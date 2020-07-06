Скандал в Словакии, способный дискредитировать Европейский Союз на Кавказе
«Занимательный» скандал, грозящий дискредитировать европейскую бюрократию, разворачивается сейчас в Словакии. На днях Ашот Григорян (физик, бизнесмен, меценат и общественный деятель, живущий в Словакии с 1993 года) подал заявление в прокуратуру. Об этом он сообщил местным СМИ. Суть состоит в просьбе разобраться с незаконной деятельностью бывшего министра иностранных дел страны, бывшего председателя ОБСЕ, бывшего председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослава Лайчака.
По мнению Григоряна, последний фактически несёт всю полноту ответственности за поставки оружия Азербайджану. Дело в том, что эта страна находится в состоянии замороженного конфликта с Арменией в связи с проблемой Нагорного Карабаха. Посему ОБСЕ своими решениями ограничивает поставки вооружений этим двум государствам Южного Кавказа. Фактически речь идёт о запрете.
Тем не менее. Начиная с 2017 года в средствах массовой информации в некоторых странах стала появляться информация о том, что в нарушение международных соглашений была осуществлена несанкционированная продажа Азербайджану крупнокалиберных систем оружия, изготовленных в Словакии (см., например, ЗДЕСЬ).
Груз состоял из 36 единиц современных самоходных гаубиц Dana M-1 и 30 ракетных пусковых установок Вампир RM-70 (и то, и другое — на шасси Tatra). Производителем этих грозных систем является словацкая компания MSM Group, s.r.o., которая принадлежит компании Czechoslovak Group, a.s., чешского бизнесмена Ярослава Стрнада.
Из Словакии всё это забирал самолет азербайджанской авиакомпании Silk Way, которая старается не разглашать информацию о своих владельцах. Однако есть основания полагать, что значительную долю в ней контролирует семья президента Азербайджана — Ильхама Алиева.
Переброска проходила по следующей схеме: борт вылетал в Братиславу, где в него загружали «товар». Затем он вылетал в Тель-Авив, где стоял несколько часов, а затем брал курс с новыми документами в столицу Азербайджана — Баку. Оттуда — опять в Словакию. В период с сентября 2017 года по июнь 2018-го самолет проделал этот маршрут между Братиславой, Тель-Авивом и Баку 66 раз!
Однако в Европе продавец оружия не мог получить так называемый «Сертификат конечного пользователя изделий оборонной промышленности», необходимый для продажи военной техники Азербайджану. Таким образом, имеет место мошенничество: оружие попало в Азербайджан через третью страну — Израиль.
Как правило, такой документ подписывает министр иностранных дел. В данном случае это был именно Мирослав Лайчак. Он подписал сертификат на израильскую компанию по производству вооружений Elbit в качестве конечного пользователя, которая на деле была лишь посреднической стороной договора.
Особую пикантность делу придаёт то, что сделка была одобрена лицом, непосредственно отвечавшим за то, чтобы европейские государства не продавали оружие в горячие точки и точки замороженных конфликтов.
Иными словами, Лайчак, будучи председателем ОБСЕ, безусловно, не должен был позволить министру иностранных дел Словацкой Республики (то есть самому себе) участвовать в незаконной операции. Более того, председатель ОБСЕ после обнаружения таких действий министра должен был привлечь к ответственности такого министра (то есть себя самого) и страну (Словакию) за нарушение эмбарго.
Григорян отметил, что это — скандал международного масштаба, и что теперь интересно посмотреть, какова будет реакция прокуратуры, суда, а также кабинета премьер-министра Матовича, который долгое время выстраивал свой образ борца с коррупцией и резко выступал против партии Smer, одним из крупных деятелей которой был Лайчак. Воспользуется ли Матович возможностью, чтобы придать делу соответствующий резонанс как скандалу международного или, как минимум, общеевропейского уровня?