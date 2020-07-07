Закончившееся первого июля всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ председатель ЦИК Элла Памфилова назвала триумфальным по его итогам, а в СМИ такую оценку тут же подхватили, назвав его триумфом власти и очередной личной победой В. В. Путина. Несистемная записная оппозиция, как всегда, впала в истерику, протестуя против поправок в целом и против «обнуления» ограничения права президента баллотироваться на следующих выборах на пост главы государства.

Флаг России

Итоги, действительно, триумфальные, если сравнивать их с показателями прошлых выборов и учитывать ограничения, связанные с пандемией, которые были преодолены блестяще. Не буду приводить результаты арифметических подсчетов — они известны. Добавлю к цифрам лишь слова популярной поговорки «Молчание — знак согласия» по поводу тех, кто не принимал участия в голосовании по разным причинам. Получается триумф налицо. Нынешняя власть может записать победу на свой счет и уверенно продолжить начатые Путиным государственные реформы.

Но какими реформы будут по своим результатам? Как говорится, система уже слежалась и окаменела. Ломать такую систему суперпроблематично. Готовиться ли нам к новой перестройке с ускорением?

Народные надежды

Оппозиция, которая выставляет себя истинной защитницей народных интересов обвиняет президента Путина в узурпации власти, возрождении сталинизма, в стремлении оставаться президентом пожизненно. А народ, оказывается, не против того, в чем голословно обвиняют Путина.

Главный аргумент оппозиции — обязательная сменяемость власти по всей вертикали без всяких оговорок. Идеологический инструмент оппозиции — формирование виртуального образа некоего идеального царя-батюшки с полномочиями всесильного генсека, который лично сам сделает страну богатой, граждан свободными. Надо его только правильно избрать.

Царя-батюшку должен избрать сам народ на транспарентных (честных и прозрачных, как стекло) выборах. Для того и надо устроить из Кремля проходной двор от выборов до выборов — своего рода смотрины для народа и шанс на власть для оппозиции. Вот только реальных перемен и конкретных кандидатов в цари оппозиция народу не предлагает. Борьба за престол идет в самих коридорах власти и при этом втёмную.

Народ же устал от политической риторики впустую и идейной чехарды. Он занят своими проблемами, так или иначе связанными с хлебом насущным, образно говоря. Народу нужны стабильные правила существования, к которым он умеет приспосабливаться — история научила. Всякие теоретические — измы не стоят яйца выеденного, если они не приносят практической выгоды и разрушают привычный образ жизни. Чтобы адаптироваться к новому, нужно время и понятное будущее. А вот картины будущего от политиков как раз и нет, если не считать какую-то цифровую экономику с оцифрованным населением. Время же, потраченное зря, не вернуть.

Политики в оппозиции манипулируют массовым сознанием на народных ожиданиях в свою пользу, выстраивая личную политическую карьеру. Иначе невозможно реализовать поставленные ими перед собой и обществом задачи и цели. Это факт и закон эволюции общества. Достигнув задуманного, они неизбежно расправятся с новой оппозицией и просто так власть не уступят. Не так ли было в либеральную перестройку, повторившую в этом российскую историю во всех ее деталях?

(сс) Bogomolov.PL Либеральная оппозиция на митинге на Болотной площади

Сложившуюся политическую систему в России можно коротко охарактеризовать популярным диалогом киногероев Семена Фарады и Александры Захаровой в фильме «Формула любви»: «Хочешь большой и чистой любви?» — «А кто ж ее не хочет?» — «Тогда приходи вечером на сеновал». Так и живет народ уже много-много лет на политическом сеновале в ожидании настоящей любви к себе.

Путин популярен в народе, несмотря на некоторые издержки, потому что он понятен. Зачем же менять его на кого-то непонятного или вполне понятного, типа одной светской львицы, выставлявшей себя кандидатом на пост президента и верховного главнокомандующего? Поэтому и состоялся упомянутый триумф власти Путина, чтобы львицы и львы не глумились над избирателями. Он получил народную поддержку, которую хотел. Такова реакция народа на либеральный хаос и «львиный» стиль жизни. Дело осталось за последующими реформами.

Что касается так называемой системной оппозиции в Госдуме, то она особо и не сопротивлялась поправкам, которые были одобрены и приняты Федеральным собранием еще до народного голосования.

Оппозиционные фракции с депутатскими окладами и пенсиями чувствуют себя вполне уютно и решили теперь через поправки поделиться с народом некоторыми льготами. Да и правило там четко соблюдается: «Не буди лихо, пока оно тихо». Детей и внуков надо пристраивать, следующий этап приватизации на носу. Может, оно и к лучшему, что думская оппозиция согласилась с государством в главном — в укреплении государственности и суверенитета России. А как иначе?

