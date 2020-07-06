От председательства Германии в СЕ ждут успехов, но не чудес: To Vima
С помощью фразы «Вместе за реорганизацию Европы» Германия попыталась задать вектор тем действиям, которые она предпримет во время своего председательства в Совете Евросоюза. Это председательство проходит на фоне того, как страны ЕС столкнулись с огромными медицинскими и экономическими вызовами. Германия считает, что на выходе из кризиса именно она должна играть ведущую роль в построении Европы, которая сможет принимать решения на основе общих ценностей. Это позволит Европейскому союзу действовать в качестве эффективного глобального актора, способствующего построению мирового порядка на основе установленных правил.
Такие позиции Германии кажутся вполне искренними. Действительно, снова пользуясь высокой популярностью, канцлер Германии Ангела Меркель без колебаний приступила к «образцовому изменению» после кризиса пандемии. Разумеется, вместе с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который поддержал создание Реабилитационного фонда, признав таким образом, что Германия нуждается в Европе. Французский президент подтвердил свою устойчивую позицию, о которой он постоянно напоминает и которая состоит в том, что «то, что хорошо для Европы, было и остается хорошим для Германии». В то же время эти убеждения и намерения вызвали большие ожидания, так как их озвучила канцлер-долгожитель, которая показала, что способна формировать европейскую повестку дня по ряду вопросов.
Ожидания остаются оправданно высокими в отношении способности Германии играть ведущую роль в сохранении единства Европы после пандемического кризиса, а также содействовать росту Евросоюза. Это цели первостепенной важности для настоящих и будущих европейских усилий. Однако если переходить на уровень отдельных стран-членов Евросоюза, то сказанное об «оправданно высоких ожиданиях» не относится к возможности существенного вклада председательства Германии в три конкретных направления греческого интереса: негативные события в регионе Восточного Средиземноморья, решение проблемы мигрантов и беженцев и постоянно ухудшающиеся отношения между Европейским союзом и Турцией.
Что касается Восточного Средиземноморья, то снижение интереса США к происходящему в регионе не привело ни к заполнению этого провала общей европейской позицией, ни к усилению механизмов предотвращения кризисов и управления европейскими институтами. В частности, предложения немецкого руководства о кризисном регулировании и содействии стабильности в регионе, особенно в контексте войны в Ливии и Сирии, представляют собой не более чем благопожелания. В то же время позиция Франции, другого локомотива Европы и ключевого партнера Германии в разработке новой дорожной карты, затрудняетвозможность совместного и эффективного европейского вмешательства.
Ожидания по разработке общей сплоченной и целостной европейской стратегии управления иммиграцией остаются ограниченными. Этонесмотря на очевидную необходимость принятия эффективной европейской политики в области иммиграции и предоставления убежища в качестве одной из наиболее важных целей председательства Германии. Кажется более вероятным, что новый Пакт об иммиграции и убежище будет принят на основе «минимального общего знаменателя», который попытается преодолеть разногласия между государствами-членами в отношении распределения бремени и общих процедур предоставления убежища.
Впрочем, с точки зрения существенного вклада немецкого председательства возможны и неожиданности. Если они случатся, то придут от того, что не выделено сейчас в германской программе, хотя хорошо известно и объявлено приоритетами канцлера Меркель. В этом отношении возможность достижения «пакетного соглашения» между ЕС и Турцией, которое будет включать новое соглашение об иммиграции (заменяющее существующую Декларацию ЕС — Турция), а также обновленный Таможенный союз, будет иметь успех, аналогичный сохранению единства Европы. Присутствие и участие Греции в формировании содержания этого соглашения абсолютно необходимо.