По некоторым данным, 30 июня власти города Ситки (Аляска) будут решать судьбу памятника Александру Баранову, первому губернатору Аляски и правителю Русской Америки. Поводом послужил митинг индейцев 23 июня 2020 года, потребовавших снести памятник.

Иван Шилов ИА REGNUM Правитель Русской Америки Александр Баранов

Владимир Колычев, президент российско-американского историко-просветительского общества «Русская Америка»: » Индейцы собрали 2000 подписей, чтобы памятник Александру Баранову убрать. На их митинге звучали даже голоса сбросить Баранова в океан. 30 июня городское собрание Ситки будет решать вопрос. Я не уверен, что будет окончательное решение. Городской совет хочет памятник сохранить, но его, скорее всего, перенесут. Как вариант речь идет о его переносе к бывшему дому митрополита Аляскинского, святителя Иннокентия. Сейчас памятник А. Баранову стоит у «Харриган Сити Холл», где горожане собираются на праздники. На его месте хотят поставить памятник женщине — борцу за права коренного населения Аляски. Наше просветительское общество «Русская Америка» пытается его сохранить там, где он стоит. Наши соотечественники в США за прошлые сутки собрали 800 подписей под петицией против переноса. А в России я часто сталкиваюсь с равнодушием».

Подписать петицию в адрес городского совета Ситки против сноса памятника Александру Баранову можно здесь: chng.it/RssFBRYRFL

Виктор Панов, режиссер молодежного театра, Архангельск: «Надо выкупить памятник и поставить его в Каргополе. Там уже есть один, пусть стоят два. Много памятников не бывает».

Анатолий Кожин, предприниматель, владелец гостиницы «Каргополь»: «Пусть решает собственник памятника. Конечно лучше, если он остается в Ситке как символ Русской Америки и влияния России. Даже в музее».

Олег Айрапетов, историк, Москва: «Русскую Америку продали. Снявши голову, по волосам не плачут. Надо самим сделать памятник этому великому человеку и поставить его в Архангельске».

Владислав Голдин, историк, Архангельск: «Печально. Надо объяснять американцам, что Баранов сделал очень много для Аляски — теперь американской земли. Чтобы российская общественность объясняла это».

Русская Америка. Карта XIX века

Николай Фомин, директор парка «Медвежий край», Каргополь: «Неправильные те, кто с историей воюет. Баранов — наша российская гордость, символ патриотизма и верности служения Родине. Надо просить передать памятник на родину Баранова — в Каргополь».

Радик Аднобаев, турагентство «Лача», Каргополь: «Помолчать бы нам надо. Это внутренне дело Америки».

Наталья Бубенщикова, глава Каргопольского муниципального округа: «Конечно памятник свергают активисты, а не все жители Ситки. Большинству людей не до памятников, у них проблемы попроще. Лучше бы скульптура осталась там, где стоит — чтобы туристы «спотыкались» и вспоминали, что была такая страница истории Аляски. А если его повалят, то попросим передать его в Каргополь».

Сергей Коковкин, драматург, Москва: «В США волна свержения памятников. События с памятником Баранову не антироссийская акция, она в контексте событий. Хотя нельзя исключать, что требования кем-то инспирированы».

Станислав Думин, член геральдического совета при президенте РФ: «Идиотизм. В США сейчас повсюду памятники сносят. Настроения товарищей, борющихся таким образом за права угнетенных, конечно, не только антирусские. Лучше, чтобы памятник стоял на месте как символ Русской Америки. Если его скинут, то надо выкупать. Будем надеяться, что город Ситка не пойдет на поводу у меньшинства».

Ева Меркачева, член президентского совета по правам человека: «Нельзя бороться с историей. Во время покорения Русской Америки всякое бывало — индейцы убивали, индейцев убивали, но русские несли аборигенам христианство и образование. Последние 150 лет с Аляской шло культурное сотрудничество. К каждому руководителю есть претензии — история неоднозначна. Это, кстати, распространяется и на Ленина, и его памятники, которые лучше не трогать».

Константин Добрынин, адвокат, экс-сенатор от Архангельской области: «То, что глобальные изменения, связанные с движением BLM, докатились не просто до Аляски, а до русской истории и купца Баранова, а теперь эти изменения угрожают ещё и памятнику ему, говорит о том, что мир кардинально меняется. Вопрос только в том, смогут ли местные жители найти правильное и компромиссное решение, не разрушив память об одном историческом герое, увековечить и другую сторону давнего конфликта. А тогда, чтоб мы все понимали, был не просто конфликт — была резня. И память этносов это сохранила, не зря же буквально через неделю после открытия памятника Баранову, ему отрезали голову. А это и есть память. Настоящая. Коренное население — прапраправнуки ирокезов и алеутов на мифологическом и генетическом уровне, таким вот образом, чтят своего врага. Сегодня они все с айпэдами, но они бы и скальп сняли. Просто с бронзы это делать неудобно. Поэтому единственная надежда на здоровый компромисс здорового американского общества».

Ново-Архангельск (ныне г. Ситка). Рисунок XIX века

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета, Архангельск: «Среди партнёров Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Университет Аляски Фэрбенкс, мы развиваем научно-образовательное взаимодействие в интересах арктических территорий. В апреле — июне 2011 года команда альпинистов САФУ совершила научно-спортивную экспедицию «Семь вершин Аляски», учёные провели наблюдения за организмом человека в условиях Арктики, собрали значительный фото‑ и видеоматериал по состоянию ледников, описанию флоры и фауны. В 2017 году САФУ стал одним из участников экспедиции «Эхо Русской Америки», организованной при поддержке РГО. Исследователи на байдарках прошли один из путей Русской Америки — волок из Берингова моря во внутренние районы Аляски — реку Кускоквим. В научные задачи экспедиции входило изучение влияния Российского периода Аляски на культуру коренных жителей штата. Исследователям на всём маршруте был оказан теплый прием местными жителями.

Надеемся, что жители города Ситки с уважением отнесутся к памятнику основателю города Александру Баранову, к периоду Русско-американской компании. Ведь как подтверждают исторические документы, представители России многое сделали для развития культуры, образования и промышленности Аляски».

Епископ Каргопольский и Плесецкий Александр (Зайцев): «У Баранова, помнится, была жена индианка и дети креолы. Надо предложить индейцам Аляски поставить рядом с Барановым скульптуры членов его семьи. Памятник станет и символом семейных ценностей и примирения народов. В костер конфликта прольется вода, а не масло».