Сейчас, когда города по всем США сталкиваются с трудностями в сдерживании пандемии коронавируса, местные лидеры вынуждены принимать чрезвычайно трудные решения. Это связано с беспрецедентным сокращением налоговых поступлений и стремительным ростом расходов, несмотря на которые правительство пытается обеспечить безопасность местных жителей.

Грант Вуд. Американская готика. 1930

В то время как мы работаем вместе, чтобы разрешить продолжающийся кризис общественного здравоохранения, города наблюдают надвигающийся финансовый кризис, чьи очертания уже обретают форму. Города, поселки и деревни со всех концов Соединенных Штатов сталкиваются с неизбежными и катастрофическими сокращениями основных услуг.

Без решительного ответа и критической помощи со стороны наших федеральных партнеров восстановление национальной экономики, которое мы все хотим видеть, будет отложено на неопределенный срок. Многие города — особенно с небольшим населением, — останутся с небольшим количеством ресурсов, если у них эти ресурсы вообще будут, а ведь с их помощью нужно восстанавливать нашу местную экономику после спада, вызванного пандемией.

По прогнозам, к концу этого года города в моем родном штате, Джорджии, будут испытывать дефицит доходов на 31% из-за пандемии COVID-19. Это связано с тем, что расходы растут, а налоговые поступления снижаются. В то же время муниципалитеты по всей стране начинают ощущать последствия этих ожидаемых сокращений: 74 процента уже проводят сокращения и корректировки бюджетов, 65 процентов указывают на то, что им придется отложить или отменить запланированные капитальные затраты и инфраструктурные проекты, и примерно одна треть говорит, что им придется отправить в отпуск или уволить местных государственных служащих.

Грант Вуд. Ужин для молотильщиков (фрагмент). 1934

С середины марта 47 миллионов американцев впервые подали заявки на пособие по безработице, поскольку рабочие, включая местных государственных служащих, потеряли работу из-за экономической паузы. Важно помнить, что это не просто цифры — это наши семьи и друзья, члены наших сообществ и многие из наших преданных государственных служащих. Без срочной федеральной помощи число людей, подающих заявки на пособие по безработице, будет продолжать ползти все выше. Вскоре у муниципалитетов не останется другого выбора, кроме как уволить еще больше работников, потому что, в отличие от федерального правительства, местные органы власти должны каждый год балансировать свои бюджеты.

Кроме того, задержка и отмена реализации инфраструктурных проектов, с которыми сталкивается большинство городов, еще больше подорвет на местах рост вакансий и деловой активности, препятствуя нашей способности быстро начать восстановление национальной экономики. Будь то строительство дорог, мостов или больниц, люди, нанятые для завершения этих проектов, и местные предприятия, которые их выполняют, по существу, останутся в подвешенном состоянии. Города отчаянно нуждаются в финансовой уверенности, необходимой для планирования расходов на создание рабочих мест и поддержку бизнеса в ближайшие месяцы и годы.

Нам нужно, чтобы Конгресс действовал, и быстро, прежде чем эти вынужденные сокращения бюджета, увольнения и отмененные проекты остановят безопасное возобновление активности наших общин и замедлят усилия по восстановлению экономики нашей страны. Да, в Вашингтоне существует некоторое двухпартийное движение в поддержку наших городов, но его там должно быть еще больше и в короткие сроки. Если соответствующие меры не будут приняты в ближайшее время, муниципалитеты по всей территории США в ближайшие три года потеряют доходов на 360 миллиардов долларов из-за воздействия COVID-19. Тревожно, что малые города с населением менее 50 000 человек окажутся в числе наиболее пострадавших, и подавляющее большинство из них ожидает дефицита доходов уже в этом году, а половина готовится сократить и государственные услуги, и занятость в местных органах власти.

Грант Вуд. Весна в городе. 1941

Многие наши федеральные представители родились в малых городах — общинах, которые вырастили их, поддерживали их каждый шаг на пути к Вашингтону. Большинство наших представителей были направлены на борьбу от имени малых городов, которые подняли их. Теперь настало время для тех же самых представителей обеспечить муниципалитеты по всей нашей стране инструментами и ресурсами, необходимыми для поддержки рабочих, семей и предприятий в их общинах в условиях этого кризиса. Вместе мы сможем восстановить экономическое процветание и сделать так, чтобы у следующего поколения лидеров появился шанс на победу.