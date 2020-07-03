Опросы, коэффициенты ставок и эксперты — всё указывает на превосходство Джо Байдена над Дональдом Трампом. Проводившийся с 17 по 22 июня опрос New York Times показал, что Байден опережает Трампа с 50% против 36%, портал Real Clear Politics предоставляет данные различных опросов, которые показывают, что в среднем Байден впереди на девять пунктов (а среди женщин-избирателей этот отрыв еще больше). Опрос Times также показал, что Байден уходит в отрыв в критических для итогов голосования штатах — Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Флориде, Аризоне и Северной Каролине — от 6 до 11 пунктов.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Реж. Гор Вербински. 2003. США Капитан Барбосса

Если нынешнее распределение мнений продлится до дня выборов, то результат почти наверняка будет в пользу Байдена. А ключевые сенатские гонки в штатах Мэн, Северная Каролина, Аризона, Колорадо, Айова и Монтана, похоже, идут в демократическом направлении. Все это говорит о том, что демократы могут получить контроль над Сенатом.

Демократы испытывают оптимизм в своем стремлении к победе, нацеливаясь завоевать Белый дом и Сенат, сохраняя при этом Палату представителей. Это вызвало разговоры об устранении в Сенате т. н. флибустьерства.

В качестве аргумента приводится то соображение, что даже если демократы победят, требование 60 голосов о прекращении дебатов в Сенате будет запрещать прохождение прогрессивной повестки дня.

Капитолий

Использование новоиспеченного большинства для раскачивания меньшинства было бы крайне недальновидным, даже если бы изначально оно было успешным. Вы услышите боевой клич: «Если мы этого не сделаем, это сделают республиканцы, когда вернут Сенат». Мы уже слышали это раньше. Это звучит особенно пусто, потому что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (R-Ky.) и его республиканское большинство не делало этого в течение первых двух лет администрации Трампа. Трамп неоднократно требовал положить конец флибустьерству. В «Твиттере» он писал: «Если республиканский Сенат не избавится от правила флибустьера и не перейдет к простому большинству, что сделали бы демократы, значит, они просто теряют время!» Макконнелл и республиканцы, которые мало в чем отказывали Трампу, отказались.

Как говорил Марк Твен, всякий раз, когда вы оказываетесь на стороне большинства, приходит время остановиться и поразмыслить. Любой демократ, нацеленный уничтожить флибустьерство, должен подумать о том, во что обойдется, когда будущее большинство Республиканской партии получит право реализовывать правую повестку дня и контролировать федеральный бюджет без участия меньшинства.

Джо Байден это знает. Во время дебатов в 2005 году, будучи тогда сенатором, утверждал: «Мы не должны ошибаться. Этот ядерный вариант в конечном счете является примером высокомерия власти. Это фундаментальный захват власти партией большинства … устранить один из процедурных механизмов, предназначенных для прямой цели обеспечения индивидуальных прав, это подорвало бы защиту точки зрения меньшинства. Откровенно говоря, это окончательный акт несправедливости — изменить уникальную ответственность Сената и сделать это, нарушив сами правила Сената. По сути, флибустьерство — это не остановка кандидата или законопроекта, а компромисс и умеренность… это не значит, что я добиваюсь своего. Это означает, что вам, возможно, придется пойти на компромисс. Возможно, вам придется выслушать мою точку зрения. Вот в чем она заключается, порождая компромисс и умеренность».

Gage Skidmore Джо Байден

Некоторые демократы выступили против отмены флибустьерства, в том числе несколько человек, которые сожалеют о своем голосовании за отмену флибустьерства по судебным кандидатурам. Например, сенатор Эми Клобучар на канале NBC сказала: «Теперь, оглядываясь назад, я не думаю, что мы должны были делать эти изменения».

Двухпартийная группа из 61 сенатора написала письмо руководству в 2017 году, в письме, в частности, говорилось: «Мы едины в нашей решимости сохранить способность членов участвовать в расширенных дебатах, когда законопроекты находятся на сенатском этаже».

Если демократы действительно придут к власти в ноябре, их ждет исторический момент. Будем надеяться, что Байден и его большинство в Конгрессе постараются мудро использовать этот момент и достигнут большего консенсуса с независимыми и умеренными республиканцами. В конечном итоге это позволит государственной политике сохранять свою силу.