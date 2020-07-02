Пандемия коронавируса вызвала глобальный, социальный и экономический шок, его последствия велики и многогранны. Вскоре стало очевидно, что ни одна страна не была настолько сильной, чтобы справиться с этим тяжелейшим бременем и в том числе с серьезной проблемой реорганизации и восстановления экономики. Особенно в Евросоюзе, где экономика государств-членов имеет сильную взаимозависимость и где есть настоятельная необходимость в общих решениях этого экзогенного, симметричного кризиса. Нужны активные решения, соизмеримые с серьезностью ситуации, которые предотвратят экономическую раздробленность и возникновение дисбалансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В отличие от экономического кризиса, произошедшего десять лет назад, Европа быстро приняла меры для смягчения негативных социальных и экономических последствий кризиса в области здравоохранения. Сюда относятся в том числе налоговые маневры, что дает правительствам необходимую гибкость для принятия всех необходимых мер по преодолению кризиса. Рамки государственной помощи и государственных закупок стали более гибкими. Европейский центральный банк принял меры для оказания сильной поддержки европейской банковской системе и государственным облигациям. Был принят пакет мер на сумму 540 миллиардов евро для поддержки работников, предприятий и государств — пакет, который включает программу SURE для краткосрочной поддержки занятости, инструмент панъевропейского финансирования бизнеса через Европейский инвестиционный банк и специальные кредитные линии Европейского механизма стабильности. Все это является очень хорошей отправной точкой для преодоления последствий кризиса в области здравоохранения и перезапуска европейских экономик. Но для такого результата требуется большой, смелый дополнительный шаг в духе солидарности и совместной ответственности. Нам необходимо построить прочный мост, который приведет к возобновлению процесса восстановления и устойчивого развития для всех государств — членов ЕС.

Пустая площадь в Турине.Эпидемия covid19 в Италии

Предложение Европейской комиссии, включающее программу восстановления на общую сумму 750 млрд евро, целится в правильном направлении, имеет значительное финансовое наполнение, достаточную продолжительность и соответствует беспрецедентным трудностям и вызовам, с которыми мы должны столкнуться. Оно справедливо, потому что опирается на общие заимствования. Оно рационально, потому что создано больше в логике субсидий, а не кредитов. Оно нацелено на развитие, потому что отдает приоритет ключевым областям для будущего Европы, областям, которые являются частью нашего плана, таким как цифровое преобразование и экология. Оно гибкое, поскольку позволяет каждой стране осуществлять нужные ей реформы.

Я надеюсь, что вышеупомянутые характеристики будут отличать окончательную форму, которую план экономического восстановления примет после продолжающихся — действительно трудных — консультаций на европейском уровне. Консультации, которые, однако, показывают желание прийти к согласию для достижения соглашения, по которому будут проводиться выплаты в первые месяцы 2021 года. В Греции по сей день — и, по нашим оценкам, до конца июля — правительство осуществляет меры, не осваивая ни единого евро из европейских фондов. Мы полагались на свои собственные силы, но старались сохранить «топливо» для посткоронавирусного периода. В то же время мы находимся на переднем крае консультаций, подчеркивая на всех уровнях необходимость нового, амбициозного и мощного инструмента восстановления экономики. Реконструкция должна быть достигнута через:

— осуществление разумной фискальной политики с постепенным снижением налоговых ставок и, прежде всего, страховых взносов, пока экономика стабилизируется и регулируется;

— проведение структурных реформ, чтобы европейские фонды были освоены наилучшим образом, с быстротой, прозрачностью, эффективностью и с основной целью повышения производительности и структурной конкурентоспособности экономики;

— использование европейских ресурсов, основанных на принципах Национального плана развития; инвестирование среди прочего в такие области, как инфраструктура, транспорт, экология, цифровая трансформация, исследования и инновации, сельское хозяйство и пр.

Европейский центральный банк

Задача состоит в том, чтобы превратить этот кризис в возможность действия, обращения к проектам с высокой добавленной стоимостью, с мультипликативными выгодами, которые будут распространяться в обществе и экономике. Это — ключ к построению новых перспектив, основанных на сильном и устойчивом развитии, в котором нуждается вся Европа.