Статью хочу начать с откровенного признания, а именно: никогда не предполагал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, все более и более позиционирующий себя Апшеронским султаном, смог бы вдохновить меня на написание «восторженного» отклика на его очередное выступление. Итак, уважаемый читатель, 25 июня т. г. Апшеронский султан, он же Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части министерства обороны султаната, в ходе которого выступил с речью. Именно его речь и воодушевила меня взяться за ручку и постараться обессмертить его сие выступление — диагноз. Будучи, как и «народный премьер» Армении Никол Пашинян, политиком галактического масштаба, муаллим Ильхам высказал свое беспокойство нарушениями норм международного права: «Нормы международного права грубо нарушаются, не соблюдаются. К сожалению, сегодня в международных отношениях преобладает принцип «кто сильный, тот и прав» (суровая оценка деятельности Генерального секретаря ООН Антонию Гутерреша — А. Г.). Мы видим, наблюдаем это и должны предпринять свои шаги в соответствии с этим, потому что нам надо считаться с реальной ситуацией. Нарушение норм международного права должно побуждать любую страну к усилению своего потенциала, и мы уже давно приступили к этому. Именно в результате этого сегодня азербайджанская армия обладает высочайшим профессионализмом (свидетельство чему Апрельская (2016 г.) война, развязанная Азербайджаном против Республики Арцах, когда потери Азербайджана в живой силе десятикратно превысили потери армии обороны Арцаха, в результате чего министр обороны Азербайджана просил руководство Генштаба ВС РФ склонить армянскую сторону к миру — А. Г.). В то же время по моему указанию в последние годы организуется оснащение нашей армии оружием, боеприпасами и техникой. На эти цели израсходованы миллиарды долларов». Казалось, ничего нового в речи апшеронского султана не прозвучало. Все те же воинственные призывы, слушая которые складывается впечатление, что Ильхам Алиев все время повторяет эти тосты с двоякой целью. Первое — это убедить самого себя, что на самом деле так оно и есть, во-вторых, убедить своих турецких покровителей в готовности Вооруженных сил Азербайджана начать войну. «В принципе, если провести объективный анализ, то можно увидеть, что перспектив развития там (имеется в виду Армения — А. Г.) нет, потому что страна не может содержать себя, охранять свои границы, их границы охраняют солдаты и офицеры зарубежных стран. Она не может обеспечить свою военную силу, иностранное государство имеет там военную базу (у апшеронского султана появился какой-то животный ужас от упоминания России, пограничные отряды которой охраняют государственную границу Армении, а 102-я российская военная база в Гюмри. Видимо, эта данность очень сильно остужает воинственный пыл азербайджано-турецких ястребов — А. Г.). … При этом страна выдвигает против соседей, причем против кого — такого крупного государства, как Турция, территориальные притязания. Выдвигает против Турции необоснованные обвинения в «геноциде». Никакого геноцида не было (не амнезия ли у И. Алиева? Что же, напомним апшеронскому султану, что после поражения Османской империи в Первой мировой войне и Мудросского перемирия в 1918 году страны-победительницы потребовали от Турции наказать виновных в преступлениях против военнопленных и армян. Турецкий военный трибунал, рассматривавший судебные дела об ответственности руководства партии «Единение и Прогресс» («Иттихат») в массовых убийствах армян и греков, посчитал доказанным факт организованного убийства армян лидерами «Иттихат», признал их виновными и приговорил лидеров «Иттихат» Талаата, Энвера, Джемаля и доктора Назима к смертной казни. Алиев не мог этого не знать, как и не знать того, что Геноцид армян признали Совет Европы (1998,2001), Европарламент (1987, 2000, 2002, 2005), Ватикан и более 30 стран, в том числе