



Сегодня, 8 июня, Европейская комиссия официально представит свою «стратегию чистого водорода». Как сообщали ранее некоторые издания, Европейский союз планирует возглавить мировое лидерство в области водородной энергетики. Для достижения этой цели будет создан глобальный альянс, который объединит как национальные правительства и институты ЕС, так и европейских промышленников.

«Европейский водородный альянс» (ЕНА) соединит все сегменты цепочки создания водорода, от предложения до спроса и распределения, чтобы добиться снижения затрат и повышения конкурентоспособности, говорится в проекте документа Еврокомиссии. Водород рассматривается в качестве потенциальной «серебряной пули» для замены нефти и газа в таких отраслях, как сталелитейная и химическая. ЕНА обещают вывести из-под действия обычных правил Евросоюза. Это означает, что национальные правительства получат право субсидировать проекты альянса в обход обычных строгих норм ЕС по предоставлению промышленности государственных субсидий. Как заявила Еврокомиссия, она пересмотрит правила конкуренции и субсидирования, чтобы помочь «европейским компаниям достичь оборотов, необходимых для конкуренции с промышленными гигантами Китая или США».

На данный момент существуют два принципиальных подхода к решению задачи: получать водород путем разложения воды и путем преобразования природного газа. Еврокомиссия, судя по утечкам, планирует задействовать европейские мощности возобновляемой энергетики и использовать «зеленый водород». Против чего настроено мощное европейское нефтегазовое лобби. Помимо того, есть и фактор международной конкуренции. На сегодня в мире ежегодно производится около 70 миллионов тонн чистого водорода. Его получают в основном на специализированных заводах, расположенных вблизи объектов потребления и ресурсной среды. Что касается Европы, то на ее долю приходится 18% водорода. При этом ЕК считает, что европейцы значительно отстают от азиатских (Китай и Япония) и американских конкурентов. Однако, уточняет немецкий политик и генеральный секретарь лоббистской группы Hydrogen Europe Джорджо Чацимаркакис, цель Европы не том, чтобы притвориться, будто бы она может производить весь водород в мире, а в том, чтобы Европа стала глобальным водородным рынком, на котором «евро будет валютой, в которой деноминирован водород».

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

Иными словами, ЕС бросает вызов Соединенным Штатам и американскому доллару, которому присваивают функцию нефтегазового регулятора, за счет чего он считается мировой валютой. Это, конечно, очень амбициозная задача. Она требует триллионных инвестиций и не только. Евросоюзу придется бросить вызов американской сланцевой отрасли, на которую сделал ставку президент США Дональд Трамп. Кое-какая информационная работа уже ведется в этой связи. На днях неправительственная организация Global Energy Monitor (GEM) опубликовала доклад. В нем утверждается, что индустрию природного газа ожидает «идеальный шторм». В частности производителей сжиженного природного газа. Крупные инвесторы отказываются от проектов в сфере СПГ. По словам вице-президента Европейского инвестиционного банка (EIB) Эндрю Макдауэлла, вложения в новые мощности СПГ «становятся все более экономически необоснованным решением». Это удар по амбициям Вашингтона, который в лице Трампа и Конгресса США прессует европейцев, требуя от них покупать все больше американского СПГ и отказаться от сотрудничества с Россией.

То, что ЕС готов бросить огромные средства на решение задачи перехвата мирового лидерства, говорит поведение поляков, которые «большие европейские деньги» чуют, как свинья трюфели в Венсенском лесу. На днях министр климата Польши Михал Куртыка представил тезисы польской водородной стратегии-2030. По его словам, выделены следующие приоритеты: организация производственно-сбытовой цепочки низкоуглеродистых водородных технологий с использованием 2 — 4 ГВт электроэнергии на получение водорода, строительство заводов по производству топливных элементов и электролизеров, применение водорода в создании синтетического топлива, перевод на водород железнодорожного и автомобильного транспорта. Как заявил Куртыка, «водород может помочь восстановиться после пандемии коронавируса». И уже подписано соглашение между министерством климата о намерениях сотрудничать в этой сфере с такими польскими нефтегазовыми и химическими концернами, как Orlen, PGNiG, Energetyka, Grupа Azoty, Tauron i Lotos.

Правительство Польши Министр Климата Польши Михаил Куртыка

А что же Россия? По словам российского эксперта Бориса Марцинкевича, в водороде пока политики больше, чем экономики, но направление это перспективное. Флагманом у нас выступает Росатом и некоторые нефтегазовые компании (они, правда, в меньшей степени). Главной проблемой сегодня является стоимость получения водорода чистым способом, он требует больших затрат электроэнергии. Тем не менее в Росатоме создан специальный отдел по водороду. Начаты просчеты пилотного проекта по созданию при Кольской АЭС инфраструктуры для отработки технологий водородной энергетики, поскольку Кольская энергетическая система сейчас является энергоизбыточной. Производимый на базе атомных станций водород, отмечает портал «Атомная энергия 2.0», планируется поставлять и на экспорт, наиболее перспективными считаются рынки Японии и Европы. Не исключено, что водородная энергетика станет новым национальным проектом России. И в этой ситуации было бы интересно попробовать договориться с ЕС о соучастии его в российских водородных проектах. Ведь все-таки мы свою атомную энергетику развиваем лучше, чем это делают европейцы.