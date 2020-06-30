Организаторы спроецировали на здание американского посольства изображение обложки Конституции России на фоне Билла Клинтона, Бориса Ельцина и надпись «1993 год. Была ваша…». Следом на фасаде здания появилось изображение российского народа и сообщение «2020 год. Станет наша!». Затем на здании посольства США спроецировали призыв приходить на голосование. Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».

Цитата из видео Акция арт-группы «Re:ванш»

«В 1993 году танки Таманской дивизии писали картину из огня и копоти на фасаде Дома Советов, — говорится в заявлении «Re:ванш». — В 2020 году наши световые проекторы использовали здание американского посольства как холст, на котором родилось полотно совсем другого рода. Полотно, дающее понять, что американским «закладкам» из девяностых годов в Конституции России приходит конец. Россия — уже давно не криптоколония!».