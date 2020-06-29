



Иван Шилов ИА REGNUM

На правах рекламы

Немецкой Бундеслиге до окончания сезона остаётся два тура, испанская Ла Лига будет играть подольше. Букмекер «Фонбет» предлагает желающим повысить уровень адреналина и сделать ставки на завершающие матчи. Конечно, предварительно оценив свои финансовые возможности и последствия азартного развлечения. Ставок предлагается свыше 450 видов. Как повысить свои шансы на победу? Рассказывают эксперты.

6 июня «Байер», сейчас идущий на четвёртом месте, принимал на своём поле безоговорочного лидера «Баварию». Букмекерская компания «Фонбет» традиционно предлагает самый широкий ассортимент ставок — голы, засчитанные и не засчитанные, удаления, результативные действия игроков.

Эксперты букмекерской компании называли фаворитом мюнхенский клуб: коэффициент на их победу равнялся 1.50, успех «Байера» оценивался в 6.00, ничья — в 5.30. Игроки, сделавшие ставки, были солидарны с таким мнением: 94% сделали ставку на «Баварию», Леверкузен и ничейный исход набрали по 3%. Мысли экспертов и беттеров насчёт результативности игры также сошлись: первые предлагали поставить на тотал больше 3,5 с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 3,5 — с коэффициентом 2.08. И 63% клиентов выбрали вариант с большим количеством голов. Что касается наиболее популярной ставки, то 79% беттеров остановились на победе «Баварии», 8% понадеялись на то, что гости не проиграют.

Матч показал, что право было большинство. «Бавария» в зрелищной встрече одолела хозяев со счётом 4:2. Сбылись изначальные прогнозы о победе Мюнхена и граде забитых мячей.

Другой пример — игра 5 июня между «Фрайбургом» и «Боруссией» из Менхенглабдаха на поле первого. Здесь букмекер предложил клиентам считать наиболее вероятным победителем матча гостей. Ставка на успех гладбахцев принималась с коэффициентом 1.80, на викторию «бразильцев из Брайсгау» и на ничью — с одинаковым коэффициентом 4.30. Беттеры согласились с таким раскладом: 93% выбрали победу «Боруссии». Причём самой крупной ставкой в пользу Мёнхенгладбаха стала сумма в 300 тысяч рублей. Также клиенты сошлись с экспертами во мнении о высокой результативности игры. 97% игроков поставили на тотал больше 2.5.

Игра выдалась упорной и определённо огорчила как болельщиков «Боруссии», особенно того, кто сделал столь серьёзную ставку, так и любителей феерического футбола. «Фрайбург» одержал победу с минимальным счётом 1:0. То есть ожидания экспертов ФОНБЕТ и клиентов не оправдались ни в плане исхода встречи, ни в смысле её результативности.

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С упомянутых игр уже прошло время, и многое в бундеслиге понятно. «Бавария» обеспечила себе очередное «золото», так что оставшиеся матчи с «Фрайбургом» и «Вольфсбургом» может проводить в своё удовольствие. Зато 4 июля суперклуб ждёт очередная встреча с «Байером». Уязвлённый Леверкузен определённо захочет взять реванш за болезненное поражение в финале кубка, заодно разжившись трофеем, которых у столь уважаемой команды совсем немного.

А вот на местах ниже «Баварии» всё пока не определено. Дортмундская «Боруссия» должна постараться сохранить за собой вторую позицию, а Леверкузен, возможно, сможет оттеснить Лейпциг с третьей строчки, хотя рискует и опуститься на пятое место, если свои очки возьмёт Мёнхенгладбах. «Фонбет», у истоков которого в далеком 1994 году стоял известный советский гроссмейстер Анатолий Мачульский, как всегда, предложит клиентам сделать разные ставки и следить за перипетиями высшего дивизиона ФРГ в прямом эфире.

Что касается Испании, то там с победителем пока не совсем всё ясно. Букмекеры полагают, что «Барселона» вряд ли уступит первое место турнирной таблицы, и предлагают ставить на победу каталонцев с коэффициентом 1.70. Однако мадридский «Реал» пока не следует списывать со счетов: у него игра в запасе и по потерянным очкам он отстаёт от оппонентов всего на два пункта. Коэффициент на его победу в Ла Лиге — 2.10.

А вот мадридский «Атлетико», которого на четвёртую строчку оттеснила «Севилья», уже не вмешается в чемпионскую гонку. Хотя и сохраняет математические шансы на первое место: вера в чудо оценивается экспертами с коэффициентом в 250.00. На «Атлетико» можно делать и другие ставки: что он займёт 1−4 место — за 1.50, что он не попадёт в четвёрку — за 2.60.

«Технологии Fonbet, который разработал известный программист Алексей Хобот, позволяют оперативно делать ставки по ходу матча. Это занимает всего три секунды. Поэтому даже в самом конце можно успеть заключить интересное пари», — отметила маркетинг-директор «Фонбета» Алина Яркевич.

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