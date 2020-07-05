



Иван Шилов ИА REGNUM

Стратегический ход относительно С-400

Как передает газета Cumhuriyet, в Сенате США был представлен интересный законопроект относительно российских зенитных ракетных комплексов С-400, которые стали яблоком раздора между Вашингтоном и Анкарой. Прозвучали требования включить в законопроект, разрабатываемый для авторизации оборонного бюджета США на 2021 год, статью расходов, позволяющую приобрести у Турции С-400. С этим требованием выступил сенатор-республиканец Джон Тьюн. Если Турция гарантирует, что не будет приобретать системы, не соответствующие требованиям НАТО, то США смогут выкупить С-400.

Закрыт еще один университет

Газета Karar пишет, что была отозвана лицензия стамбульского университета «Истанбул Шехир Университеси». Как сказано в соответствующем решении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в Официальном вестнике, было выяснено, что университет не может продолжать свою образовательную и преподавательскую деятельность. Такое решение принято по результатам проверок университета-гаранта. Ранее в учредительный фонд «Истанбул Шехир Университеси» уже был назначен доверительный управляющий со стороны правительства Турции. Выданная ранее Советом Турции по высшему образованию лицензия университета была отозвана. Напомним, что давление на него усилилось после образования связанным с университетом Ахметом Давутоглу своей политической партии, вслед за чем и был назначен доверительный управляющий со стороны правительства.

Германия требует обнародовать

Согласно сообщению турецкой редакции DW, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал оказывать больше давления на страны, которые игнорируют запрет на поставку вооружения в Ливию, и добавил, что перечень стран, которые направляли вооружение в Ливию, должен быть обнародован. Маас заявил: «Мы не можем все время избегать обнародования перед общественностью названия этих стран. В Евросоюзе все больше желающих сделать это. На данный момент не идет речи о проведении нового саммита относительно ливийского вопроса. Однако это возможно, если начнется реализация плана по достижению поставленных целей или как минимум тому, как их достигать. Но это займет много времени». Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш включил Турцию в список стран, поставляющих вооружение.

Msb.gov.tr Турецкая самоходная артиллерия

Операция «Трясина»

Турецкий телеканал NTV передает, что в рамках борьбы с распространением наркотиков и предотвращения получения прибыли от торговли наркотиками Турцией совместно с девятью другими странами была начата операция «Трясина», которая считается самой масштабной с момента провозглашения Республики Турция. В ходе операции были вынесены решения о заключении под стражу 94 человек в Турции, 67 из которых были арестованы. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отметил касательно операции следующее: «Наши коллеги осуществили одну из важнейших операций в современной истории Республики Турция. Подготовка к операции велась на протяжении около года. Операция называется «Трясина», и она направлена на борьбу с распространением наркотиков и предотвращение получения нелегальной прибыли от торговли наркотиками. На сегодняшний день в рамках этой операции было конфисковано 70 миллионов турецких лир. По итогам всех мероприятий планируется конфисковать более 500 миллионов лир наличных средств от нелегальных продаж».

Госсовет Турции вынес решение по собору Святой Софии

Как говорится в сообщении новостного портала TR724, было вынесено решение по иску, поданному в 10-й отдел Государственного совета Турции, относительно возобновления посещения собора Святой Софии верующими для совершения молитв. Собор Святой Софии был реформирован в музей согласно решению Совета министров Турции от 24 ноября 1934 года. Во время завершения судебного слушания по данному делу, когда планировалось объявление решения, прокурор Государственного совета Турции отметил, что раз в прошлом решение относительно участи Святой Софии было принято Советом министров Турции, то и сейчас решение должно приниматься Советом министров, то есть аппаратом президента Турции. Председатель турецкого Общества служения историческим памятникам и защиты окружающей среды Исмаил Кандемир заявил представителям СМИ, что поддерживает принятое решение.

