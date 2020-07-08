Текущие социально-экономические показатели регионов Приволжского федерального округа (ПФО) показывают различную динамику и уровень поддержки со стороны федерального центра. В условиях неминуемого падения индекса промышленного производства от региональных властей требуется качественное администрирование и работа по восстановлению сектора услуг.

Иван Шилов ИА REGNUM

Анализ финансовой политики центра в отношении регионов показывает, что с 2018 года объём межбюджетных трансфертов субъектам незначительно возрос. Среди регионов ПФО наибольшая сумма — у Башкирии (17 млрд рублей — в 2020 году). Трансферты на сумму более 10 млрд рублей в последние годы также получали: Кировская область (2018−2020 гг.) и Чувашия (2019−2020 гг.). В Поволжье ни разу за последние три года не получала федеральные дотации Самарская область.

В мае 2020 года федеральный центр выделил регионам дополнительные финансовые средства с целью обеспечения сбалансированности бюджетов и компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Здесь уже самый большой транш получила Татария (13,6 млрд рублей), несколько лет не получавшая никаких дотаций.

Анализ трансфертов из центра в мае 2020 года показывает, что центр субсидирует в основном дотационные регионы и тех, у кого осенью выборы (например, Татария). У регионов, с учетом резкого снижения поступлений НДФЛ, заканчиваются собственные ресурсы для зарплат бюджетникам и выполнения социальных обязательств. Госдолг Мордовии превышает консолидированный бюджет региона, а Удмуртии, Костромской области приближается к этому показателю.

(сс) Alexander Ermolaev Ижевск

Центр ожидаемо сделал ставку на поддержку дотационных регионов. Этот тренд на приоритетную поддержку дотационных регионов, вероятнее всего, станет основным и на вторую половину 2020 года.

Федеральные транши направлены на оживление экономики, но многие субъекты по-прежнему зависят от состояния крупных промышленных предприятий. В число 20 наиболее промышленно развитых регионов России по итогам 2019 года входит пять субъектов ПФО (Татария, Башкирия, Пермский край, Самарская и Нижегородская области) — больше, чем из любого другого федерального округа. Самый высокий прирост промышленного производства среди регионов ПФО в 2019 году показали Нижегородская область (4,3%,) и Башкирия (4,1%), однако параметры прошлого года уже утратили свою актуальность.

По итогам января — мая 2020 года промышленность ожидаемо демонстрирует спад в большинстве регионов и в целом по стране (-2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Во всех регионах ПФО спад промышленного производства, наихудшие показатели демонстрирует Ульяновская область (минус 12,7%).

Строго говоря, от региональных властей не так много зависит в вопросах восстановления темпов крупной промышленности (мировые производственные цепочки, структура сбыта, конъюнктура мировых цен и т. д.). Ограничительные меры в основном сняты, и сейчас многое зависит от макроэкономических факторов.

Другим крупным сегментом является сектор конкурентной экономики. По оценкам директора региональной программы независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, в этом секторе занято больше населения, чем в промышленности. Причем в большинстве своем это жители мегаполисов. В 2019 году число субъектов малого и среднего бизнеса в России сократилось по сравнению с 2018 годом на 118 тыс. единиц, а число занятых в секторе упало до 18,8 млн человек (не принимаются в расчёт индивидуальные предприниматели и самозанятые).

По мнению экспертов, задача региональных экономик сейчас — это способствовать скорейшему восстановлению сектора конкурентной экономики, особенно в мегаполисах (Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара и др.). Для этого требуется качественное администрирование со стороны региональных правительств.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань

Регионы предпринимают для этого определённые усилия, стремясь привлечь в субъекты внешних и внутренних инвесторов. С этой целью инициируются новые инвестиционные и бизнес-проекты. В Татарии в мае завершено строительство индустриального парка «Саба», который позволит обеспечить льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям. В Самарской области представители малого и среднего бизнеса могут открыть свое производство или арендовать складские терминалы в недавно открытом индустриальном парке «Преображенка». В Башкирии в апреле презентовали универсальный инвестиционный Маркетплейс — проект, который будет концентрировать большинство необходимых для инвестора сервисов и своевременно обеспечивать инвестора не просто набором документов, но и набором бизнес-услуг.

Другое важное направление работы региональной власти — особые экономические зоны (ОЭЗ). Главный редактор ИА «Национальный Эксперт» экономист Михаил Белый полагает, что особые экономические зоны в изменившихся условиях представляются вполне эффективным инструментом:

«Ещё недавно можно было слышать мнение, согласно которому подобные ОЭЗ являются неким рудиментом. Это не так — нынешний кризис, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции, показал, что подобная форма работы вполне успешна. Фактически она позволяет не только аккумулировать важные ресурсы на конкретной территории, но и привлекать инвесторов, создавая им наиболее благоприятные условия ведения финансово-хозяйственной деятельности».

В конце мая решения о создании ОЭЗ были приняты в трех регионах ПФО — Нижегородской области, Башкирии и Саратовской области. В первых двух случаях создаются промышленно-производственные ОЭЗ, в третьем — технико-внедренческая.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Уфа

В ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга» в Башкирии планируется масштабное размещение производства продукции нефтехимической переработки, создание экологического центра для испытания и внедрения методов рекультивации нефтезагрязненных территорий, а также других предприятий. В Нижегородской области создание экономической зоны под названием «Кулибин» в крупном и проблемном промышленном городе Дзержинске, по сути, является доказательством особого политического статуса региона. Что касается Саратовской области, то на территории новой ОЭЗ технико-внедренческого типа будет размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения, а также инновационного кластера по производству отопительного оборудования.

«Не надо придумывать велосипед — формат ОЭЗ работает во всем мире, и именно в период экономических потрясений этот инструмент может оказаться наиболее необходимым», — отмечает Михаил Белый.