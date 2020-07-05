



Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

Продолжает раскручиваться скандал и политический «пожар», вызванный публикацией в The New York Times сведений о том, что одно из подразделений российской военной разведки якобы финансировало нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на американских военных в Афганистане. Информация, которая изначально воспринималась как провокация и фейк, стала продвигаться «шире и глубже», обрастая классическими признаками активного мероприятия, к которым в последнее время все чаще прибегают западные спецслужбы.

Такого типа операции выстраиваются по специфической методике. Во-первых, выставляются конечная цель и промежуточные результаты. Во-вторых, обеспечивается контроль над всей цепочкой прохождения заготовленной информации. В-третьих, изначально вводится базовый, желательно работающий «в поле» источник информации, которая по мере продвижения обрастает дополнительными параллельными сюжетами, призванными вызвать соответствующую реакцию со стороны атакуемого объекта. После чего вводятся действия, корректирующие свойства такого уровня, который вынуждал бы объект или объекты всегда занимать оборонительные позиции и «вскрывать» малоизвестные или неизвестные стороны интересующей проблемы. Если оценивать ситуацию с этих позиций, то у разработчиков операции «Афганистан» получилось все. Или почти все. Им удалось выстроить в единую цепочку мнимые и реальные события, выстраивая прослойку в виде новых сюжетов с «содержанием».

Вот как выглядит эта цепочка. На основе неназванных афганских источников ЦРУ готовит отчет с утверждениями, что Россия платила «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских солдат. Как это принято в США, информация в «сыром виде» попадает в один из суточных февральских оперативных отчетов спецслужб американскому президенту Дональду Трампу. При этом в ЦРУ начинается специальное закрытое расследование. Трамп тогда никак не отреагировал, после чего, уже в конце июня, последовала «утечка» в прессу, которая вызвала возмущение у директора ЦРУ Джины Хаспел. Она выступила с заявлением, в котором осудила «неправомерную публикацию информации, имеющей ключевое значение для национальной безопасности, в то время как соответствующее расследование еще не завершилось». Но вслед The New York Times пишет, что американские спецслужбы нашли в Афганистане якобы посредника, некоего Рахматтулу Азизи, который «раздавал выплаты», который сейчас живет в России, поэтому спрашивать не с кого. Более того, утверждалось, что «Россия долгие годы проводит в Афганистане тайные операции, чтобы подорвать миссию США и помочь талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Это уже строилось на ранних публикациях в американских СМИ.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганцы

Но тогда говорилось, что «Россия лишь обменивалась информацией с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Сейчас правду смешали с вымыслом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала спецслужбы объяснить, как они получили информацию о том, что русские «платили» талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вознаграждение. Затем стал выдвигаться вопрос о введении очередной порции санкций против разведывательного и оборонного секторов России. Трамп оказался в обороне, он стал опровергать домыслы, ссылаясь на разведывательные структуры и Пентагон, заявляя, что так называемого «секретного источника, возможно, вообще не существует, равно как и самой «истории». Однако его продолжают обвинять в том, что он не читает или игнорирует донесения своих спецслужб, смещают акценты, поддерживая интерес к этой «мутной истории». Одним словом, Трампа атакуют и вплоть до президентских выборов будут ему грозить «докопаться до сути». Хуже того, в эту скандальную интригу втянули и Россию, которая на первых порах оправдывалась, отрицая утверждения The New York Times.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Москва пошла на «вскрытие» позиции, которая специалистам по Афганистану и ранее была хорошо известна, но не столь детально. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил, что авторы «вброса» о сговоре России и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью убийства американских военнослужащих могли рассчитывать на то, чтобы нарушить эффективное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по Афганистану. «Трудно избавиться от вопроса: вообще, кому это нужно и зачем все это делается? — ставит вопрос Моргулов. — И почему сейчас, именно в этот момент, вбрасываются такие провокационные фальшивки? Возможное объяснение состоит в том, что часть антироссийски настроенного вашингтонского политического истеблишмента может быть недовольна весьма эффективным взаимодействием, которое наладилось у нас по Афганистану, у нас, я имею в виду здесь, на Смоленской площади, с нашими коллегами из Госдепартамента США». То, что и нужно было авторам операции: появилась почва под тезисом о том, что «Трампа в Афганистане в разных форматах и на разных уровнях ведет Путин» и делает это для того, чтобы помочь ему «вывести американские войска из Афганистана».

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

Соответственно, такие усилия «встречают противодействие тех в США, кто в этом не заинтересован». Но если более конкретно, то, на наш взгляд, определенные силы пытаются помешать Трампу организовать визит в США президента России Владимира Путина на саммит G7. На этом фоне ответный ход Москвы, обвинения части американского разведсообщества в причастности к наркотрафику — это Вашингтону как мертвому припарки. Нужно наступать, а не обороняться, иначе у ЦРУ завтра получится еще что-то другое.