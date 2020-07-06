С помощью фразы «Вместе за реорганизацию Европы» Германия попыталась задать вектор тем действиям, которые она предпримет во время своего председательства в Совете Евросоюза. Это председательство проходит на фоне того, как страны ЕС столкнулись с огромными медицинскими и экономическими вызовами. Германия считает, что на выходе из кризиса именно она должна играть ведущую роль в построении Европы, которая сможет принимать решения на основе общих ценностей. Это позволит Европейскому союзу действовать в качестве эффективного глобального актора, способствующего построению мирового порядка на основе установленных правил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Такие позиции Германии кажутся вполне искренними. Действительно, снова пользуясь высокой популярностью, канцлер Германии Ангела Меркель без колебаний приступила к «образцовому изменению» после кризиса пандемии. Разумеется, вместе с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который поддержал создание Реабилитационного фонда, признав таким образом, что Германия нуждается в Европе. Французский президент подтвердил свою устойчивую позицию, о которой он постоянно напоминает и которая состоит в том, что «то, что хорошо для Европы, было и остается хорошим для Германии». В то же время эти убеждения и намерения вызвали большие ожидания, так как их озвучила канцлер-долгожитель, которая показала, что способна формировать европейскую повестку дня по ряду вопросов.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Ожидания остаются оправданно высокими в отношении способности Германии играть ведущую роль в сохранении единства Европы после пандемического кризиса, а также содействовать росту Евросоюза. Это цели первостепенной важности для настоящих и будущих европейских усилий. Однако если переходить на уровень отдельных стран-членов Евросоюза, то сказанное об «оправданно высоких ожиданиях» не относится к возможности существенного вклада председательства Германии в три конкретных направления греческого интереса: негативные события в регионе Восточного Средиземноморья, решение проблемы мигрантов и беженцев и постоянно ухудшающиеся отношения между Европейским союзом и Турцией.

Что касается Восточного Средиземноморья, то снижение интереса США к происходящему в регионе не привело ни к заполнению этого провала общей европейской позицией, ни к усилению механизмов предотвращения кризисов и управления европейскими институтами. В частности, предложения немецкого руководства о кризисном регулировании и содействии стабильности в регионе, особенно в контексте войны в Ливии и Сирии, представляют собой не более чем благопожелания. В то же время позиция Франции, другого локомотива Европы и ключевого партнера Германии в разработке новой дорожной карты, затрудняетвозможность совместного и эффективного европейского вмешательства.

Julian Buijzen Беженцы

Ожидания по разработке общей сплоченной и целостной европейской стратегии управления иммиграцией остаются ограниченными. Этонесмотря на очевидную необходимость принятия эффективной европейской политики в области иммиграции и предоставления убежища в качестве одной из наиболее важных целей председательства Германии. Кажется более вероятным, что новый Пакт об иммиграции и убежище будет принят на основе «минимального общего знаменателя», который попытается преодолеть разногласия между государствами-членами в отношении распределения бремени и общих процедур предоставления убежища.

Впрочем, с точки зрения существенного вклада немецкого председательства возможны и неожиданности. Если они случатся, то придут от того, что не выделено сейчас в германской программе, хотя хорошо известно и объявлено приоритетами канцлера Меркель. В этом отношении возможность достижения «пакетного соглашения» между ЕС и Турцией, которое будет включать новое соглашение об иммиграции (заменяющее существующую Декларацию ЕС — Турция), а также обновленный Таможенный союз, будет иметь успех, аналогичный сохранению единства Европы. Присутствие и участие Греции в формировании содержания этого соглашения абсолютно необходимо.