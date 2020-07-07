В украинских медиа нарастает шум, связанный с публикацией письма Матти Маасикаса в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. В нем посол Евросоюза на Украине выражает беспокойство Евросоюза украинскими законопроектами, касающимися закупок импортной машиностроительной продукции на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина

Пока это всего лишь информация, вброшенная на медиаполе ресурсом «Наші гроші» и подхваченная другими средствами массовой информации. И до появления подтверждений я даже касаться содержания письма не хочу. Может быть, потому, что мне, как украинцу, мучительно стыдно от того, что мою страну превращают в банановую республику, предназначенную для закупки иностранной высокотехнологичной продукции. Хотя не только ее: смешно, но самым дешевым фруктом на киевских рынках этим летом является не одесская клубника, мариупольская черешня или херсонский персик, а именно БАНАН.

Но вот один фрагмент из формы письма не мог не привлечь внимание. Эстонский дипломат со снисходительным одобрением пишет, что «Недавнее принятие нового закона в этой области еще больше согласовало ее законодательство с правовыми требованиями (acquis) ЕС».

Все, что написано дальше, — это фрагмент из моей статьи осени 2013 года. Тогда термин acquis communautaire не мог не броситься в глаза любому, кто хотя бы брал в руки текст Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС. К сожалению, таких было немного.

Estonian Foreign Ministry Матти Маасикас

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

И вот спустя семь лет «прошлое берет за горло». Только куда более жестко. Если в 2013 году требование «следования acquis» жестко увязывалось только с тремя основными компонентами структуры современного государства: финансами, информационными коммуникациями и транспортом, то ныне оно, похоже, касается и формата развития промышленной структуры. Да какого там «развития»? Тут хотя бы сохранить остатки…

Но сможет ли украинское правительство сообразить, что без протекционизма и в колодках европейских acquis-ограничений сделать это невозможно?