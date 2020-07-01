ЕС, как и прочие страны, сталкивается сейчас с беспрецедентными вызовами и намерен возглавить выход из кризиса, вызванного COVID-19. Один из главных уроков пандемии состоит в том, что националистические рефлексы и подходы «моя страна прежде всего» не дают адекватного ответа на далеко идущий кризис в области здравоохранения и экономики, с которым сталкивается мир.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Поэтому немецкое председательство будет руководствоваться девизом «Вместе за восстановление Европы». Цель состоит в том, чтобы укрепить ЕС в качестве суверенного и одинокого субъекта, и в то же время никого не оставив позади.

Уроки пандемии могут стать возможностью для достижения важных целей глобальной политики, начиная от общественного здравоохранения и заканчивая изменением климата, скоординированным образом и по многосторонним каналам.

Подход ЕС к формированию посткоронавирусного мира станет ориентиром для многих стран во время председательства Германии. Восстановление Европы будет проходить на основе принципов международного сотрудничества, диалога и многосторонности, о чем свидетельствуют следующие моменты.

Тест на коронавирус. Германия

Во-первых, ЕС продолжит единую борьбу с пандемией и будет отстаивать многосторонние подходы, в том числе через Всемирную организацию здравоохранения. Хотя всем нам пришлось пройти нелегкий путь в этом беспрецедентном кризисе, ЕС фактически имеет прочную основу для совместного антикризисного управления. Благодаря гибкости и инициативе институтов ЕС и государств-членов были доступны товары и медикаменты, а также быстро реализован пакет мер по восстановлению.

Во-вторых, в рамках наших постоянных мер реагирования на кризис мы будем и впредь подчеркивать необходимость сильного экономического и социального восстановления. Повышение конкурентоспособности и укрепление социальной основы союза стало в свете экономических последствий более важным, чем когда-либо. В настоящее время ведутся дискуссии по мобилизации значительной дополнительной поддержки в рамках плана Европейского фонда восстановления.

ЕС мобилизовал беспрецедентные программы поддержки: уже введены в действие три огромные программы помощи объемом 540 миллиардов евро для поддержки рабочих, предприятий и государств-членов. В настоящее время ведутся обсуждения по мобилизации значительной дополнительной поддержки (доводящие сумму вплоть до 750 млрд евро).

В-третьих, мы продолжим борьбу с изменением климата и реализуем наше стремление сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году, и это будет продвигаться во время председательства Германии. Вместо того, чтобы конфликтовать с европейской «зеленой сделкой», восстановление после кризиса коронавируса сделало ее более резонансной и неотложной. Рост числа рабочих мест, процветание, экономическая стабильность и социальная интеграция — все это является частью «зеленой сделки» и поэтому играет центральную роль в нашем восстановлении после коронавируса.

Бундестаг. Берлин

В-четвертых, взаимодействие с ключевыми партнерами за пределами ЕС стало еще более важным. Трансатлантические отношения остаются наиболее важными стратегическими отношениями ЕС. В ближайшие шесть месяцев и далее мы будем продолжать укреплять наш диалог с Китаем, а также с Индией, решать проблемы занятости, бизнеса и миграции вместе с нашими африканскими партнерами и расширять сотрудничество с Латинской Америкой. В частности, будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами на Ближнем Востоке в целях поддержки региональной стабильности и — при необходимости — деэскалации и диалога.

Это часть идентичности Европы — объединять и примирять широкий спектр интересов. Мы уверены, что это станет решающим фактором в наших усилиях по смягчению нынешней пандемии, как во время председательства Германии, так и после него. Несмотря на огромные трудности, мы будем стремиться к тому, чтобы выйти из кризиса более сильными и использовать возможности для расширения сотрудничества. Необходимость действовать решительно, совместно и совместно с партнерами, была усилена кризисом коронавируса. Мы справимся с этой задачей.