Россия, Франция, США, ФРГ, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Ливан, Ливия — А. Г.)». Для полноты картины, свидетельствующей о полной амнезии или еще более тяжелом заболевании, приведу и другие перлы из этого же выступления Ильхама Гейдаровича, наиболее красноречиво доказывающие, теперь уже о его представлениях об идеологической работе: «Я неоднократно говорил, что мы, к сожалению, не знали своей реальной истории, мы не виноваты в этом, потому что мы так читали, нас так учили. Враги азербайджанского народа преподносились как герои. Бандитская группа 26 бакинских комиссаров преподносилась как герои. Преступные армянские националисты, возглавлявшие эту банду, преподносились как герои. Их имена присваивались районам, им возводились памятники. Палачу азербайджанского народа Шаумяну был установлен памятник, его имя было увековечено. Но все же вина не в нас. Такой была история советской власти». А теперь, уважаемый читатель, приведем другую выдержку из выступления Алиева, нет-нет, не Ильхама, а Гейдара Алирза оглы, отца нынешнего апшеронского султана. Есть брошюра, изданная в 1978 году в Баку, которая называется: «Мужественный боец за дело Ленина, за коммунизм: к 100-летию со дня рождения С. Г. Шаумяна» (доклад Алиева Г. А. прочитан на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения С. Г. Шаумяна в Баку 11 октября 1978 года, kornelij.livjournal.com/988 513.html). На стр. 26 читаем: «И сегодня мы с гордостью и любовью говорим, что великий сын армянского народа Степан — это и сын азербайджанского народа, всех народов Закавказья, всего многонационального и единого советского народа (бурные, продолжительные аплодисменты)». В этой брошюре есть и другие алиевские высказывания: «Вся недолгая, но яркая, наполненная глубоким содержанием жизнь профессионального революционера, многогранная партийная и государственная деятельность Степана Георгирвича Шаумяна — символ беззаветной борьбы за свободу и счастье трудового народа, за торжество идеалов коммунизма. Степана Шаумяна отличали ясный ум, глубина анализа, удивительная способность проникать в самую суть явлений, видеть всю их диалектическую закономерность. Идейная непоколебимость, большевистская принципиальность, беспредельная преданность рабочему классу, бескомпромиссность к врагам революции — таков сплав героического характера Степана Шаумяна. … Благородный образ Степана Георгиевича Шаумяна — вдохновляющий пример для всех поколений трудящихся Азербайджана (бурные аплодисменты)». Заметим, что к моменту произнесения этой речи в октябре 1978 года Гейдар Алиев успел 26 лет проработать в КГБ Азербайджана (из них два последних года — председателем КГБ Азербайджанской ССР) и 8 лет первым ЦК КП Азербайджана. У него был доступ абсолютно ко всем секретным документам и архивам. Словом, случайных оценок и искажения исторических фактов на таком высоком уровне не могло быть по определению. Обратное сказанному — предумышленный подлог в сочетании с низменным конформизмом. Я слишком хорошо воспитан, чтобы давать окончательную оценку этому глубокому проявлению антагонизма отца и сына Алиевых, но, конечно, мы имеем дело, не с тургеневским восприятием противоречия отцов и детей, а с обстоятельством куда проще. Это типичное проявление современного коварного неоосманизма — гнусной двуличной политики, напрочь лишенной каких бы то ни было моральных норм. Впрочем, окончательную оценку сему святотатству со стороны сына в отношении памяти дважды Героя Социалистического Труда, члена Политбюро ЦК КПСС (в 1982—1987 гг.) Гейдара Алирза оглы даст история. Мы же заметим, что ныне во всех городах Азербайджана центральные проспекты, улицы, а также многочисленные объекты в разных углах страны названы в честь Гейдара Алиева, убежденного и страстного идейного последователя, выражаясь словами Ильхама Алиева, «бандита Степана Шаумяна». И, как сказал в своей «Первой речи против Катилины» старина Цицерон, «O tempora! O mores!» («О времена, о нравы!»).