Duma.gov.ru Владимир Жириновский в Госдуме

О критиках Путина

Критика в адрес президента Путина весьма симптоматична. Его винят во всем на свете даже там, где он прав. Это мне напоминает советское время 60-х годов, когда мне двадцатидвухлетнему лейтенанту в политотделе выговаривали за плохое воспитание подчиненных солдат, почти моих ровесников, которые ходили в самоволку и втихую пили водку. Но разве я их воспитывал до призыва? В чем была моя ответственность? Держать молодых мужиков на поводке? От этих выговоров зависела моя карьера и судьба семьи, хотя я сам дисциплину не нарушал и был классным специалистом в своем деле.

У президента в отличие от лейтенанта в управлении огромное государство, которым он управляет на основе законов. В прямом и опосредованном подчинении у него сотни тысяч чиновников, которые обязаны добросовестно исполнять те же законы. Исполняют ли?

За всеми не уследишь. Начальники чиновников и надзорные органы — те же чиновники с теми же пороками. Они так же «ходят в самоволку и пьют водку», а еще у них в распоряжении бюджетные деньги и властные полномочия, которые могут конвертироваться в наличные деньги помимо зарплаты. Это надо понимать. Чиновников нам не завозят из заповедных мест, они из того же народа, которым они управляют и чертами которого обладают. Власть меняет людей в разные стороны — и к высокой ответственности, и к вседозволенности.

Но критики президента ставят его в положение взводного или ротного командира, ответственного за все и вся, который как бы своей волей может легко пресекать нарушения и преступления и менять плохих чиновников на хороших, но не хочет. Потому что сам плохой.

К такой мелочной критике и критикам у меня и у населения нет никакого доверия. Такие критики не понимают сути системы управления государством на основе права. Судят по своим скудным личным представлениям о государстве, которые поместились в их головах. Их критика корыстная. Какая ж это оппозиция? Обычная фронда, не более того. Или это люди, которые целенаправленно занимаются диффамацией авторитетного лидера, неугодного Западу, в первую очередь англосаксам. У которых любая ложь к месту.

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя

Некоторые такие критики, например, называют авантюрой Путина присоединение Крыма к России. Этот прозападный пропагандистский примитив все еще иногда выплескивают в СМИ. При этом замалчивается тот факт, что на то время американцы приступили к созданию своей военной базы в Крыму. Крым превратился бы «в Окинаву—2 у русского забора». Об этом говорили сами американцы, а украинское правительство уже оттопыривало карманы для денег за аренду полуострова Пентагоном и силами НАТО.

Черноморский флот заблаговременно готовился к перебазированию в Новороссийск. И это тоже известно. Украинские русофобы-националисты уже видели себя под ядерным зонтиком США, а Украину — членом НАТО. Но в Крыму у населения и военных были совсем иные настроения. События в Киеве, на майдане Назалежности, изменили ход событий.

Крымчане проголосовали за автономию и за присоединение к Российской Федерации строго в соответствии с международными нормами, закрепленными в документах ООН, о праве народов на самоопределение.

Был ли в этом национальный интерес РФ? Безусловно, был. Как и у жителей Крыма — русских, татар, украинцев. Центральным вопросом ставилось обеспечение безопасности России и самого Крыма. Украина на ту пору была уже под пятой нацистов и американцев.

Украинские власти в ответ стали заниматься своеобразным членовредительством, блокируя Крым, прекратив поставку электроэнергии на полуостров и перекрыв источники воды, чтобы вернуть Крым себе, как отбившуюся от стада овцу. Видимо, в Киеве эти меры посчитали проявлением заботы о народе и о единстве страны. Что оставалось делать российскому правительству и главе государства в такой ситуации?

Энергоснабжение и водоснабжение Крыма были обеспечены в короткое время за счет России. Начался грандиозный проект строительства Крымского моста, который завершился в установленные сроки. Но и тут не обошлось без критики Путина, якобы отдавшего дорогостоящую стройку своему другу олигарху Роттенбергу, который на этом проекте получил сказочную прибыль.

Kremlin.ru Владимир Путин в кабине машиниста едет по Крымскому мосту

Не буду копаться в сказочных цифрах. Главное — дело-то сделано! Народ Крыма, как и народ остальной России, оказался в выигрыше! И я бы тоже на месте Путина поручил бы это дело человеку, которому доверяю и на которого могу положиться, влиять. Превращать Крымский мост в долгострой с приключениями мог только глупый недальновидный человек, какому не место в политике. Особенно в тех условиях, на фоне тотальной коррупции не только в регионах, но и в центральных ведомствах.

