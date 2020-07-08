В бухте Приморского края почти незаметно для широкой общественности частично затонул списанный эсминец, который должны утилизировать на архангельском металлоперерабатывающем заводе. Для этого его придётся поднять со дна, а акваторию по представлению прокурора очистить от загрязнения. ИА REGNUM попыталось разобраться, что происходит на предприятии, режущем на металл военные корабли Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

ЧП в приморской бухте: куда пропал эсминец?

В начале июля 2020 года стало известно, что компанию-владельца списанного эсминца, что в конце июня частично затонул в бухте Козьмина под Находкой, обязали не только поднять судно, но и провести очистку акватории от загрязнений. Владельцем называют АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» из Архангельской области.

Как пишут СМИ Приморского края со ссылкой на очевидцев, тонуть судно начало 25 июня, стоя у причала. ЧП произошло в районе озера, где занимаются выращиванием гребешка, трепанга и устриц, потому всполошились не только местные жители, но и владельцы этого доходного бизнеса.

Nakhodka.me Бухта Козьмина

Сообщается, что на сегодня управлением Росприроднадзора продолжается административное расследование, по результатам которого и определят наказания для виновных.

Но летнее ЧП — не единственное происшествие с имуществом завода. В декабре 2019 года недалеко от залива Востока в Японском море на грунт легла подлодка, которую буксировали для утилизации на завод «Аскона». Был ли кто-то привлечён к ответу, не сообщалось.

О заводе «Аскона» и банкротных исках

Получатель списанных военных судов — АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» учреждено в Северодвинске в июне 2003 года. Основной вид деятельности компании — обработка отходов и лома цветных металлов. Уставный капитал — 700 тыс. рублей. У АО в собственности мурманское ООО «Баррикада», работающее в сфере управления недвижимостью.

На АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» числится около 30 сотрудников. Директор АО с октября 2009 года — Людмила Пальченко, выступавшая также учредителем ряда мурманских предприятий, в том числе ООО «Аксиома-Норд», работающего в той же сфере, что и «Аскона», и ЗАО «Мурманский завод металлопластиковых конструкций» (производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве).

Учредителями «Асконы» числятся мурманское ЗАО «Конверсия Никиэт» (ликвидировано, директором был Иван Пальченко, который возглавлял литейный завод «Северный проект»), Андрей Балашов, Татьяна Сынкова (совладелец компании по перевозкам, базирующейся в Санкт-Петербурге), Галина Кузнецова и ООО «Фирма «Аскона» (обработка отходов и лома цветных металлов). Последнее принадлежит Галине Кузнецовой и Екатерине Маловой.

В арбитраже Архангельской области на 9 июля 2020 года запланировано заседание, в рамках которого решится судьба банкротного иска частного предпринимателя из Ростовской области к заводу. Ещё в октябре 2019 года в ходе гражданского спора Александр Дищенко взыскал с предприятия 2,8 млн рублей долга. В банкротном иске фигурирует сумма 1,4 млн рублей.

Арбитражный суд Архангельской области

7 июля 2020 года от завода в суд поступило ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве, но решение по нему ещё не вынесено.

В 2019 году «Аскону» пытались обанкротить трижды: два раза с подобным заявлением обращалось ООО «Крондекс» из Мурманской области и один раз — частный предприниматель. Дело по иску последнего было прекращено в марте 2020 года в связи с оплатой задолженности.

Помимо этого, в реестр важных событий юрлиц 17 июня 2020 года также поступило сообщение ООО «Гидротехплюс» о том, что оно намерено «обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) акционерного общества «Металло-Перерабатывающий Завод «Аскона», так как усматривает у того признаки банкротства.

В январе 2020 года «Гидротехплюс» выиграл иск у завода на сумму 6,7 млн рублей — долг по аренде плавкрана ПК 26 «Блейхер», переданного для работ у причала ЖБИ в акватории губы Варламова Кольского залива (г. Североморск). Решение в июне устоялось в вышестоящей инстанции.

О контрактах на утилизацию судов Минобороны России

АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» было исполнителем как минимум по восьми контрактам Минобороны России общей стоимостью более 425,772 млн рублей. Все они касались утилизации списанных военных судов.

В 2013 году стороны подписали соглашение на 19,687 млн рублей, по которому предприятие должно было выполнить утилизацию составных частей корабельного и морского оборудования тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», а в 2014 году — на утилизацию составных частей корабельного и морского оборудования крейсера «Маршал Устинов» (26,025 млн рублей). Также в 2014 году были заключены два контракта — на 9,6 млн рублей (утилизация составных частей корабельного и морского оборудования подводной лодки «Владикавказ») и 5 млн рублей (те же работы по крейсеру «Адмирал Нахимов»).

Dodmedia.osd.mil Ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»

В 2015 году архангельское предприятие за 27,5 млн рублей взяло на себя обязательство по утилизации демонтированных составных частей корабельного и морского оборудования подводной лодки «Леопард», а в 2016 году за 15,812 млн рублей получило контракт на разработку типовой организационно-технологической и конструкторской документации для обеспечения утилизации восьми кораблей и судов.

За 2017 год было заключено два договора — на 120,36 млн рублей (утилизация двух дизель-электрических подводных лодок проекта 877) и 201,78 млн рублей (утилизация двух эскадренных миноносцев проекта 956).

Исполнение госконтрактов проходит не без судебных тяжб. В арбитраже Москвы на сегодня есть два не рассмотренных спора. Один иск 2 июля 2020 года подал завод к Минобороны РФ, но его подробности и сумма претензий пока неизвестна. Иск не принят к производству. Второе дело по иску уже министерства судья начнёт рассматривать 30 июля. Здесь речь идёт о взыскании неустойки в размере более 6,8 млн рублей.