Когда два израильских Бенджамина — Нетаньяху и Ганц — объявили о своем намерении сформировать правительство национального единства, были названы две основные причины: правительство единства было необходимо, чтобы спасти Израиль от катастрофы здравоохранения, и Израиль должен начать реализацию мирного плана Трампа с его самым важным пунктом об аннексии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бенджамин Нетаньяху

Но через семь недель после приведения правительства к присяге обе задачи еще не решены. В отношении COVID-19 Израиль, который хорошо проявил себя в начале пандемии, превратился из «зеленой» страны в «красную», граждан которой Европа видеть не хочет. Цифры теперь устанавливают рекорды на ежедневной основе — 1 июля был зафиксирован самый высокий уровень выявленных случаев инфицирования за один день: почти 1000 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бенджамин Нетаньяху

Что до аннексии, лично я считаю, Израиль уже давно должен решить, что хочет сделать с Западным берегом Иордана. Если он решит, что аннексия и применение израильского права — это правильный шаг, то суверенитет должен быть развит независимо от признания США. Именно так Менахем Бегин поступил с Голанскими высотами в 1981 году, а Леви Эшколь — с Восточным Иерусалимом в 1967 году. С другой стороны, если бы Израиль искренне хотел заключить мирное соглашение с палестинцами, то за эти годы он мог бы предпринять множество шагов, способствующих повышению шансов на его успех. К сожалению, за время нахождения у власти Нетаньяху — с 2009 года — все, что было решено, это ничего не решать.

Теперь, наконец, кажется, что правительство приняло решение — все-таки аннексировать. Но оно не может решить, что именно и как именно аннексировать, поэтому никто на самом деле не знает, что происходит. Вместо ответственного, вдумчивого процесса обдумывания и планирования, например, ЦАХАЛ и Служба безопасности вынуждены играть в военные игры, имитируя множество сценариев, потому что никто не утруждает себя их обновлением. Кабинет безопасности не созывался ни разу, и даже высокопоставленные члены «Ликуда», чьи портфели были бы непосредственно затронуты аннексией, остаются в кабинете министров. Вот как ответственное правительство проводит политику с долгосрочными — даже историческими — последствиями?

В то время как администрация Трампа вложила время, деньги и рабочую силу в попытки продвинуть свой план, в Израиле все еще нет полной ясности. Нетаньяху хочет двигаться вперед, но министр обороны Ганц нажимает на тормоза, отказываясь на всех своих встречах с американцами и с Нетаньяху озвучивать, как далеко он готов зайти.

Вместо того чтобы заявить свою готовность аннексировать, Ганц говорит о необходимости координации с международным сообществом, об аннексии, которая не слишком велика, но и не слишком мала, и о чем-то, что не подрывает палестинцев, но и не вознаграждает их. Что вообще означают эти броские фразы? Один бог знает, да и тот не уверен, как сказал мне один чиновник.

Ганц, похоже, использует аннексию, чтобы размять мышцы. Он в основном говорит Нетаньяху, что если тот хочет, чтобы партия Ганца поддержала аннексию, то должен будет что-то дать взамен. Что бы это могло быть? Одна из возможностей — это двухлетний бюджет, который, если будет принят, устранит предлог для Нетаньяху свергнуть правительство до обязательного голосования по новому бюджету через несколько месяцев.

Другими словами, речь идет не о лучшей политике для Израиля, а скорее о лучшем политическом сценарии для Ганца. Трудно винить его, учитывая нынешний политический статус его партии, упавшей до однозначных цифр в опросах, но легко понять, почему этот тип управления не работает.

В то время как американцы предпочли бы, чтобы Израиль проводил аннексию как единое правительство, это, похоже, больше не является условием. Специальный посланник Ави Берковиц вернулся в Вашингтон 1 июля и проинформирует Джареда Кушнера и президента о прогрессе, достигнутом в ходе его поездки. Президент должен будет подписать соглашение о том, что произойдет дальше, но Белый дом ждет сначала услышать от Нетаньяху, что же он хочет аннексировать и когда. И хотя Ганц может использовать вирус и тяжелую экономическую ситуацию в стране в качестве оправдания того, почему аннексия должна ждать, он не ошибается. Израиль находится на грани катастрофы — и, похоже, его это не волнует.