Латвия, 23 августа, 2010, 16:04 — ИА Регнум. Осознавая, сколь тяжелым окажется бремя власти для следующего главы правительства, кандидат в премьер-министры от объединения " Центр согласия " Янис Урбанович не в восторге от перспективы занять кресло премьера. "Я представляю, какой ад предстоит", - отметил Урбанович. По этой причине сам он не станет особо стремиться к тому, чтобы возглавить следующее правительство. На вопрос о том, как он сам расценивает свои шансы стать премьером, Урбанович сказал: "Смотря на остальных кандидатов в премьеры, которые выдвинуты, я с меньшей тревогой жду результатов выборов".

По мнению Урбановича, избиратели не простят политикам, если после выборов те продолжат "предвыборные дебаты - кто лучше, кто хуже". По его словам, единственный способ, как политикам сотрудничать - сначала договориться об общих принципах деятельности: приоритетах в распределении бюджета и способе, как этого добиться. И это нужно сделать уже в первый месяц после выборов. "[Избиратели] дадут нам максимум полгода. Надо договориться уже в период со 2 октября по 2 ноября, пока еще работает старый Сейм и уже известны депутаты нового. Потом времени не будет. Через полгода уже потребуют результатов, по весне припомнят острое (судя по прогнозам) исполнение зимнего бюджета, а на Янов день будет ревизия коалиции и правительства", - прогнозирует Урбанович.