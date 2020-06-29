27 июня 2020 г. в Вашингтоне должны были состояться переговоры между «президентом Республики КосовЫ» Хашимом Тачи и президентом Сербии Александром Вучичем. Тачи в четверг, 25 июня, уже находился на пути в США, когда СМИ обнародовали известие о том, что Спецпрокуратура (СПО, Specialist Prosecutor’s Office, SPO) Международного суда по преступлениям в Косово (МСПК, Kosovo Specialist Chambers, KSC) выдвинула против него обвинение в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Помимо Тачи, обвинение также было предъявлено создателю и руководителю косовской разведки ШИК Кадри Весели и еще девятерым командирам Армии освобождения Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич и Хашим Тачи

Встречу в Белом доме между Тачи и Вучичем организовал Ричард Гренелл, назначенный Дональдом Трампом спецпосланник США на переговорах между Косово и Сербией, недавно ушедший в отставку с поста посла США в Германии. О сложившемся полном взаимопонимании между Вучичем и Тачи свидетельствует тот факт, что в преддверии парламентских выборов в Сербии Тачи призвал албанцев юга центральной Сербии (общины Прешево, Буяновац и Медведжа) выйти на избирательные участки.

De.usembassy.gov Ричард Гренелл

Однако европейские лидеры сетовали на то, что Гренелл не посоветовался с ними при организации данной встречи. Представитель США по следам произошедшего отметил, что встреча должна была быть посвящена экономическим проблемам, а политическими аспектами «косовского урегулирования» якобы продолжит заниматься ЕС. Этот момент не может не вызывать вопросов, поскольку, во-первых, никаких новых экстренных событий в экономических взаимоотношениях «Республики КосовЫ» и Сербии не произошло, соответственно, неясно, в чем заключается необходимость переговоров по этому поводу именно в Вашингтоне. Во-вторых, само понятие «косовская экономика» весьма относительно, поскольку вывоз «косовских товаров» в Сербию составляет ничтожно малую долю, в то время как ввоз сербских — практически 99% от общего объёма импорта. Основная статья экономики «РК» — это наркотрафик, торговля людьми и другие виды криминальной деятельности. Албанская организованная преступность — одна из сильнейших в мире, «РК» по своей сути является такой же девиантной зоной, ориентированной на наркоиндустрию и криминал, как и Колумбия.

Одним из главных лидеров албанской наркомафии является как раз Хашим Тачи. Его военно-политическая биография впечатляет: во время войны Тачи занимал пост политического руководителя АОК, находился во главе косовской делегации на переговорах в Рамбуйе, на протяжении четырнадцати лет возглавлял одну из трех крупнейших политических партий — Демократическую партию Косово, с 2008 по 2014 год занимал пост премьер-министра, а в апреле 2016 г. был избран президентом. Однако не менее важны его криминальные «достижения»: клан Тачи контролирует Дреницкий регион, расположенный на стратегической линии, через Призрен, Клину, Исток связывающей Черногорию с Македонией. Падение Тачи изменит расстановку сил в преступном мире Косово и приведет к усилению его главного противника — Рамуша Харадиная и его клана. Стоит отметить многолетнее стремление определенных западных кругов сделать именно Харадиная «главным надзирателем за Балканами».

Foreign and Commonwealth Office Рамуш Харадинай

Гренелл в среду написал в Twitter, что переговоры пройдут без Тачи, а Косово будет представлено недавно назначенным премьер-министром Авдуллахом Хоти. Но и Хоти моментально отказался от переговоров, что свидетельствует о замешательстве и необходимости взять тайм-аут в изменившейся ситуации — для «косовского истеблишмента» демонстративно-показательная черная метка Брюсселя ранее неприкосновенным Тачи и Весели означает политическое землетрясение. Тем более что Госдеп в тот же день, 24 июня, выразил поддержку обвинению против него как акту торжества права.