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Вернемся к другим не менее оригинальным высказываниям муаллима Ильхама. Весьма своеобразное знание истории начала XX века, проявившееся в его речи, получило свое творческое развитие в оценках событий новейшей истории Республики Армения. Апшеронский султан неумолим в своих оценках: «Могу сказать, что история независимости Армении — в принципе, позорная история, потому что нынешняя власть (речь о Никол Воваевиче, себя любимом — А. Г.) уже неоднократно заявляла и доказала, что лица, руководившие Арменией с 1998 по 2018 год, — преступники, воры, бандиты. Многие из них арестованы. Стало известно, что их генералы — воры, которые крадут солдатскую тушёнку и продают ее на рынок. Их герои — преступники, их президенты — взяточники. Нынешняя власть раскрыла все это». К сведению читателей, за два года после государственного переворота апреля-мая 2018 года в Армении, несмотря на жесткий прессинг, угрозы и шантаж со стороны нынешних властей РА и лично Никол Воваевича, нет ни одного решения какой-либо судебной инстанции, которая вынесла бы приговор по инкриминируемым прежним властям обвинениям со стороны Пашиняна и КО, а теперь уже, под нарядившегося в тогу общественного обвинителя апшеронского султана Ильхама-оглы, того самого правдоборца, который героизировал палача Рамиля Сафарова, того самого убийцу, который обезглавил армянского офицера Гургена Маргаряна. Напомним читателям, что 19 февраля 2004 года в Будапеште, куда они были приглашены на курсы переподготовки по линии НАТО, любимец Алиева Рамиль Сафаров обезглавил спящего армянского офицера. Далее Алиев продолжил: «Давайте посмотрим, что произошло после 2018 года. Там якобы была совершена демократическая революция. Всё это ложь. Мы знаем откуда поступали туда деньги, наверное, знает и армянский народ (что же, кто-кто, но Алиев прекрасно об этом осведомлен, так как сам финансировал фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» на сумму $48 млн для свершения государственного переворота и дальнейшего разрушения армянской государственности — А. Г.). Просто посмотрите на биографию нынешних руководителей, посмотрите, в каких фондах они работали, у кого получали деньги. Организаторы этих «революций», а по сути, кровавых переворотов на постсоветском пространстве, сегодня являются покровителями руководителей Армении». Ай да умница, ай да молодец Ильхам-оглы. Наконец-то хоть одну правильную оценку выдавил из себя. Однако здесь я хочу похвалить Никола Воваевича, себя любимого. Да-да, уважаемый читатель, читая эти строки, поверьте своим глазам. А похвалить за то, что «народный премьер», выражаясь на ереванском сленге, «опрокинул, кинул, дедулю Сороса и КО». Деньги взял, как гласит молва народная, обзавелся недвижимостью в Канаде и Швейцарии, «озолотил» руки своих родственников-приближенных, нежно именуемых политическими придурками, и, как говорится, был таков. Нет, пока он не сбежал, однако, судя по гневным причитаниям апшеронского султана — заказ, ради исполнения которого были потрачены сотни миллионов долларов, приведя его к власти, им не выполнен. Новое руководство Республики Арцах, хочу надеяться, не поддастся коварным хитросплетениям поводырей Никола Воваевича, да и его самого. Другое дело, что Пашинян всеми своими действиями и далее будет расшатывать устои армянской государственности, вбивать клин в политическую элиту двух армянских государств. Вместе с тем не приходится сомневаться, что его откровенные антироссийские, антиармянские гнусные действия и решения, особенно активизировавшиеся в последнее вреня, — это своего рода оправдание перед своими заокеанскими хозяевами за промедление в выполнении спущенного из-за океана заказа. Для ясности напомним читателям, что в наши дни, в разгар эпидемии коронавируса, в Армении в спешке созываются внеочередные заседания Национального собрания РА, на которых, по сути, принимаются антиконституционные законы, а также в конвульсиях принимается законопроект «Об аудиовизуальных медиа». В этой связи заметим, что посольство России в Армении в связи с этим в очень деликатной, но в то же время принципиальной форме выступило с заявлением. Приведем отдельные выдержки из этого заявления: «Данный вопрос является внутренним делом Армении как суверенного государства. Вместе с тем новый закон прямо скажется на судьбе вещания в республике российских телеканалов. Разумеется, мы внимательно следим за процессом его рассмотрения. Заметим, что с принятием закона «Об аудиовизуальных медиа» и поправок в закон «О лицензировании», который должен полностью заменить действующий закон «О телевидении и радио», предполагается исключение иностранных вещателей (читай — российских) из общественного мультиплекса Армении. Опять же, по факту речь идет главным образом о русскоязычных программах. Не секрет, что еще с ранней стадии становления независимого