Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста УРА.РУ об отношении к сносу памятника Баранову: «Это внутреннее дело США». Произошла очередная сдача Русской Америки? Нет. Логика Пескова выстроена во внешнеполитических интересах. «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) в статье обвинило Россию в организации беспорядков в США. Последующее заявление о подстрекательстве Россией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к убийству солдат США в сочетании с обвинениями России в поддержке Трампа сделало ситуацию опасной в предсказуемости в отношениях с США. Между угрозами выбирают меньшее зло и сдают конфликтные темы. В том числе и спасение памятника правителю Русской Америки Баранову. Но рассмотрим пару обстоятельств.

Предполагаемый портрет Анны Барановой — дочери алеутского вождя, жены правителя Русской Америки, матери его троих детей-креолов. Неизвестный художник XIX века, из экспозиции Каргопольского краеведческого музея

Первое. Новое собирание россиецентричного пространства, без которого Россия не сможет ответить на вызовы окружающего мира, важнее текущих вопросов. Русская Америка, опыт Баранова — пример русского распространения как лучшей альтернативы англосаксонской колонизации. Браки русских с алеутками и тлинкитками, предоставление детям от них русского гражданства, открывали перед индейцами просторы России и продвижение по способностям. Что коренным образом отличалось от англосаксонских браков белых с белыми, ведущих к геноциду индейцев Северной Америки. Православная церковь крестила коренных жителей, принимая их под защиту христианской цивилизации. Превосходство русских подходов надо понимать, изучать и подчеркивать — так как вся Россия сложена по тем же принципам. Россию разрушают, дискредитируя эти принципы, убеждая ее нерусские народы в выгоде англосаксонских традиций. В таком ракурсе памятник Баранову как символ многонационального сотрудничества по-русски спасать надо при любом проценте вероятности.

Юрий Фёдорович Лисянский. Шлюп «Нева» в гавани святого Павла на острове Кадьяк. 1814

Второе. Последние 150 лет Аляска снижала российско-американскую напряженность. Ученые и общественники России и США были особенно активны в сотрудничестве в этой части Северной Америки. Вот, например, что делал Северный федеральный университет (Архангельск):

«В апреле — июне 2011 года команда альпинистов САФУ совершила научно-спортивную экспедицию «Семь вершин Аляски», учёные провели наблюдения за организмом человека в условиях Арктики, собрали значительный фото‑ и видеоматериал по состоянию ледников, описанию флоры и фауны. В 2017 году САФУ стал одним из участников экспедиции «Эхо Русской Америки», организованной при поддержке РГО. Исследователи на байдарках прошли один из путей Русской Америки — волок из Берингова моря во внутренние районы Аляски — реку Кускоквим. В научные задачи экспедиции входило изучение влияния Российского периода Аляски на культуру коренных жителей штата. Исследователям на всём маршруте был оказан теплый прием местными жителями».

Река Кускоквим. Аляска

Это одна из сотен организаций в бывшей Русской Америке, общее прошлое которой тянет к общению русских и американцев. Уважение к памятнику, где бы он ни стоял, — продолжение общения без неизгладимых душевных травм. И в этом смысле памятник-символ ценней ситуативных реакций.

Если вышеизложенное верно, то российская власть должна защитить памятник Александру Баранову от дискредитации и надругательств со стороны нескольких сотен революционеров. Высказав уважение к праву городского совета Ситки решать его судьбу, нужно предложить выкуп, после которого установить его на родине выстраивателя межнационального сотрудничества и приумножателя российских земель Александра Баранова — в Каргополе.