Однако возврата к стратегии Альбина Курти не предвидится. 24 июня его партия «Самоопределение» предложила в «косовском парламенте» проект резолюции, требующей не просто возвращения принципов взаимности, но и применения их во всех областях отношений с Сербией. Однако резолюция не прошла, что свидетельствует о том, что общий курс США и ЕС направлен на окончание диалога Белград — Приштина и подписание юридически предельно ясного документа о взаимном признании, а не на создание новых барьеров на пути к финалу.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Переговорный процесс по линии Белград — Приштина возглавляет ЕС. Ангела Меркель многократно заявляла о недопущении изменения границ (т.е. Косово признано в существующих границах, и точка). Со стороны администрации Дональда Трампа поступали сигналы о том, что он не будет против т.н. разграничения, по которому к Сербии отойдет община Лепосавич, в то время как «РК» будет передана еще и часть юга центральной Сербии. В пользу того, что Трамп вполне может пойти на «разграничение», говорит его подход к палестино-израильскому урегулированию, в отношении которого американский президент предпринял два беспрецедентных шага. В мае 2018 г. посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, однако более важен второй шаг — в марте 2019 г. он официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. При этом в действительности речь шла об «историческом праве еврейского народа», о восстановлении «исторического Израиля от Нила до Евфрата». Во-первых, апеллирование к историческим правам является неприемлемым для международного права, во-вторых, таким образом были изменены международно признанные границы, что также подрывает все основополагающие международные акты о суверенитете и территориальной целостности государств, а также признает результаты военной агрессии, которая по ряду резолюций ООН является преступлением без срока давности. Опыт «кавалерийского наскока» Трампа в палестино-израильском вопросе с полным пренебрежением к международному праву вполне может быть перенесен на косовский случай, и если мировая (и даже арабская) общественность смирилась с Голанскими высотами, то по поводу балканских территориальных трансформаций шансов на эффективное сопротивление практически нет. В связи с этим Брюссель, который на протяжении многих лет вел переговоры Белград — Приштина именно с Тачи, закрывая глава на его прошлое и настоящее, вдруг принял экстренные меры против шага, который, несомненно, поставит крест на роли ЕС в косовском вопросе.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Отметим, что два по сути независимых органа, объединенных в одно наименование нового суда — Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office (судебные палаты будут вести судебные заседания, в то время как спецпрокуратура расследует, выдвигает обвинение и исполняет наказание), были созданы на основе «косовского законодательства» в 2015 г. для расследования утверждений, выдвинутых в докладе швейцарского парламентария Дика Марти Совету Европы за 2011 год о предполагаемой торговле органами, организованной преступности и политических расправах в период косовского конфликта 1998−1999 гг. В августе 2015 года «парламент Косово» одобрил конституционную поправку, разрешающую функционирование иностранного суда, и закон об официальном учреждении этого органа. Таким образом, с момента окончания косовского конфликта прошло более двадцати лет, почти пять лет потребовалось для формулирования обвинения (это первый обвинительный акт, вынесенный после создания данного судебного органа). Хотя сербские следственные органы имеют всю необходимую доказательную базу по командирам Армии освобождения Косово, результатами деятельности которой стали более 7 тыс. терактов, убийство более 1200 и похищение более 1500 человек, изгнание (только по официальным данным) более 350 тысяч человек, сожжение или отъем 107 тысяч домов, уничтожение более 100 православных церквей и монастырей.

Adam Jones, Ph.D Косово. Разрушенные албанцами дома местных сербов

Обвинения, еще не подтвержденные судьей, экстренно обнародуются точно в момент шага Вашингтона в обход мнения Брюсселя. Это указывает на расхождения в подходах прежде всего к территориальному, а не к сугубо экономическому вопросу. Дальнейшие переговоры со стороны косовских албанцев и Сербии в Вашингтоне в настоящий момент отложены, а Европейский союз в лице председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который 25 июня провел экстренную встречу с Хоти, выразил уверенность, что они будут продолжены уже в июле, но в Брюсселе. Следовательно, речь идет о переходе в открытую фазу конфликта по линии Брюссель — Вашингтон в косовском вопросе, недовольстве еврочиновников вариантом «разграничения» и вмешательством Трампа, тупиковой ситуации как в переговорном процессе (Вучич однозначно сделал все мыслимые уступки албанской стороне, абсолютно ничего не получив взамен, что говорит о стремлении Брюсселя продавить признание независимости Косово ценой максимального унижения Сербии), так и в попытках сепаратно-секретного сговора между Вучичем и Тачи.

President-ksgov.net Встреча Александра Вучича и Хашима Тачи