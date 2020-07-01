2 апреля 2003 года компания Владимира Потанина приобрела 100% ЗАО «Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА» и начала комплексную программу инвестирования в команду.

Официальное сообщество баскетбольного клуба ЦСКА Москва ВКонтакте Династия чемпионов: достижения баскетбольного ЦСКА еще долго не превзойдут

Первые результаты с приходом нового владельца не заставили себя долго ждать и уже в сезоне 2004/05 ЦСКА установил уникальное достижение — победил во всех гостевых матчах и выиграл 60 из 64 игр. Кроме того, уже в 2003 году клуб смог вернуть себе звание чемпиона России, которое последний раз завоевывал еще 3 года назад. С этого момента ЦСКА ни разу не отдал титул соперникам.

Также баскетбольный ЦСКА стал десятикратным победителем Единой лиги ВТБ, турнира, созданного в 2008 году при спонсорстве банка ВТБ, объединившего клубы западной и восточной Европы.

Детская школа ЦСКА тоже стала одной из лучших в стране. На регулярной основе молодые воспитанники академии становятся ведущими игроками сборной России и получают приглашения от лучших мировых клубов, в том числе из NBA. Неудивительно, ведь начиная с 2010 года баскетболисты ЦСКА часто встречаются с американскими командами и одерживают верх в рамках предсезонных турне и товарищеских матчей. Так, еще в октябре 2010 года армейцы первыми обыграли в США местную команду — тогда со счетом 90:87 в пользу россиян закончилась игра с «Кливленд Кавальерс». В 2013 году ЦСКА победил «Миннесоту Тимбервулвз» 108:106.

Многие спортивные эксперты пророчат ЦСКА светлое и успешное будущее, что подкрепляется заявлениями акционера клуба, владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. Еще в 2017 году он говорил, что финансировать клуб такого масштаба «престижно», а «придя в клуб ЦСКА в качестве акционера, «Норникель» создал нечто большее».

Кроме того, московский ЦСКА является самым популярным клубом в России. По данным нескольких спортивных сайтов, «армия» болельщиков клуба достигает нескольких миллионов человек, а фан-клубы представлены в самых разных регионах — от Москвы и до Владивостока.