Главный исполнитель объединения Архангельской области и НАО в округе Юрий Бездудный заявил, что оно окончательно отменяется.

Vk.com/ страница Юрия Бездудного Юрий Бездудный

Не переносится в связи с необходимостью разработать свои предложения, получить их от федерального центра и Архангельской области, обсудить их с населением, и дать всем людям возможность выразить волю на референдуме — а «вопрос с объединением закрыт». Ранее он провалил интеграцию регионов, вызвав своими действиями протест нарьянмарских чиновников и населения, в результате чего НАО оказался единственным регионом, не одобрившим поправки к конституции.

Stasyan117 Архангельская область и Ненецкий автономный округ

Очевидно, таким «разворотом на 180 градусов» Ю. Бездудный надеется быть избранным в сентябре 2020 года. Идея объединения двух регионов родилась в связи с зависимостью НАО от единственного источника доходов — нефтедобычи и падением ее цены. Впервые публично ее озвучил в апреле 2020 года бывший губернатор НАО Александр Цыбульский, назначенный врио губернатора Архангельской области. Округ получал бы стабилизацию бюджета за счет подстраховки со стороны области, а область получала выход к Севморпути через порт Индига и полноценное участие в программах развития Арктики. Необходимость столкнулась с интересами многочисленного нарьянмарского чиновничества и населения НАО, уверенного, что «российский Кувейт» может продолжаться бесконечно. Противники объединения рассчитывали на поддержку одной из сторон конфликта интересов ЛУКОЙЛа и Роснефти работающих в НАО. Зная, что нарьянмарские госслужащие обеспокоены возможной потерей статуса и доходов, Юрий Бездудный не сделал ничего, чтобы дать гарантии почетного трудоустройства ключевых чиновников Нарьян-Мара.

Kremlin.ru Александр Цыбульский

В день подписания меморандума об объединении, когда начальство НАО в полном составе при обсуждении не высказало возражений, Ю. Бездудный не подготовил документ с их подписями о согласии — что предотвратило бы впоследствии выступления против. Что это было — неумение или «фига в кармане», сложно сказать. В обоих случаях в нем как руководителе региона, где его действиями создана взрывоопасная ситуация, Москва сейчас объективно не нуждается. Ослабленный, озабоченный выживанием, неспособный вернуться к вопросу объединения, Юрий Бездудный более нужен нарьянмарской элите — как символ и гарантия их победы над Москвой. Она, скорее всего, осенью изберет Юрия Васильевича. В этой ситуации Кремлю удобнее заменить Ю. Бездудного, минимизировав последствия летнего провала, и одновременно сохранив возможность вернуться с «новым лицом» к тому же вопросу. В ситуации возникшего протеста здесь требуется целеустремленный политик, способный уважительно, но твердо погасить протестные настроения и провести работу по интеграции интересов элиты НАО в Архангельскую область. Опыт замены врио губернатора до выборов в России имеется — в Астрахани и Калининграде.