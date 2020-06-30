«Электронная путевка» — для мелких туроператоров более доступный вид финобеспечения, позволяющего работать легально, чем банковские гарантии и даже страховки. Но стоит ли ограничивать применение системы только по отношению к туроператорам?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Багаж

Туроператоры из-за своего бедственного положения могут привести к банкротству страховые компании. Об этом не так давно сообщало издание «Коммерсант» со ссылкой на письмо Всероссийского союза страховщиков (ВСС), направленное главе правительства Михаилу Мишустину. Дело в том, что собранная в прошлом году страховая премия в случае остановки деятельности туроператоров не позволит покрыть обязательства перед туристами. Премий было собрано менее 300 млн рублей, при этом, обратим внимание, сумма указывается по итогам 2019 года, а ответственности «по состоянию на июнь 2020 года страховые организации указывают в размере 15 млрд рублей. Сейчас, когда из-за существующих пандемических рисков страховые компании отказываются возобновлять страховку, как указывается в письме, туроператоры практически выдвигают ультиматум, заявляя о готовности в этом случае прекратить свою деятельность, что повлечет необходимость страховых выплат. Страховщики считают такую ситуацию «крайне опасной», поскольку из-за коронавируса отменены ранее оплаченные путешественниками туры, но туроператоры в большинстве случаев уже оплатили проживание и перелеты, и денег на возврат туристам стоимости путешествия у них нет.

На сайте Ростуризма поясняется, что туроператорам для их деятельности требуется финобеспечение на выбор: банковская гарантия или страхование ответственности плюс собственный фонд персональной ответственности (ФПО) в размере от 7% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. При отсутствии финансовых гарантий туроператоры не могут попасть в единый реестр Ростуризма и, соответственно, легально вести свою деятельность. Понятное дело, эта мера требуется для защиты туристов от недобросовестных туроператоров. По данным страховщиков, туроператоры чаще выбирают наиболее дешевый вариант финобеспечения — страхование.

Страховые компании обеспокоились ситуацией, представив, что если туроператоры начнут массово останавливать свою деятельность, то им предстоит выплатить страховки, а поскольку суммы выплат будут пропорционально делиться на всех обратившихся за ними туроператоров, то, по оценкам ВСС, на руки пострадавший турист получит не более нескольких процентов от ранее оплаченного тура. Между тем из 45 страховых организаций — членов ВСС в том или ином виде работать с туроператорами по страхованию ответственности готовы не более 10 компаний. Причем только несколько из 10 компаний готовы предоставлять страховой продукт без ограничений, о чем говорят данные ВСС.

Издание «Известия» публикует мнение исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, по словам которой проблема отказа страховщиков продлевать гарантии туроператорам остро встала еще в марте. Тогда же АТОР официально обратилась в ЦБ РФ с просьбой принять меры поддержки, стимулирующие страховые компании не отказываться от обеспечения финансовой ответственности туроператоров. Ломидзе указывает на то, что принятие мер и решение вопросов с отказами игроков страховать туризм должно происходить на госуровне, так как наличие финансовых гарантий это не просто вопрос легальности работы туроператоров, это мера напрямую влияет на конечного потребителя. Иными словами, без страховок, которые являются одним из вариантов финобеспечения, туроператоры могут выпасть из реестра, что не даст им возможности легально работать.

Atorus.ru Майя Ломидзе

Различные эксперты говорят о том, что проблемы у туроператоров на самом деле начались еще до пандемии. И действительно, еще задолго до коронавируса в мире наметился тренд самостоятельного бронирования туров, как и бронирования отелей через различные приложения, а то и вовсе через официальные сайты гостиниц. Схема, когда крупнейшие туроператоры заранее выкупали, так сказать, оптом места в отелях, а потом распродавали их более мелким туроператорам уже для реализации непосредственно туристам, проста для отелей — дает им возможность гарантированной загрузки их мощностей, но накладывает свой отпечаток на конечную стоимость туров. Правда, покупая туры через компании, в какой-то степени туристы видят в этом плюс — они не сами за себя в ответе, а перекладывают ответственность за качество своего отдыха на туроператора. Но тут возникает противоречие, если мелкие операторы выкупают гостиничные номера у крупных для реализации конечному потребителю, то именно мелкие компании и проигрывают, так как именно они уже несут ответственность перед потребителем. В ВСС и говорят о том, что в наиболее сложном положении могут оказаться именно небольшие туроператоры. А между тем и крупные, и мелкие обязаны иметь одни и те же виды финобеспечения, при этом, по всей видимости, у крупных возникает меньше рисков, да и финобеспечение им по карману больше.

Судя по всему, когда эксперты заводят речь о необходимости реформирования туристической отрасли, то необходимо обратить внимание в том числе на это противоречие. Сейчас ведется речь о необходимости включения туроператоров и их посредников в систему «Электронная путевка». В частности, с этим предложением представители ВСС обращались в прошлом году в Минэкономразвития.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель

Собеседники «Коммерсанта» указывали, что система, при которой туроператоры должны будут делать за каждый тур отчисления в систему «Электронной путевки» и сообщать информацию о выезде граждан по купленным путевкам, отпугнет клиентов, мол, не все захотят показывать свою частную жизнь — с кем, когда и куда отправлялись на отдых. Но ведь такие путешественники могут отдыхать самостоятельно. Не так ли? И сами нести за себя ответственность, не возлагая ее в этом случае на туроператора или государство. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить.

На сайте «Ростуризма» сообщается, что «Электронная путевка» гарантирует, что обязательства туроператора имеют финансовое обеспечение, достаточное для ведения туроператорской деятельности. С квитанцией электронной путевки можно будет обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации «Турпомощь» в случае невыполнения туроператором своих обязательств. То есть, по сути, эта мера может быть еще более доступной в качестве финобеспечения, позволяющего работать легально, чем банковские гарантии и даже страховки, для мелких туроператоров. «Электронная путевка» регистрируется только при покупке турпродукта (пакетного тура) напрямую у туроператора или через турагентство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы в эропорту

Между тем пандемия выявила еще одну проблему, когда зашла речь о необходимости вывезти россиян на родину по требованию других стран, при этом сюрпризом стала ситуация, когда государство узнало о пребывании маленьких россиян за рубежом. Люди, увлекающиеся самостоятельными путешествиями в зарубежных направлениях, действительно, могут оказаться в затруднительном положении в самый неожиданный момент, при этом государство может быть и не в курсе наличия за рубежом таких путешественников. Безусловно, никто не может запретить самостоятельно путешествовать, но поколения меняются, тренд молодых как раз лежит вне услуг туроператоров. Поэтому, когда идет речь о необходимости реформирования отрасли, то, может, стоит взглянуть на проблему шире?!