«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России даст возможность уменьшить ее потери на 70−80 миллиардов рублей в год. Об этом в последний день июня сообщило Минэнерго РФ. «Самым очевидным и подтвержденным сегодня на практике эффектом от внедрения интеллектуальных систем учета является сокращение потерь электрической энергии (коммерческих потерь) и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии (порядка 20% от объема снижения потерь). Потенциал снижения потерь в текущих ценах их покупки составляет порядка 70−80 миллиарда рублей в год», — подчеркивается в сообщении, размещенном на официальном портале ведомства. Вероятно, озвученные расходы — лишь часть потерь, которые перекладываются действующими участниками электроэнергетической отрасли на государство или потребителей, будь то частные, либо промышленные, от чего, кстати, растет себестоимость их продукции, снижая ее конкурентоспособность перед зарубежными товарами.

Фёдор Гайда Электроэнергетика в быту

То, что реформа, проведенная еще в 90-е годы Анатолием Чубайсом, должна была, по замыслу, привнести конкуренции, которая, опять же, по озвучиваемым тогда замыслам должна была привести к конкурентным ценам, то есть более выгодным для потребителей, не принесла ожидаемых результатов, — ни для кого не секрет. Безусловно, энергосетевое хозяйство страны привели в порядок, но отчасти. И какой ценой? Мы все в итоге, и государство тоже, несем расходы за существующих на рынке посредников при поставке нам электроэнергии. Когда на рынке масса посредников, ищущих прибыль, то ни о каких конкурентных ценах можно и не помышлять. Этот рынок окутан сплошными хитросплетениями: от формирования цены на потребляемую электроэнергию до возникновения объемов ее потребления и прогнозирования спроса.

Теперь же, умные технологии могут открыть глаза потребителям и государству на некоторые процессы, происходящие на рынке. Не так давно президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями IT-отрасли дал поручение проработать вопрос льготного доступа центров обработки данных к электроэнергии. Просьбу о возможности доступа IT-компаний к оптовому рынку электроэнергии на той же встрече озвучивал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. А с первого июля в стране начался переход на умные счетчики, которые должны будут установить и в частных, и в многоквартирных домах. Приборы будут сами отслеживать расход электричества и дистанционно передавать данные поставщику услуг, что в первую очередь удобно самим потребителям.

Находясь вне дома, по сути, умные счетчики позволят выявлять случаи несанкционированного подключения каких-либо потребителей именно к вашим приборам учета, что особенно актуально для жителей частных домовладений, чьи счетчики стоят за внешними границами участка. А самое главное, теперь потребителям не нужно заниматься поверкой счетчиков. Раньше ситуация в этом смысле была абсурдной: купленный за собственный счет счетчик нужно было поверять опять же за свой счет. Более того, счетчик как бы являясь твоим имуществом, так как был приобретен за свой счет, тебе по большому счету и не принадлежал. Срыв пломбы или самостоятельное подключение собственных дополнительных мощностей к нему могли повлечь для потребителя штрафы, что явно противоречило логике, если опять же собственные счетчики установлены вне помещения потребителя. Теперь же установка новых счетчиков и их работа — полностью обязанность поставщика услуг.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик старого образца

Новостройки будут оснащаться умными счетчиками сразу, а действующий жилой фонд — постепенно. Их будут устанавливать по мере выхода из строя старых приборов учёта или по мере наступления срока их поверки. Потребители имеют право отказаться от новых приборов учета, но тогда расчёт электроэнергии будет производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента. Это объясняется тем, что новые приборы учета позволят поставщикам услуг — сбытовым компаниям экономить на их обслуживании за счет дистанционной передачи данных, что снимает нагрузку на персонал компаний. Собственно, именно этот фактор и позволил принять решение о замене счетчиков не за счет потребителя, а за счет поставщиков. Потому обслуживание старых счетчиков при отказе потребителя от их замены на новые приведет к росту платежей за счет расчета по нормативам с применением повышающего коэффициента.

Таким образом, умные технологии не только дадут понимание реального потребления электроэнергии теми или иными потребителями, что позволит более четко строить прогнозные планы по спросу и сделать более прозрачными для государства отношения сбытовых компаний с потребителями, но и должны привести к прозрачности работы сбытового рынка электроэнергии.