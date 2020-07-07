Генеральная прокуратура России потратит свыше 680 млн рублей на реконструкцию «Санатория работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра». Это стоимость только одного из этапов, на остальные этапы было направлено более 640 млн рублей. ИА REGNUM выяснило, кто получил дорогостоящие контракты и как подрядчик связан с правительством Москвы.

S-istra.ru «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра»

Для справки

Санаторий для работников прокуратуры расположен в 26 км от Москвы по Новорижскому шоссе, на берегу реки Истра. Общая площадь, занимаемая объектом, составляет свыше 120 га. Номерной фонд способен вместить 180 человек. В корпусах есть бассейн, джакузи с водопадом и спортивный зал, банный комплекс хамамом, бильярдная, фитнес-зал, на территории стоят два теннисных корта и хоккейная коробка.

По открытым данным, зарплата директора санатория в 2017 году составляла 106 тыс. рублей в месяц. Его заместители получали в среднем 67−77 тыс. рублей. Более свежих данных о доходах руководства на сайте санатория нет.

Учреждение также оказывает услуги и коммерческим клиентам. К примеру, бронь на ближайшие сутки обойдётся от 2,95 до 8,25 тыс. рублей за человека в зависимости от уровня номера.

А вот реконструкция санатория уже проходит на средства бюджета.

S-istra.ru Корпус № 1. «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра»

Тендер и контракт на 680 млн рублей

3 июля 2020 года Генеральная прокуратура России подписала контракт №105−109−20 на сумму 680 879 390 рублей с АО «Москапстрой» на проведение третьего этапа реконструкции ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра», который расположен в деревне Аносино Истринского района Московской области.

Отмечается, что «по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка», которая признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе». В связи с этим единственному участнику было предложено подписать контракт по начальной, то есть максимальной цене.

По условиям контракта, работы должны завершить до 19 ноября 2021 года.

S-istra.ru «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра»

Об исполнителе контрактов

АО «Москапстрой» с Генпрокуратурой РФ до этого связывали четыре контракта общей стоимостью 676 млн рублей, три из которых также связаны с санаторием. Первые два были заключены в ноябре 2016 года — на 12,203 млн рублей (на исполнение функций авторского надзора за первым и вторым этапом реконструкции санатория) и на 641,764 млн рублей — на реализацию второго этапа реконструкции.

В августе 2019 года с этой же компанией был заключён контракт на выполнение проекта реконструкции третьего этапа. Работу оценили в 22 млн рублей.

При этом далеко не всё у исполнителя проходило гладко. Так, госзаказчик ещё в феврале 2019 года потребовал с АО «Москапстрой» уплатить неустойку в размере 610 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в ноябре 1992 года. Уставный капитал — 18,75 млн рублей. Директор с марта 2020 года — Марат Гизатуллин, который также руководит АО «Капстройпроект».

На сайте «Москапстроя» отмечается, что компания ведёт историю с 1957 года. В октябре 1992 года постановлением правительства Москвы компания стала носить нынешнее название. На 31 марта 2020 года 98,79% компании принадлежало АО «Мосинжпроект». Последнее в свою очередь на 100% принадлежит департаменту строительства города Москвы.

Отметим, в 2015 году в совет директоров «Мосинжпроекта» входил Марат Хуснуллин, который с января 2020 года является замглавы правительства Российской Федерации.