Это всего лишь один пример критики президента со стороны куцых умом оппозиционеров, главным образом из прозападной либеральной творческой среды. Для них заслуги этого человека по восстановлению и укреплению государственности и обороноспособности Российской Федерации после ельцинских реформ являются не стоящими внимания.

У президента Путина есть свой собственный, наработанный им самим опыт по реализации национальных проектов. Причем опыт не только положительный, но и негативного характера, связанного с противодействием коррупции и казнокрадству. Например, на строительстве космодрома Восточный и обустройстве инфраструктуры острова Русский с открытием научного центра на Дальнем Востоке, в ряде других проектов, важных для региона. Есть ли такой опыт у других политиков, претендующих на пост главы государства, а не на статус оракулов и трибунных пророков России? К сожалению, назвать из известных людей пока некого, хотя патриотов в РФ немало. Министры Лавров и Шойгу намерения стать президентом не высказывали.

Итак, правовые стартовые условия для новых реформ с окончанием голосования за поправки к Конституции обеспечены. Политики и чиновники замерли в ожидании последствий. Активно обсуждаемый трансфер/транзит власти, видимо, пойдет по путинскому сценарию. Его даже назвали путинизмом те, кто считаются сторонниками президента, хотя это слово у оппозиции имеет ироничный оттенок.

Перестановки в правительстве в начале года дают основание предполагать, что при всех возможностях Путин не станет баллотироваться в президенты. До выборов 2024 года есть время для подготовки другого кандидата. Но Владимир Владимирович сделает все, чтобы вектор перемен не поменял свое направление в худшую сторону. Для этого, видимо, и делались перестановки в правительстве и вводились изменения функциональных полномочий ведомств.

Однако нового социализма не будет — нет пока для этого достаточных условий и необходимой политической воли новых поколений, советский опыт уже в прошлом. Да и мировая финансовая олигархия этого не допустит, прибегнув к любым крайностям политического и даже военного характера. А что будет?

Duma.gov.ru Конституция РФ

Согласно обновленной Конституции, в России будет «социально ориентированное правовое государство с рыночной экономикой и населением в состоянии всеобщей гражданской солидарности». Фантастика! Это даже представить себе трудно после ельцинской приватизации 90-х по тогдашним законам, принятым народными депутатами Госдумы.

А как же цифровая экономика, искусственный интеллект и система цифрового учета населения в виде единого реестра персональных досье? Не противоречит ли это конституционным нормам о правах и свободах личности в правовом государстве?

Дискуссии на эту тему уже идут, и в них отражается скорее непонимание будущего, чем само будущее. Спрашивается, а без такого понимания на чем будет строиться солидарное восприятие общегражданских понятий справедливости, свободы и счастья? Конституция отменяет социальные противоречия и конфликты?

Солидарность по Конституции

Внесение поправки в ст. 75 Конституции РФ о гражданской солидарности, как обязывающей норме права, заставляет вернуться к одной из моих публикаций прошлых лет. Речь шла о том, что разрушение государственности приводит либо к распаду государства, либо к его восстановлению и укреплению через диктатуру и фашизацию всего общества. Причем эти процессы инициируются не снизу, а сверху. Правящим классом. Закономерность эта объективная.

В русском языке слово фашизм имеет крайне отрицательный смысл. А вот слово солидарность — исключительно положительный. Особенно когда мы говорим о солидарности народа в борьбе с фашизмом. Потому что солидарность советского народа была понятием святым и светлым. Солидарность — это наше общее свойство национального характера с советских времен.

Опыт организации карантинных мер властями РФ и мер защиты от распространения вируса в период пандемии показал, что народное отношение к солидарности в общей беде не изменилось. Видимо, это и дало повод к внесению поправки о гражданской солидарности в ст. 75 Конституции. Теперь граждане будут конституционно обязаны проявлять солидарность с властью в проведении грядущих реформ, которые давно уже назрели.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции

И тут встанет вопрос, в какие одежды будет одета солидарность: в синие блузы или коричневые рубашки? Народ вряд ли будет вникать в эти тонкости — где левые, а где правые — ему нужны стабильность и определенность без политической мишуры. Президент не вечный, а Конституция после него останется со всеми поправками и, возможно, прибавятся новые. И тогда обязательная гражданская солидарность может сыграть с обществом злую шутку, как бы в его же пользу. Все будет зависеть от тех людей, в чьих руках окажется власть и кто будет наполнять политическим смыслом гражданскую солидарность.

Конечно, скажут, что эта статья Конституции не прямого действия, и в федеральном законодательстве эта неопределенность будет отрегулирована. Так ведь для того и пишу, возвращаясь к давней теме.