армянского государства русский язык с формальной точки зрения утратил какой-либо особый статус. Новые требования, по сути, продолжают этот процесс … Однако, несмотря на отсутствие (статуса), понимая важность урегулирования данного вопроса для многих армянских граждан, российской стороной проявляется конструктивный настрой и выражается готовность совместными усилиями в рамках ЕАЭС найти приемлемое решение этого сложного, комплексного вопроса с учетом особых связей между нашими странами», — говорится в заявлении. Однако антироссийский демарш Никола Воваевича и КО на этом не завершился. Так, очередным гнусным антироссийским выпадом николваваевской камарильи стало выступление армяноненавистника Алексея Навального по Общественному телевидению Республики Армения. Так, в рамках репортажа о конституционных поправках в России Общественное телевидение РА предоставляет эфир провокатору и нацисту, ненавидящему Армению и армян, Алексею Навальному в рамках репортажа под названием «Последний и главный день Всероссийского референдума: мнение оппозиции и властей». Я не буду приводить хамские высказывания этого финансируемого из-за океана политического оборотня, дабы не тиражировать злопыхательства этой гнили, а приведу лишь выдержку из отклика глубоко уважаемого в Армении талантливого телеобозревателя, интеллектуала, патриота-державника, интернационалиста, подлинного друга Армении и армянского народа Владимира Рудольфовича Соловьева. Так, в эфире канала «Соловьев — LIVE» на YouTube Владимир Рудольфович заявил: «Смотрите, как интересно, мы так любим Армению, дружественная нам страна, а посмотрите, кого показывают в дружественной нам Армении с комментариями о голосовании. В Армении показывают на Общественном телевидении в рамках репортажа про голосование по внесенным поправкам нациста Навального, который назвал армян хачиками (крестами — ред.), который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает её. И Вы, Общественное телевидение, выводите этого человека и показываете у себя в эфире?! Ну вы даете!» — сказал Владимир Соловьев. Сколь бы больно ни было признаваться, но фактом является то, что после государственного переворота апреля-мая 2018 года Армения находится под внешним управлением со стороны наиболее оголтелых заокеанских антироссийских сил. А политический фигляр по прозвищу Никол Воваевич — всего лишь инструмент разрушения армянской государственности, что неизменно будет сопровождаться началом новой военной агрессии азербайджано-турецкой военщины против Республики Арцах с одновременной дестабилизацией положения на армяно-азербайджанской границе в районе Нахиджевана. Ведь апшеронский султан неспроста в своей приснопамятной речи сказал: «Конечно, главное — это боеспособность. … В этом направлении также предпринимаются необходимые шаги. Об этом свидетельствуют военные операции как 2016, так и 2018 годов. … В результате успешной нахчыванской операции мы освободили от оккупантов территорию площадью более 10 тысяч гектаров и вышли на стратегические высоты. Дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, проходит перед нашими глазами. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности».

Kremlin.ru Владимир Соловьев

Однако изюминкой речи Ильхама Алиева на открытии Н-ской воинской части стали слова искреннего сожаления за своего визави Никола Воваевича. Того самого Никола Воваевича, который в порыве откровения хвалил Алиева. Приведу всего лишь выдержку из высказываний «народного премьера» РА после саммита СНГ в сентябре 2018 г. в Душанбе. Никол Воваевич, рассказывая о своих впечатлениях после беседы с апшеронским султаном, выдал такое, что азербайджанские масс-медиа восторженно опубликовали сказанную им ахинею. Так, интернет-издание Axar. az на своем сайте опубликовало статью под заглавием «Образованный человек — Пашинян об Алиеве», которая начинается так: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев оставил впечатление образованного человека, сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Спутник Армения» … По его словам, Алиев оставил на него «нормальное, позитивное впечатление». Они нормально, «цивилизованно» побеседовали. «Он оставил впечатление образованного человека», — отметил Пашинян». Увы, апшеронский султан не оценил столь благородного жеста Никола Воваевича, взял да и выложил своё восприятие «народного премьера» РА. Что же такое начудачил в своей речи муаллим Ильхам: «Что показывают последние события? Политические оппоненты преследуются (надо же Ильхам Гейдарович теперь уже взялся защищать второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, экс-министра обороны, героя Арцаха Сейрана Оганяна… — А. Г.), подвергаются аресту, в конституцию вносятся незаконные изменения. В то время как эти изменения могут быть внесены лишь на референдуме (уже начинаешь подозревать о «некой связи» Алиева с членами