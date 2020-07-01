Отец, увидев в дневнике сына среди «двоек» и «троек» «пятёрку» по пению, схватился за ремень: «При таких оценках ты ещё и поёшь?».

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Если заглянуть в бюджетный «дневник» страны, окажется, что и без «ковида», и до «ковида» там полно «двоек» и «троек». Это долги региональных бюджетов, о всех деталях которых Минфин узнал пару лет назад постфактум, как и тот отец. Это признал сам А. Силуанов в ходе пленарного заседания Государственной думы. И сегодня долги составляют 2113 млрд рублей. Два триллиона 113 миллиардов рублей. С тех пор ситуация к лучшему заметно не изменилась. За прошедший год долги сократились всего на 93,3 млрд рублей. Их доля от региональных доходов — 22,5 процента. У шести субъектов Российской Федерации процент рыночного долга к доходам составляет более 50%. Власть была вынуждена в 2019 году срочно исключить из Бюджетного кодекса санкции в отношении субъектов РФ — право Минфина России на выставление «двоек». Минфин был лишен возможности «взяться за ремень», прекращать полностью или частично межбюджетный трансферт, даже если субъект РФ выйдет за согласованные пределы дефицита бюджета или объема долга. Такого же полномочия лишились финансовые власти субъектов РФ по отношению к муниципалитетам.

Однако сохранилось самое неудачное и неэффективное средство, которое продолжает использовать финансовое ведомство и которое напоминает школьные уроки пения. Губернаторы, продолжая залезать в долги, вынуждены одновременно «соревноваться» на всероссийском конкурсе «по качеству управления региональными финансами». По логике федеративной жизни в такого рода конкурсе не должно быть проигравших, но Минфин так не считает. Поэтому лишь 24 субъекта РФ «поют» на «пятерку» и являются лауреатами дипломов I степени качества управления региональными финансами. 47 субъектам присвоена II степень качества управления региональными финансами, как будто от степени диплома зависит жизнь их граждан. Количество и перечень субъектов Российской Федерации, качество управления региональными финансами которых признается ненадлежащим, ежегодно колеблется. За прошедший год их число увеличилось до 14.

Это неудовлетворительная оценка не только губернаторам четырнадцати субъектов, но и лично федеральному министру финансов А. Силуанову, до недавнего времени возглавлявшего всю исполнительную вертикаль власти в стране. Проводить государственный конкурс на лучшее исполнение федеральных законов (с поощрением победителей суммой в общем размере в 50 млрд рублей) — это абсурдная цель и нецелевое расходование полномочий, которыми государство наделило Минфин. Никаких прямых доказательств пользы конкурса нет, а вот иных фактов — хоть отбавляй.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов

Всероссийский конкурс не поможет справиться с нагромождением публичных обязательств, которые региональные власти вынуждены принимать на себя из-за недальновидной политики Минфина. В последние годы Минфин самовольно присвоил себе роль наладчика (или производителя?) всех проблем страны и даже не стесняется говорить и писать об этом. К расширенной коллегии министерство выпустило доклад «Об основных результатах деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2019 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 2020 год». Коллегия не состоялась из-за пандемии, но пока доклад доступен на сайте и даже не переработан, его анализ полезен. Доклад наверняка изменится, хотя бы в части собственных задач на текущий год, но не концептуально. Почти половина текста, посвященного основным результатам деятельности Минфина, к деятельности Министерства финансов не имеет прямого отношения. Некорректно записывать к себе в актив результаты деятельности таможенного и налогового ведомств, поскольку это самостоятельные, хотя и подведомственные, государственные структуры. Хотя в министерстве считают, что «финансовое обеспечение реализации государственных функций» и есть то, что позволяет Минфину считать себя, как минимум, соучастником всех достижений и, как максимум, судьёй над всеми неудачниками. О каких достижениях, как о своих, пишет Минфин?

К примеру, что общий объем добычи водных биологических ресурсов за 2019 год составил около 4,92 млн тонн, что сопоставимо с 2018 годом, когда был достигнут рекордный показатель вылова за последние 26 лет (около 5,03 млн т). Что площадь лесовосстановления и лесоразведения составила 1110,3 тыс. га, площадь погибших лесных насаждений составила 250 тыс. га, количество выращенного посадочного материала лесных растений составило 669 млн шт. Что в 2019 году введено в эксплуатацию 567 км автомобильных дорог федерального значения. Рост грузооборота на автомобильном транспорте к уровню 2018 года составил 105,9% (274,2 млрд т-км). Объем перевозок грузов в 2019 году увеличился на 3,3% (5 726,6 млн т). На автомобильном транспорте пассажирооборот составил 113,4 млрд пасс.-км (99,3% к уровню 2018 года).

Shamil Khakirov Грузовые перевозки

В чем заслуга министра Силуанова и его заместителей, что к интернету за год подключено 7 тысяч образовательных организаций, 5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, 1603 пожарные части, 3464 органа государственной власти и местного самоуправления, установлено 147 675 таксофонов? Кто из Минфина недооценен за то, что на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в неофициальном медальном зачете победу одержала сборная команда России — 112 медалей. Кто позволил членам коллегии записать в свой актив реализацию федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» и двух федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»? Каким образом Минфин участвовал в создании в субъектах Российской Федерации 415 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и оснащении их необходимым оборудованием, в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в которой приняли участие 3346 медицинских организаций? Что допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 190 тыс. специалистов в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь? Что созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 7 субъектах Российской Федерации?

