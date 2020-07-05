



Иван Шилов ИА REGNUM

Американские католики с горечью и тревогой всматриваются в будущее своей страны. Она плохо справляется с вызовом эпидемии коронавируса, ее раздирают серьезные противоречия на почве расового кризиса и отрицания собственной истории. В такие времена американцам хочется найти надежду и веру в то, что Соединенные Штаты смогут преодолеть проблемы и выйти на новый уровень развития.

Американские католики анализируют прошлое. 4 июля, в День независимости США, один из американских католических порталов задался вопросом, совместим ли американский проект с католическим видением человека. «В последние десятилетия этот спор приобрел особую остроту, — отмечает издание. — Такие мыслители, как Джордж Вайгель и Майкл Новак, так склонны подчеркивать совместимость католического видения и американского проекта, что можно даже подумать, что отцы-основатели были «анонимными католиками». Отец Ричард Нейгауз использовал эту «совместимость», чтобы предположить, что, поскольку «гражданская религия» магистрального протестантизма закончилась в 1960—1970-х годах, «католический момент» может перехватить мяч американского проекта. Однако история показывает, что по разным причинам католики это упустили. Другие мыслители, такие как Патрик Денин, Род Дреер и Майкл Хэнби, утверждают, что американский проект (да и вся идея современной «либеральной демократии»), по сути своей, несовместим с католическим видением». Сегодняшние «права» на безграничную независимость, выбор и либертарианскую свободу — это естественная логика развития фундамента, заложенного отцами-основателями, неумолимо работающая сегодня, когда американское общество исчерпало даже иудео-христианские пары, на которых оно держалось и которые маскировали последствия американского основания».

diego_cue Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Однако такие религиозно-политологические рассуждения содержат значительную долю фактора неопределенности, в то время как хочется обрести под ногами твердую почву. И в этой ситуации консервативная часть американских (и не только) католиков обращается к пророчествам. Речь идет об актуализации книги известного американского католического историка Уильяма Томаса Уолша «Фатимская богоматерь», которую он опубликовал в 1947 году. В ней приводится его беседа с сестрой Люсией Сантуш, которой вместе с ее кузенами Жасинтой и Франсишку Марту, начиная с 13 мая 1917 года, Богородица показала серию апокалиптических видений. Известны «три тайны Фатимы». Во второй из них Богородица, как это сформулировано в официальном документе Конгрегации доктрины веры Святого престола, говорит следующее: «Я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении ради возвращения к Первым Субботам. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут мучимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце мое Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру».

Люсия Сантуш и Жасинта Марту. 1917

Этот рассказ имеет важное уточнение. Во время беседы с сестрой Люсией, которая при посредничестве и переводе отца Мануэля Роша состоялась в 1946 году, американский историк услышал от нее следующее: «Наша Госпожа хочет, чтобы папа и все епископы мира посвятили Россию Ее Непорочному Сердцу в один особый день. Если это будет сделано, Она обратит Россию и наступит мир. Если этого не сделать, то российские заблуждения распространятся по всем странам». «Значит ли это, — спросил Уолш, — что, по вашему мнению, коммунизм победит во всех без исключений странах? И сестра Лючия ответила: «Да». Как позже рассказал отец Роша, историк тогда прямо уточнил, касается ли это Соединенных Штатов тоже? На что сестра Лючия еще раз ответила: «Да». Из чего консервативные американские католики делают вывод: США при определенных условиях станут «коммунистическими». Предвестия такого негативного для них хода развития страны они видят в активности движений Black Lives Matter и Antifa. «В свете возмутительных актов грабежей и беспорядков, которыми терроризировали миллионы американцев, мы можем с уверенностью сказать, что приближаемся к появлению коммунистической атмосферы в Америке, — заявляют консервативные католики. — Это нам все больше и больше напоминает о положении граждан коммунистических стран Восточной Европы, которые должны были верить в длительные страдания пролетариата и его моральное превосходство, стыдиться своего собственного происхождения и истории, если они не были пролетарскими. Происходили чистки, включая снос «контрреволюционных статуй» и других символов старого наследия. Ущерб, нанесенный миллионам жизней во всем мире, хорошо известен».

Lorie Shaull Уличные беспорядки в США

Из чего делается вывод о необходимости противостоять разрушительным тенденциям не только на информационном фронте, но и духовно: молиться Деве Марии и «настаивать на том, чтобы было совершено полное, ясное и правильное освящение России, к чему недавно призывали кардинал Реймонд Берк и итальянский историк Роберто де Маттеи». Монсеньор Берк в мае сего года в ходе Римского форума жизни, действительно, говорил об этом. Его слова тогда некоторым показались спорными, однако кардинал заявил в ответ: «Просимое освящение является одновременно признанием важности, которую Россия занимает в Божьем плане мироустройства, и признаком глубокой любви к нашим братьям и сестрам в России». Правда, как должно выглядеть «правильное» посвящение, должны ли русские стать католиками при этом или могут оставаться православными, не уточнялось. Но в любом случае в подобной интерпретации судьбы России и США переплетены и взаимосвязаны: рухнет первая, рухнут и вторые. А значит, держаться нам надо вместе.