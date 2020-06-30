Руководство ВМС США сообщило, что планируют интегрировать межконтинентальную баллистическую ракету с боеголовкой в неядерном оснащении на свои тяжёлые стелс-эсминцы класса Zumwalt. Данный шаг предпринимается в рамках программы CPS (Conventional Prompt Strike — «Неядерный быстрый удар»).

U.S. Navy Эсминец ВМС США Zumwalt

Новое вооружение позволит эсминцам этого класса поражать любую цель по всему миру в течение часа. Дальность действия этого оружия, соответственно, превысит дальность действия любой неядерной ракеты, развернутой в настоящее время.

Следует заметить, что программа вооружений CPS датируется ещё серединой 2000-х годов. Сейчас она реанимирована военно-политическим руководством США в связи с появлением почти равных угроз американскому первенству в мире. Основная задача программы Conventional Prompt Strike — обеспечить дальность и скорость неядерного удара как при ударе ядерной МБР, что позволит, по мнению Пентагона, использовать её против неядерных противников и нейтрализовать цели без эскалации ядерной войны.

В американских военных кругах широко распространено мнение, что Conventional Prompt Strike является стратегическим оружием и инструментом принуждения в дополнение к ядерным ракетам, но его легче использовать в силу неядерного оснащения.

Пуск баллистической ракеты

По имеющейся в открытых источниках информации, в настоящее время межконтинентальная баллистическая ракета в неядерном оснащении определена для интеграции на девять многоцелевых атомных подводных лодок четвёртого поколения класса Virginia Block V и четыре стратегические атомные подводные лодки третьего поколения класса Ohio ВМС США. На вооружении этой ракетой эсминцев-невидимок класса Zumwalt настоял подкомитет по стратегическим силам комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.

Остановимся более подробно на эсминцах класса Zumwalt. В ВМС США на данном этапе действует две программы по строительству эсминцев: DDG-51 и DDG-1000. Военно-морской флот начал закупать эсминцы класса Arleigh Burke (DDG-51), также известные как эсминцы Aegis, в 1985 финансовом году. В общей сложности до 2019 финансового года были закуплены 82 корабля. Военный бюджет на 2020 финансовый год предполагает закупку ещё трёх эсминцев этого класса, каждый из которых обойдётся в среднем в 1 миллиард 821 миллион долларов.

Программа DDG-1000 по строительству эсминцев класса Zumwalt стартовала в середине 1990-х годов под названием DD-21, позже она была переименована в DD (X). Название DDG-1000 ВМС США присвоили программе 7 апреля 2006 года. Предполагалось изначально заказать 32 эсминца, затем количество кораблей снизили до 24, потом — до семи, в результате остановились на трёх.

По данным Исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service), общие расходы на программу DDG-1000 оцениваются в 22,1 миллиарда долларов (в долларах США 2010 года). Таким образом, один эсминец класса Zumwalt стоит как минимум около 7,4 миллиарда долларов (в долларах США 2010 года).

Official U.S. Navy Page Эсминец Zumwalt ВМС США

Корабль по проекту DDG-1000 является многоцелевым эсминцем с первоначальным акцентом на огневую поддержку действий сухопутных войск на берегу и операции в прибрежных водах. Отличительной чертой данных эсминцев является пониженная радиолокационная заметность. По открытым данным, эсминец имеет показатель эффективной площади рассеяния (ЭПР), уменьшенный в 50 раз, т. е. на радаре может восприниматься как рыбацкая лодка.

Для ведения огня по наземным целям этот корабль был оснащён двумя 155-мм пушками под названием Advanced Gun Systems (AGSs). AGSs должны были стрелять новым 155-мм активно-реактивным управляемым снарядом, получившим название Long-Range Land-Attack Projectile (LRLAP). Боекомплект двух пушек — 920 выстрелов, из них 600 находятся в автоматизированных боеукладках. Заявленная дальность стрельбы из AGSs составляет 148 километров, скорострельность — до десяти выстрелов в минуту.

Однако выстрел из пушки оказался очень дорогим — в пределах 0,8−1,2 миллиона долларов. Т. е. один выстрел из пушки по стоимости практически достиг стоимости крылатой ракеты «Томагавк» (1,6 миллиона долларов). Поэтому было произведено всего 100 снарядов. До настоящего времени ВМС США не решили вопрос замены боеприпаса к пушкам на более дешёвый. Хотя головной корабль этого класса числится в составе американского флота с октября 2016 года.