Что в рамках выполнения федерального проекта «Цифровая культура» открыты 80 виртуальных концертных залов в 33 регионах Российской Федерации, оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 8 тыс. книжных памятников. В рамках федерального проекта «Культурная среда» завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 208 домов культуры, открыто 134 модельные библиотеки, начаты работы по реконструкции и капитальному ремонту 14 региональных и муниципальных детских театров, открыто 202 современных кинозала в 65 регионах Российской Федерации, оснащены 309 детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, приобретены 100 передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения 22 регионов.

Оказывается, Минфин причастен и к деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В рамках Всероссийского проекта «Классные встречи» в 85 субъектах Российской Федерации проведено 1500 встреч, 5000 классных часов, в которых приняло участие 134 467 школьников, проведен национальный чемпионат «Абилимпикс». Введено 77 127 новых мест в общеобразовательных организациях, отремонтировано 757 спортивных залов, перепрофилировано 19 имеющихся аудиторий в помещения для занятия физической культурой и спортом, создано 632 школьных спортивных клуба, оснащено спортивным инвентарем и оборудовано 458 открытых спортивных плоскостных сооружений. Перечисление достижений такого рода начинается в докладе с 79 страницы, но ни на одной странице не сообщается о неудовлетворительной работе самого Минфина, как будто он — безгрешен. С 2014 года действует государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», исполнителем которой является Минфин, но к 2020 году единственными результатами стали исключительно бумажные: утверждена новая редакция программы «с применением проектных подходов» и «введена проектная роль — куратора подпрограммы из числа заместителей министра».

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивный зал

Итоговый доклад Минфина одобрен министром, парафирован всеми его заместителями, завизирован директорами всех департаментов. Если цель доклада продемонстрировать вездесущесть и незаменимость ведомства, то эта цель достигнута. Для этого приведены статистические данные о многочисленных заседаниях, конференциях и форумах. Только в Государственной думе с участием руководства и специалистов Минфина России прошло 327 заседаний комитетов, а в Совете Федерации таких заседаний оказалось 119. Итого 446. В палатах Федерального Собрания с представителями Минфина состоялись 84 «круглых стола», 51 парламентское слушание, 298 рабочих совещаний. Всего — под тысячу. Тот самый случай, о котором говорят: унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Ведомство непроизвольно саморазоблачилось. Многочисленные заседания, не имеющие какого-либо особо важного значения для законодательства, проясняют многое, но совсем не то, чего хотели бы добиться авторы доклада. Продемонстрирована растрата сил, средств и времени. Нарушен принцип разделения властей и самостоятельности их деятельности. Объемный бумажный вал с методическим и стилевым перебором. Если поконкретнее, то в палатах Федерального Собрания на постоянной основе работают полноформатные представительства правительства РФ. В каждом министерстве есть отдельные должности статс-секретаря-заместителя министра с соответствующим аппаратом, обеспечивающим связь с законодателями. Этого должно было бы быть достаточно. Однако около двухсот раз в год министр финансов и его заместители солируют на пленарных заседаниях Государственной думы и Совета Федерации, представляя проекты правительственных законов, выступая с устными докладами и сообщениями, и устно отвечая на письменные вопросы, которые получают задолго до выступления.

Не требуется объемного персонального участия и при прохождении проекта закона в палатах. От поступления законопроекта в Государственную думу и практически одновременно в Совет Федерации до рассмотрения его концепции в первом чтении проходит несколько недель. Рассмотрение концепции в ходе пленарного заседания в Госдуме заканчивается однозначным голосованием по принципу «за» или «против». И всё. Следовательно, если в комплект поставляемых законопроектных материалов входил бы тест с изложением концепции закона, никаких особых дебатов не требовалось. Накануне пленарного заседания обязательно проходят заседания депутатских комитетов по обсуждению законопроектов. Таким образом, нужды в участии и озвучивании с трибуны концепции того или иного законопроекта высокопоставленными представителями Минфина, как и других министерств, нет. И во втором чтении законопроекта это имеет смысл только в том случае, если ожидается депутатская полемика.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Наконец, минфиновская статистика характеризует степень осведомленности и уровень компетентности самих депутатов и сенаторов, которые демонстрируют фактическую несостоятельность многих владельцев мандатов. Не случайно, какой бы закон ни рассматривался в Совете Федерации, сообщение о нем делает представитель комитета, но на вопросы по закону, как правило, отвечает не он, а представитель правительства. Хотя речь идет не о законопроекте, а о законе, уже принятом Государственной думой и прошедшем в ней три чтения.

Как у В. Маяковского: «С волнением не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!». Так что минфиновская статистика ещё и о том, в каком направлении власти нужно оптимизироваться, а главное — как отлучить Минфин и другие министерства от занятий не своим делом и избавить их от «непрофильных мыслей и действий».