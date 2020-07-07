Польше удалось сделать то, что получается у немногих. Послы США принимают участие во внутренней политике в странах своего пребывания, это не является секретом. Однако, как правило, они реализуют установки Вашингтона. А вот в Варшаве все происходит иначе: поляки сумели сделать из американского посла Джорджетт Мосбахер польского политика и использовать ее «твиттерную дипломатию» в собственных интересах, а не интересах США.

Посольство США в Польше

Такой вывод можно сделать из произошедшей на днях перепалки Мосбахер с представителями правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). В ходе избирательной кампании по выборам президента Польши депутат Европарламента от PiS Беата Мазурек сделала запись в блоге: «Тшасковский боится дебатов с поляками. Он предпочитает дебаты во WSI 24 и немецком Onet». Поясним, о чём речь. Тшасковский — это президент Варшавы Рафал Тшасковский, который сражается за пост главы государства с действующим польским президентом Анджеем Дудой. Onet — один из самых популярных польских порталов, критикующий «Право и Справедливость». Употребление в этом контексте прилагательного «немецкий» — типичный пропагандистский прием PiS, которая внушает полякам, что против нее работает Германия. А вот под WSI 24 подразумевается польский телеканал TVN 24, принадлежащий уже американским акционерам. WSI — это аббревиатура военной разведки и контрразведки Польши, которая существовала в 1991—2006 годах и была с большим скандалом расформирована заместителем министра национальной обороны Антонием Мачеревичем под предлогом «заражения» ее «многочисленной русской агентурой». Реплика Мазурек могла стать проходной в предвыборной полемике, но зачем-то на нее решила отреагировать посол США. И сделала она это очень эмоционально.

«Вы хорошо знаете, что распространяете нечто, являющееся абсолютной ложью, предполагая, что TVN — это WSI, — написала Мосбахер в блоге американского посольства. — Вам должно быть стыдно. Это ниже достоинства человека, который представляет поляков». Капкан захлопнулся, против посла началась массированная атака. «Пани не знает этого? — ответила Мазурек. — Первое. Мачеревич (говорил — С.С.), когда его спросили об утверждении отчета, что ITI (основанная в 1984 году польская медиа-группа, в 2015 году продавшая контрольный пакет акций TVN американцам — C.C.) была создана благодаря военным службам Польской Народной Республики… Второе. Военная разведка ПНР «приложила усилия для создания телевизионной компании». Целью создания такого типа компаний было облегчение внедрения агентов на Западе». В свою очередь проправительственный польский портал wPolityce отметил: «Правда то, что запись Мосбахер вызвала волну эйфории на стороне anty-PiS, но там также не понимают, что мы после кивка посла не трепещем от страха, что, впрочем, избирателям Тшасковского может показаться невозможным». А депутат Европарламента от «Права и Справедливости» Рышард Чарнецкий подчеркнул, что посол ни США, ни иной страны не должен комментировать высказывания политиков в Польше, Мазурек можно критиковать, однако это дело оппозиции, а не иностранного дипломата. И добавил, что Мосбахер только недавно стала послом, «но пришло время ей этому научиться».

Kleszczu ITI Group

Действительно, она является, скорее, политическим комиссаром в Польше президента США Дональда Трампа и до своего назначения в 2018 году не имела дипломатического опыта. Это быстро прочувствовали в Варшаве и начали разыгрывать Мосбахер. Она прибыла в польскую столицу в сентябре того же года, но уже скоро столкнулась с агрессивной информационной средой, причем неприятности ей создавала и создает в большей степени PiS, чем оппозиционные партии. Польские издания «вдруг» стали очень осведомленными о нюансах конфиденциальных переговоров Мосбахер с правительством. Огласке начали предавать ее письма и заявления в поддержку американских компаний, работающих в Польше. И хотя многие эксперты отмечали, что посол всего лишь просила не ставить инвесторов ее страны в неравноправные условия и предлагала относиться к ним так же, как к другим, по Мосбахер наносились постоянные удары, дебютным из которых оказалась огласка в ноябре 2018 года ее конфиденциального послания на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, где, как писал еженедельник Do Rzeczy, посол «объяснила, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Источник издания в близком кругу Моравецкого назвал ее тон «чрезвычайно высокомерным».

faceless b Discovery Communications

Некоторые польские аналитики уже тогда задавались вопросами, зачем PiS по «собственной воле информировала общественное мнение как на национальном, так и на международном уровне о том, что посол США относился к главе польского правительства не слишком дипломатично». Объяснение, что правящая партия лишь хотела «произвести впечатление на свой электорат», объясняет ситуацию только частично. На наш взгляд, во-первых, «Право и Справедливость» начала использовать Мосбахер как источник информации, провоцируя ее высказываться вслух на те или иные темы, чтобы затем Варшава могла скорректировать собственные позиции на переговорах в Вашингтоне. И ей это удалось, что недавно косвенно признала сама посол, когда перед визитом Дуды в США, состоявшимся 24 июня, она пояснила польским изданиям по поводу возможного перевода дополнительных американских военных частей в Польшу, что «президенты могут говорить об этом», но «я больше ничего не скажу, потому что мне не позволено». Во-вторых, одновременно PiS проверяла уровень доверительности отношений Трампа и Мосбахер, может ли она быть эксклюзивным каналом донесения информации президенту США, насколько он доверяет ей и прислушивается к ее оценкам.

Radosław Czarnecki Андрей Дуда

Похоже, в Варшаве пришли к выводу, что ставку на посла во внешней политике можно не делать, отчего политики правящего лагеря позволили себе грубо сыграть против Мосбахер, использовав ее во внутренней предвыборной борьбе. Но это также может означать и то, что Варшава не верит в переизбрание самого Трампа и потому заранее дистанцируется от его представителя в Польше.