После того, как состоялись очередные переговоры в режиме видеоконференции между главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве и участии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шофера (США) и Стефана Висконти (Франция), когда было заявлено, что Баку и Ереван намерены продолжить диалог в таком формате, стало ясно, что конфликтующие стороны не намерены выходить из обозначенного тренда. Правда, потом пресс-службы МИД Азербайджана и Армении, используя известный прием «один пишем — три в уме», выступили с разными заявлениями. Это снова подтвердило ощущение, что стороны намерены и дальше играть по установленным между собой правилам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Иван Шилов ИА REGNUM

С нашей точки зрения переговоры Мнацаканян — Мамедъяров в какой-то мере можно отнести к рубежным. С момента прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, его личных встреч с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, активного общения глав МИД обеих стран произошло любопытное явление: выхолащивание базовых принципов урегулирования конфликта, что было бы невозможно без взаимного согласия Баку и Еревана. Что же касается Минской группы ОБСЕ, то, похоже, она взяла на вооружение концепцию «малых дел», полагая, что договоренности сторон по некоторым гуманитарным вопросам будут вести к созданию атмосферы доверия и постепенному переходу к поискам компромиссных решений в главном. При этом загадочным образом из сферы обсуждения были выведены Венские и Санкт-Петербургские договоренности, предусматривавшие появление после апрельской войны 2016 года на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. Это первое.

Второе. Если по дипломатической линии Баку и Ереван обсуждали «малые дела», то через СМИ Пашинян и Алиев стали выступать с серьезными политическими заявлениями. Ереван делал ставку на то, чтобы Баку предал гласности некоторые свои компромиссные позиции, которые фигурировали на переговорах Мнацаканян — Мамедъяров, говорил о готовности «учитывать интересы Азербайджана». Что касается Баку, то публично он продолжал и продолжает придерживаться прежней «железобетонной» позиции: все вопросы по Нагорному Карабаху могут обсуждаться исключительно в парадигме сохранения территориальной целостности Азербайджана. Поэтому внешне складывалось впечатление принципиального отсутствия каких-либо перспектив в карабахском урегулировании, хотя переговоры всё же продолжались. По всем признакам, Алиев что-то выжидал, видимо, полагая, что Пашинян в своем увлечении внутриполитической борьбой при выстраивании отношений с Россией допустит серьезные ошибки, которые позволят начать урегулирование конфликта в ином политическом контексте.

Mfa.am Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян

Но, как говорится, чаша терпения стала переполняться. После того, как Мнацаканян посетил с рабочим визитом Степанакерт и заявил, что «участие арцахской стороны в мирном переговорном процессе является одним из наиболее важных вопросов и помимо всего прочего имеет практический характер, поскольку вопрос непосредственным образом касается народа Арцаха», Алиев решил кое-что назвать своими именами. «Сегодня фактически переговорный процесс не ведется, — констатировал он в интервью азербайджанским телеканалам. — Видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении не имеют значения. Это только лишь означает, что Минская группа ОБСЕ находится в действии. Хорошо, до каких пор? Армения два года пытается изменить формат переговоров и заявляет, что Азербайджан должен вести переговоры с самопровозглашенными и липовыми лидерами Нагорного Карабаха. Был ли сделан адекватный ответ на это? Нет. Мы требуем ясности. Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ конкретных заявлений по урегулированию конфликта».

Mfa.am Зограб Мнацаканян на встрече с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

То есть во всём виновата МГ ОБСЕ. Но если так, что мешает Алиеву заявить о выходе из переговорного процесса, а не дожидаться, когда кто-то со стороны представит ему выгодные условия для урегулирования конфликта? А пока позиция Баку блокирует азербайджанской дипломатии возможности для поисков самостоятельных решений, которые вполне реальны. Что касается стран — сопредседателей Минской группы, то им сейчас не до Нагорного Карабаха. И начинать войну с Арменией сейчас Азербайджан не может в силу неблагоприятной для него геополитической и международной конъюнктуры.