Слово конституция в русском переводе означает соглашение или согласие. Как документ, Конституция РФ является актом общегражданского согласия и основой суверенных правовых норм. Надзор над ее соблюдением осуществляет Конституционный Суд, в котором заседают избираемые пожизненно конституционные судьи, что оппозицией не оспаривается.

А как относится к Конституции исполнительная власть в лице чиновников? Очень даже прагматично для себя. Они сами интерпретируют Конституцию, и если кто-то с ними не согласен, пусть обращается в КС в соответствии с установленной процедурой. Не каждый станет это делать, когда «государство вам ничем не обязано», как сказала одна чиновница.

В повседневной жизни о Конституции не вспоминают даже юристы, руководствуясь текущим законодательством по контексту гражданского или уголовного дела. Общечеловеческие понятия справедливости, свободы, счастья не имеют юридического определения, так как человечество не изобрело такого определения за все время своего существования. Эти понятия у каждого человека — свои, и то — относительные, а не абсолютные. То же самое касается и понятия гражданской солидарности — интерпретируй как хочется.

Нет гражданина без государства и нет государства без гражданина. Поэтому конституционное понятие гражданской солидарности, как правовой нормы, требует выработки государственной идеологии также на конституционном уровне. Иными словами, гражданская солидарность уже сама по себе и есть идеология государства, только под другим названием. Но идеология с 1993 года запрещена действующей Конституцией РФ.

Очевидный факт, что поправки к Конституции РФ были приняты в достаточно спешном порядке. На этот счет опубликованы разные гипотезы, но главная из них основывается на утверждении оппозиции, что Путин хочет остаться у руля страны пожизненно, а с ним ничего в стране не изменится — полная безнадега.

Kremlin.ru На пленарном заседании Госдуме по вопросам внесения поправок в Конституцию РФ

На втором месте политологи высказывали предположение о подготовке недовольным чиновничеством и олигархией досрочного смещения Путина с поста президента, мешавшего новой волне приватизации госсобственности. И Путин упредил эти происки оппозиции внутри самой власти.

Не берусь судить о достоверности таких сведений. Хотя они и не кажутся абсурдными. Даже первый вариант, который может подтверждаться тем, что Путин не видел достойного преемника, который бы не разорил все им сделанное и не ввел бы этим страну в очередной глубокий кризис государственности. Вот и старается он не подвергать страну резким стихийным переменам во власти.

Во всяком случае, после внесения поправок работа над Конституцией не закончена. В ближайшие годы предстоит основательная проработка всего текста Конституции, чтобы государственное строительство и его цели были ясными и понятными всему народу, иначе стабильность и развитие государства не обеспечить. Кризис элит в России пока продолжается, «партнеры» не дремлют.

Придется вернуться и к пересмотру итогов приватизации. Без этого ни о какой гражданской солидарности говорить не приходится. Власть и политические партии до сих пор не могут внятно объяснить, откуда свалились на плечи трудящихся нынешние крупные собственники базовых предприятий ведущих отраслей экономики. А ведь были документы специальной комиссии Госдумы и Счетной палаты 90-х годов, раскрывающие злоупотребления в ходе приватизации. Надо искать политический выход из этой ситуации без перегибов и революций.

О какой справедливости можно говорить, если не у каждого работника или пенсионера на столе есть пресловутые макарошки, а олигархия, которой вроде бы в России нет, купается в роскоши за счет ресурсов страны? Об этом рассказывают СМИ и кричат блогеры в сетях Интернета.

Недавняя катастрофа в Норильске, а до этого на Саяно-Шушенской ГЭС, говорят о том, что «эффективные менеджеры» живут только сегодняшним днем, не заботясь о безопасности производства и его модернизации. А чиновники давно перестали «кошмарить бизнес» профилактическими проверками и всякими регламентами. Инфраструктура и предприятия экономики работают на износ.

Rpn.gov.ru ТЭЦ-3 в Норильске

Заглохла и тема, поднятая В. В. Путиным, о необходимости сформулировать и законодательно определить термины нация и общенациональное достояние. Ученый мир промолчал. А ведь без этого не может существовать нация как правовое государство. Это одна из первейших конституционных политических тем государственного строительства.

Россия все еще остается «многонациональной нацией», как любят выражаться многие политики и политологи, используя некорректное и устаревшее словосочетание времен революций 1917 года — «многонациональное государство».

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Как и 30 лет назад, народ находится в ожидании таких конституционных перемен, которые бы обеспечили каждой семье, каждому специалисту и пенсионеру условия достойного существования. Принятие поправок — всего лишь первая попытка рывка с низкого старта в недалекое будущее. Не хотелось бы, чтобы и на этот раз получился фальстарт.