Конституционного суда РА — А. Г.). Увидели, что на референдуме не прошло, внесли изменения в парламенте. Значит, разделение власти полностью нарушено (так сказал светоч демократии, апшеронский султан Ильхам Алиев — А. Г.). Законодательная власть, исполнительная власть, судебно-правовая сфера уже находятся в руках одного человека (в отличие от Азербайджана, где эти ветви власти находятся в руках двоих — супружеской пары Ильхама и Мехрибан Алиевых — А. Г.), являются инструментом, и эта диктатура укрепляется. В то же время массовый характер в Армении приобрели коррупция, хищения, взяточничество, кумовство. Все это сейчас уже всплывает наружу. Оказывается, сам премьер-министр и его семья занимаются контрабандой. Во главе контрабанды сигарет стоят премьер-министр, его семья и близкие. Вслед за этим возбуждаются уголовные дела против богатых бизнесменов, после чего их вынуждают перечислять деньги в созданный ими фонд. А деньги из этого фонда забираются и присваиваются. То есть сегодня премьер-министр Армении и его близкие родственники, окружение превратились в символ взяточничества». Да, сплоховал Никол Воваевич. Будь он чуто՛к начитаннее и менее самовлюблен в самого себя, мог бы поучиться у Ильхама Гейдаровича искусству заниматься казнокрадством втихую.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные примеры. Так, в статье под заглавием «Золотые оффшоры Алиевых», опубликованной 04.04.2016 на сайте интернет-издания в статье Георгия Переметина, читаем: «Доля дочерей президента Азербайджана в золотодобывающем бизнесе страны может быть в пять раз больше предыдущих оценок, следует из «Панамских документов». Государству достается только 30% прибыли от этого бизнеса. Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери Ильхам Алиева контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий … Согласно расследованию, проведенному еще в 2013 году ISIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosatund International LTD в юрисдикции Британских Виргинских остравов (офшор). Таким образом, Алиев якобы нарушил закон, поскольку его статус парламентария, а затем президента запрещали ему заниматься бизнесом. Кроме того, дочери президента Арзу и Лейла в 2008 году стали владельцами еще трех офшорных компаний на Британских Виргинских островах (Arbor Investments, La Belleza Holdings Limited и Harvard Management limited)».

Kremlin.ru Владимир Путин и Лейла Алиева

В другом интернет-издании 27 мая 2015 г. публикуется статья под заглавием «Офшоры Алиева не платили налоги в бюджет Азербайджана», в которой, в частности, написано: «Центр по иссследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил исследование офшорных компаний, которые контролируются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и членами его семьи. Этим официальным компаниям принадлежит, в частности, доля в крупнейшем мобильном операторе страны Azersell Telecom. По подсчетам OCCRP компании, контролируемые семьей Алиева, недоплотили в бюджет страны $600 млн. Расследование было иницировано шведско-финской телекомпанией Telia Sonera, которой также принадлежит доля в Azercell». Можно привести еще с десяток примеров коррупции семьи Алиевых, однако ограничусь лишь отдельными выдержками из статьи в интернет-издании «Кавказ.Реалии» (СМИ-иностранный агент), опубликованной 25 апреля 2018 года под заглавием «Фарфор и недвижимость. Чем владеет семья президента Азербайджана». Итак, читаем в этой публикации: «Дети президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова использовали десятки оффшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку, выяснили журналисты из консорциума OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности). Расследование проводилось репортерами 18 ведущих мировых изданий после гибели мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции — ее взорвали в собственном автомобиле в октябре 2017 года. Дафна Галиция опубликовала несколько статей о деятельности мальтийского банка Pilatus и первая написала, что он связан и с азербайджанской элитой, и с властями острова. Расследование OCCRP подтвердило, что подавляющее большинство клиентов банка принадлежат к правящей элите Азербайджана. … Дубайская компания Sahra FZCO владеет отелем и особняками на территории проекта Пальма Джумейра в Дубае. Этот искусственный остров в форме пальмы был построен специально для возведения на нем элитной недвижимости. Компании Sahra FZCO принадлежит отель Sofitel Palm Resort & Spa … Той же фирме принадлежит 17 особняков в самых лучших местах проекта Пальма Джумейра — кончиках «листьев пальмы». Общая стоимость этой недвижимости — около $100 млн. Еще один особняк находится в собственности Palm Fronds, эта фирма записана на «Ильхама Алиева», полного тезку президента Азербайджана. Компания использует тот же почтовый адрес в Дубае, что и его дочери Арзу и Лейла. В предыдущем расследовании