Arild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Что настроит христиан против ислама

Согласно газете Birgün, после окончания службы в церкви 12 святых апостолов в стамбульском районе Ферикёй константинопольский патриарх Варфоломей затронул в своей речи тему собора Святой Софии. Он сначала зачитал текст обращения на греческом, а затем и на английском языке. По его словам, собор не должен стать предметом раздора. Также он добавил: «Превращение Святой Софии в мечеть только настроит миллионы христиан по всему миру против ислама. Мы же хотим только единства».

Рост импорта золота из Ирака

По сообщению газеты Cumhuriyet, в 16 раз увеличился объем импорта золота из Ирака. С января по май прошлого года оттуда было импортировано золотых слитков на сумму 148 миллионов 699 тысяч долларов, тогда как за аналогичный период 2020 года эта сумма увеличилась до 2 миллиардов 331 миллиона 111 тысяч долларов. По данным Института статистики Турции, увеличился также объем импорта из Ирака групп товаров, входящих в категорию «драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, жемчуг, металлические монеты».

В маршруте круизных судов нет Турции

Согласно информации NTV, в маршруте круизных судов, которые также называются «плавающими городами», нет Турции. Предпочтение было отдано европейским гаваням. Круизная компания MSC исключила Турцию из списка также на лето 2021 года. Сфера круизного туризма является одной из тех, которая пострадала больше всего от пандемии коронавируса. Некоторые компании готовятся к сезону в конце лета, а некоторые ожидают 2021 года для того, чтобы возобновить туры. Многие крупные компании, включая и MSC, планировали посетить Стамбул и Измир во время летнего сезона 2020 года. Однако пандемия перевернула с ног на голову все планы. Многие компании перенесли свои туры на август и сентябрь. Если одни компании включили Турцию в зимний маршрут 2020 года, то другие исключили эту страну даже из летних маршрутов на 2021 год.

Amada44 Круизное судно в порту Стамбула

Социальные сети в повестке дня Анкары

Как сообщает в своей статье журналистка газеты Hürriyet Гизем Каракыш, в проекте правящей турецкой Партии справедливости и развития предусмотрено обязательное наличие представителей таких социальных сетей, как Twitter, Instagram и Facebook. Целью является защита личных данных. Уже известен пример Германии, где на тех, кто в течение 24 часов не устраняет вредоносный контент, налагается штраф до 50 миллионов евро. ПСР представила законопроект, согласно которому в Турции будет предусмотрено обязательное наличие представителей социальных сетей для того, чтобы удалять или ограничивать доступ к контенту, противоречащему закону. В качестве примеров при принятии поправок будет взят опыт Германии и Франции. Пользователи обсуждают вероятность того, что таким образом правительство Турции сможет существенно ограничить доступ к социальным сетям.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой приняли участие в переговорах в Берлине о снятии ограничений Германии на путешествия. На пресс-конференции Чавушоглу заявил, что по итогам переговоров результата достигнуто не было, что негативно скажется на туристическом секторе Турции.

С 1 июля Греция открыла свои сухопутные и морские границы с Турцией, закрытые ранее в связи с пандемией коронавируса.

В Анкаре введены ограничения на 15 дней на все виды собраний, демонстраций и иных подобных массовых мероприятий. Все акции и мероприятия в городе были запрещены специально до проведения масштабного митинга адвокатов во имя защиты своих прав, который планируется в Анкаре в поддержку инициативы турецких адвокатов против предложения правительства Турции относительно внесения изменений в регламент о создании нескольких ассоциаций на одном участке.

В районе Хендек турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на фабрике по изготовлению фейерверков. Возникший пожар еще тушат. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что погибли два человека и 73 получили ранения.

Эрдоган, выступая на одной из церемоний закладки фундамента, затронул тему собора Святой Софии. Он подчеркнул: «Так же, как мы не вмешиваемся в дела относительно священных храмов для вероисповедания других стран, другие страны также не имеют права вмешиваться в наши дела относительно священных храмов для вероисповедания. Обвинения в отношении Святой Софии являются посягательством на наши суверенные права».