экономиках, от Франции до Италии. Недавняя волна негативных высказываний в адрес Пекина из-за Гонконга и коронавируса вряд ли будет препятствовать экономическому продвижению Китая в ЕС, даже если риторика из Брюсселя станет более критичной.

«Практическая цель Китая в настоящее время, по-видимому, заключается в том, чтобы обеспечить достаточное количество людей на важных постах в Брюсселе и в национальных столицах, которые готовы поступиться европейскими ценностями, такими как основные свободы, и приспособиться к позициям Китая ради поддержания отношений с ним», — указал в недавнем анализе Митито Цуруока, доцент Японского университета Кейо

Если судить по Германии, большого труда это не составит. В то время как некоторые видные немецкие политики, включая Норберта Реттгена, консерватора, который надеется сменить Меркель на посту канцлера, выступают против ее курса в отношении КНР, немецкий бизнес ее поддерживает, тогда как для электората ФРГ Китай в целом не считается проблемой.

(сс) Tim Reckmann Норберт Рёттген

Более серьезную головную боль в отношении Китая для Меркель и Германии представляет Вашингтон. В то время как многие в Берлине ждут ноября (и молятся, чтобы президент Дональд Трамп проиграл), политика Америки в отношении Китая вряд ли сильно изменится. Пусть и с неохотой, но даже многие демократы поддержали упорный подход Трампа к Китаю в области торговли и прав человека.

Между Республиканской и Демократической партиями есть также консенсус по вопросу допущения китайской компании Huawei к созданию сетей 5G. Администрация Трампа пригрозила ограничить обмен разведданными с Германией и другими союзниками, которые сотрудничают с китайской компанией в рамках установления этих сетей. Пока Меркель удалось заговорить этот вопрос, утверждая, что, хотя для компаний, участвующих в создании сетей 5G, должны быть более высокие стандарты безопасности, отказываться от их сотрудничества сразу же не стоит.

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Между тем основным приоритетом Меркель в отношениях с Китаем является возобновление запланированной торговой сделки с Европой. Целью предлагаемого «инвестиционного соглашения» является улучшение условий для европейских компаний в Китае, что является потенциальным благом для немецкого бизнеса, который годами жаловался на антиконкурентную практику и кражу интеллектуальной собственности в стране.

Из-за коронавируса Меркель оказалась вынуждена отложить саммит ЕС — Китай, запланированный на сентябрь, когда ФРГ будет выступать в качестве страны — председателя Совета Европейского союза. Именно тогда она и надеялась заключить сделку. И все же Меркель ясно дала понять, что хочет перенести мероприятие на как можно более близкий срок.

«Тем временем мы собираемся продолжить диалог с Китаем на всех фронтах», — отметила Меркель на прошлой неделе, сославшись на целый ряд вопросов, начиная от торговли и заканчивая правами человека.

«Тесное сотрудничество в интересах Европы», — подчеркнула она.