OCCRP говорилось, что семья Алиевых владеет сетью роскошных отелей в Баку и недвижимостью за границей общей стоимостью не менее $100 млн. Согласно другому расследованию консорциума журналистов, власти Азербайджана отмыли $2,9 млрд». Уже не приходится говорить о мастер-классе клана Алиевых в вопросах политической коррупции. Взять хотя бы публикацию авторитетного немецкого издания Deutche Welle, в которой говорилось, что в 2018 г. коррупционный скандал, всколыхнувший Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), был невиданным по своим масштабам в истории не только самой ассамблеи, но и других международных организаций. Независимый следственный орган IBAC, расследующий случай коррупции в ПАСЕ, представил отчет, свидетельствующий о том, что ряд бывших и действующих депутатов ассамблеи были замешаны в коррупции при сотрудничестве с властями Азербайджана. … На днях, спустя ровно год после этих событий, на Пленарном заседании ПАСЕ голландский делегат Ван Де Вен представил свой доклад на тему «Прачечные: новые вызовы в сфере организованной преступности, коррупции и отмывании денег». В отчете особо подчеркиваются коррупционные сделки Азербайджана. В докладе, в частности, говорится:«За последние два года были раскрыты крупномасштабные схемы отмывания денег. Самая большая машина по отмыванию денег — Глобальная прачечная «The Global Laundromat», имеющая корни в России и Молдове, а также азербайджанская прачечная, находящаяся в Баку». И на этом фоне муаллим Ильхам, говоря о контрабанде сигарет, видать мысленно думает над тем, как такое могло случиться, что он, матерый коррупционер международного масштаба, вынужден вести переговоры с каким-то мелким сигаретным контрабандистом. А если серьезно, то региону Южного Кавказа грозит опасность возобновления крупномасштабной кровопролитной войны. Коррупционный режим Ильхама Алиева, чтобы отвлечь внимание общественности своей страны от насущных социальных проблем, усугубленных эпидемией коронавироса с одной стороны, и падением цен на нефть, с другой стороны, а также тотальной коррупцией в стране и баснословным обогащением своего клана, будет вынужден спровоцировать войну. Никол Пашинян же, оказавшись в цейтноте из-за невыполнения заказа заокеанских кукловодов по провоцированию дестабилизации на южных рубежах России, созданию условий для вывода 102-й российской военной базы из Гюмри, вывода четырех погранотрядов Пограничных войск ФСБ России в Армении и военно-воздушной базы «Эребуни» из Еревана, будет вынужден в этом подсобить своему «наставнику по коррупции» муаллиму Гейдару. А дальше все будет списано на войну. Никол «обидится» на армянский народ и под благовидным предлогом с семьей смоется, к примеру, в Канаду, благо с жильем там уже проблем не возникнет. Почву же для своего слиняния он в спешке создает, доказательством чему его оголтелые антироссийские действия, которые как елей на душу его заокеанским кукловодам. Да, чрезвычайное положение несколько осложняет начало консолидированных действий подавляющей части политических сил Армении, но благо, есть немало лидеров, которые сплотятся воедино во имя спасения нашей Родины — Республики Армения и Республики Арцах. Минувшие же два года, после государственного переворота апреля-мая 2018 года, убежден, стали временем тяжелых раздумий и покаяния для многих и многих патриотов, лидеров Армении, которые, объединившись, спасут Армению.

Primeminister.am Никол Пашинян и Бако Саакян. Нагорный Карабах

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завершать статью на минорной ноте. Благо, что есть немало факторов, пробуждающих оптимизм за будущее Армении и Республики Арцах. Так, 26 июня т. г. патриотическое российское интернет-издание ИА REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Предательство национальных интересов Армении не пройдет!». Её также опубликовали чудом уцелевшие патриотические издания «Shame.am», «Iravunk.com», «Новое время» — надежные бойцы информационного фронта, последовательно и убедительно объясняющие читателям безальтернативность российско-армянского стратегического союза. Примечательно, что за минувшие 8 дней количество просмотров статьи на сайте интернет-издания Shame. am составило 37 200 причём из числа оценивших её оценили на «отлично» 81,82%, а 9,09% дали оценку «хорошо» и лишь 6,15% признали статью «очень плохой». Такое отношение читателей, бесспорно, ко многому обязывает автора этих строк, который избирался депутатом Национального собрания Республики Армения по спискам Республиканской партии Армении. Я специально подчеркиваю этот факт с тем, чтобы в очередной раз во всеуслышание признаться в доле своей собственной вины за упущения и досадные промахи в работе, которые в апреле 2018 года вывели на улицы г. Еревана десятки тысяч обезволенных нуждой людей, за то, что не каждый из нас, членов правящей политической силы, не взял