Речь идёт об эсминце Zumwalt (DDG-1000), который назван в честь адмирала Элмо Р. Зумвальта (Elmo R. Zumwalt), начальника штаба ВМС США в 1970—1974 годах. По информации Исследовательской службы Конгресса США, второй эсминец — Michael Monsoor (DDG-1001) — по плану должен войти в состав ВМС США в сентябре 2020 года, а третий — Lyndon B. Johnson (DDG-1002) — в сентябре 2022 года.

U.S. Navy Эсминец ВМС США Zumwalt в порту Сан-Франциско

Основным вооружением эсминца этого класса на данном этапе являются 20 модулей универсальной вертикальной пусковой установки Mk 57. Каждый модуль включает в себя четыре ячейки для ракет, а каждая ячейка вмещает от одной до четырёх ракет в зависимости от их габаритов. Можно загрузить крылатые ракеты «Томагавк» (80 штук), противокорабельные и противолодочные ракеты, зенитные и другие ракеты. Состав боекомплекта зависит от поставленной боевой задачи.

С учётом проблем с артиллерийской системой AGSs ВМС США в январе 2018 года в своём меморандуме сообщили о решении изменить основную миссию эсминцев класса Zumwalt с огневой поддержки действий сухопутных войск на берегу на наступательный удар по наземным целям. Разработка нового предназначения оценивалась в 1 миллиард долларов. В данной сумме не учитывались расходы на переоборудование самих кораблей.

Нынешнее изменение миссии эсминцев класса Zumwalt в виде оснащения их межконтинентальными баллистическими ракетами в неядерном оснащении уже второе с момента ввода головного корабля в строй ВМС США.

Надо отметить, что не случайно инициатором этого перепрофилирования выступил подкомитет по стратегическим силам комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США. Формально задача Конгресса состоит в том числе и в сбережении денег американских налогоплательщиков. А с программой DDG-1000 всё вышло очень плохо.

Стоимость одного эсминца Zumwalt оказалась запредельной — 7,4 миллиарда долларов, и это сумма без учёта стоимости изменения миссии. Для сравнения: стоимость новейшего американского атомного авианосца Gerald Ford составляет около 12,9 миллиарда долларов, одного эсминца класса Arleigh Burke (DDG-51) — 1,821 миллиарда долларов.

Американские моряки

Таким образом, за деньги, потраченные на программу DDG-1000, можно построить два новых атомных авианосца класса Gerald Ford. А вместо одного эсминца класса Zumwalt построить четыре эсминца класса Arleigh Burke.

Следует отметить, что, по мнению военных экспертов, эсминец класса Zumwalt уступает по своим боевым возможностям эсминцу класса Arleigh Burke. В то же время его водоизмещение в 15 612 тонн больше водоизмещения эсминца класса Arleigh Burke в 9500 тонн на 39%. При таких массогабаритных характеристиках естественно ожидать от эсминца-невидимки значительно более высокого боевого потенциала.

Таким образом, Конгресс США фактически пытается отбелить программу DDG-1000 путём перепрофилирования эсминцев на носители МБР в неядерном оснащении: такой дорогой корабль должен выполнять стратегические задачи. На этом стратегическом фоне будут не так заметны потраченные впустую деньги американских налогоплательщиков.

Что касается в целом программы Пентагона Conventional Prompt Strike («Неядерный быстрый удар»), то она снижает порог применения ядерного оружия и ставит мир на грань ядерной войны.

Американская баллистическая ракета Trident II

В соответствии со ст.19 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» условием, определяющим возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, является в том числе «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников». Это свежий документ — от 2 июня 2020 года. Очевидно, что его текст написан с учётом наличия у американцев программы Conventional Prompt Strike.

Дело в том, что система предупреждения о ракетном нападении информирует о старте межконтинентальной баллистической ракеты, но она не распознаёт тип боевой части — ядерная она или обычная. Таким образом, на применение МБР в неядерном оснащении Соединённые Штаты потенциально могут получить ответно-встречный удар ядерным оружием.