



Иван Шилов ИА REGNUM

На днях два польских издания опубликовали материалы на тему отношений Польши и России, внешне на темы разные, но фактически об одном и том же. Статьи касались давней истории, однако появление их не было связано с конкретными датами. А значит, мотивация лежала в какой-то иной плоскости.

Известный публицист и автор провокационных (в хорошем смысле) книг на исторические темы Рафал Замкевич на станицах сайта журнала Do Rzeczy размышлял о «Польско-Российской империи», проект которой «был мечтой польской элиты». Он отмечает, что «призрак польско-российского государства до сих пор встает в дискуссиях поляков об истории». Хотя сегодня большинству из них эта идея кажется «совершенно невообразимой», двести лет назад «всей польской элите, за исключением кучки легкомысленных граждан, начитавшихся Байрона, вольнодумцев и антиклерикалов, общее будущее (Польши и России — С.С.) казалось «очевидной очевидностью». Однако те, кто сожалеют о провале этого проекта, ошибаются, когда винят в нем «самоубийственные» повстанческие настроения поляков. На самом деле, польско-российский потенциал до 1914 года значительно превышал повстанческий потенциал. И ответственность следует возложить на «примитивный царизм», «глупые царские элиты» и «токсичную социальную систему» Российской империи. Это все в совокупности последовательно извергало из своей среды «просвещенных и мыслящих людей», таких, как Чарторыйский, Столыпин или Витте, что сработало в итоге на приход большевиков. Поэтому полякам ничего не оставалось, как отвергнуть русскую цивилизацию.

В свою очередь сайт польского правительственного телеканала TVP задался вопросом, почему маршал Юзеф Пилсудский не помог Белому движению свергнуть московских коммунистов. Ведь если бы поляки выступили тогда на стороне белых, то не было бы Советского Союза, ГУЛАГа, великого голода, «польской акции» НКВД в 1938 году, и миллионы людей «умерли бы спокойно в своих постелях естественной смертью». Объясняется такое поведение Варшавы не только тем, что никто не мог предвидеть будущие «преступления большевиков», что Пилсудский, который всю жизнь боролся с царизмом,

Юзеф Пилсудский

считал, будто бы «красная Россия» менее опасна для Польши, чем «белая Россия». Маршал руководствовался объективными данными. Деникин был силен, но он, как огня, избегал темы будущих границ на востоке. И можно было предположить, что в его представлении дружественная Польша — это Польша в этнических границах, то есть без Восточной Галиции/Западной Украины. Что касается барона Врангеля в Крыму, то он был более адекватен, но его силы были остатком разбитой деникинской армии, а «соотношение большевистских сил к польскому корпусу и корпусу Врангеля вместе составляло четыре к одному». И «белая Россия не сделала ни одного жеста», чтобы Варшава решила, стоит ли пытаться ей победить коммунистов.

Эти экскурсы в историю обращены не к прошлому, а к будущему. Они направлены на то, чтобы убедить поляков: с Россией договориться невозможно. С любой Россией, красной, белой или фиолетовой. Но почему поляков сейчас надо в этом убеждать? И каких поляков? Прежде всего, отметим, что Do Rzeczy и TVP являются ведущими и авторитетными изданиями для правого лагеря, ориентирующегося на правящую партию «Право и Справедливость» (PiS). В условиях нынешнего жесточайшего политического разделения Польши, их аргументация ни при каких обстоятельствах не будет воспринята оппозиционным лагерем, в который входят большинство партий либерального и левого толка. Тем более сейчас, когда идет избирательная кампания по выборам президента страны. В ней PiS сделала четкие геополитические ставки. Да — американцам, нет — немцам и русским. Однако «Право и Справедливость» перекормила своих избирателей и общество в целом антироссийской пропагандой. Если Россия «враг», то почему в России радушно встречают польских туристов и экспатов? Если Россия «слабая», то как она может напасть на Польшу? Эти противоречия поляки видят.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Более того, объелась собственной антироссийской пропаганды и сама правящая партия. Она отдает себе отчет, насколько рискованную сделала ставку исключительно на администрацию президента США Дональда Трампа. Что эта ставка может сыграть против Польши в случае победы Джо Байдена и побитых горшков в отношениях с Европейским союзом. Судя по всему, в рядах «Права и Справедливости» растет убеждение, что с Москвой необходимо начинать восстанавливать отношения, выходить на контакты, наращивать диалог. Не исключаем, что такие дискуссии сегодня активно ведутся в руководстве PiS в закрытом формате. А значит, те силы, которые выступают с противоположной концепцией, которые играли на антироссийском ресурсе внешней политики, могут потерпеть серьезное поражение и утерять свое влияние. В таком случае процитированные выше публикации отражают внутрипартийные дискуссии в «Праве и Справедливости», которые, возможно, переживают в настоящее время переломный момент. Соответственно, апелляция к истории с выводами о невозможности иметь дело с любой Россией служат подкреплением точки зрения антироссийской фракции PiS.

В августе сего года Польша будет широко отмечать столетие «чуда на Висле», победе над частями Красной армии, которые в 1920 году штурмовали Варшаву. По тем сюжетам, которые поднимаются в связи с ней сегодня и достигнут апогея немногим больше месяца спустя, можно будет определить, какие контуры начинает приобретать польская внешняя политика на российском направлении и готова ли она измениться.