на себя долю собственной ответственности за состояние дел в той или иной сфере экономики и социальной жизни Армении. При этом, по сути, мы взвалили всю тяжесть ответственности на президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна. И это при том, что в условиях крайне агрессивной политики азербайджано-турецкой военщины, чреватой в любой момент обернуться войной, одни лишь вопросы обеспечения национальной безопасности двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах — настоятельно требовали круглосуточной работы. Чтобы у читающих эти строки не сложилось впечатления, что их автор занимается своеобразной формой самобичевания, скажу лишь, что на доверенном мне президентом РА Сержем Азатовичем Саргсяном участке работы были и положительные достижения. Взять хотя бы мои выступления на ежегодных сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ летом 2013 и 2014 годов, соответственно, в Стамбуле и Баку. К примеру, в Конгресс-центре Стамбула руководитель постоянной делегации Национального собрания РА в ПА ОБСЕ (ваш покорный слуга) поименно призвал руководителей Турции приехать в Армению, посетить Мемориал жертв Геноцида армян в Османской империи, как это сделал внук одного из главарей османских убийц армянского народа Джемала Паши, поверьте, это дорогого стоит. В Баку же в своём выступлении я прямо обвинил сидящего в зале ПА ОБСЕ члена делегации Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ в героизации убийцы Рамиля Сафарова. В обоих случаях, думается, читателю нетрудно будет представить полные ненависти взгляды принимающих сторон. Уже не приходится говорить о том, что на юбилейной сессии ПА ОБСЕ 2015 года в Хельсинки, посвященной 40-летию подписания Хельсинкского заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе, Гегамян Арташес был единственным делегатом из более 300 делегатов, представляющих 56 стран-членов ОБСЕ (российская делегация в полном составе бойкотировала эту сессию из-за невыдачи въездных виз депутатам из Крыма), который предложил президенту ПА ОБСЕ Илкке Канерве повторно поставить на голосование итоговую декларацию, которую он поспешно объявил принятой единогласно, при повторном голосовании был единственным делегатом, кто проголосовал «против» итоговой антироссийской Декларации юбилейной сессии ПА ОБСЕ. Упоминание этих фактов преследует одну цель, как то: эти крайне опасные своими возможными тяжелыми последствиями в плане физической безопасности мои действия в немалой степени стали возможны не только в силу моей убежденности в их правоте, но и потому, что за своей спиной я чувствовал мощную поддержку лидера Республиканской партии, президента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна, всего состава партии. Другое дело, что о добрых делах в Республиканской партии не было принято говорить вслух. Так вот, возвращаясь к моей вышеназванной статье в ИА REGNUM, сошлюсь на один из многочисленных откликов на неё. Отклик, который далее я вкратце изложу, ценен для меня тем, что её автор, потомственный офицер, врач, прошедший через горнило миротворческой миссии Вооруженных сил Армении в Ираке в 2005—2007 гг. и сегодня надежно стоящий на вверенном ему участке обеспечения безопасности Республики Армения. Человек он не публичный, поэтому я не буду указывать на его ФИО. Приведу лишь отдельные строки из его отклика на статью: «Ваше предложение о координационном совете (в моей статье «Предательство национальных интересов Армении не пройдет!» было выдвинуто предложение о создании координационного совета — А. Г.) в лице тяжеловесов армянской политики (речь о Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне, которых я предложил в состав координационного совета — А. Г.) очень своевременно и резонно. Правда, основные из перечисленных Вами политиков и имеющие без всякого сомнения огромные заслуги перед страной и национально-освободительной борьбой армянского народа должны также признать и о тех собственных серьёзных просчётах, которые они допустили (кадровая политика, воспитание молодежи на правильных духовно-нравственных матрицах, а не на «ворогайт», пренебрежение социально-экономическим блоком, которые и привели (будем честны!) к появлению такой деструктивной и губительной для страны, позорящей Армению перед всем миром и самое страшное перед мазутным султаном нечисти под названием пашинянизм… Мы либо погибнем, либо восстановимся — и это произойдет очень быстро, все зависит от покаяния, не Никола, нет (это либо сознательный предатель и могильщик страны, либо просто втёмную используемый разрушитель, ловко приведенный к власти…). Все зависит от искреннего переосмысления допущенных ошибок. Только это искреннее переосмысление и позволит им: 1) консолидироваться; 2) спасти страну!». Будучи в здравом уме, трудно оспорить эти слова подлинного патриота Армении.

Без покаяния — нет прощения! Без прощения — нет спасения!