Американский Институт аэрокосмических исследований имени Митчелла в июне 2020 года опубликовал доклад полковника ВВС США в отставке Марка Ганзингера, в котором он излагает свою концепцию удара на большую дальность в войне с Китаем и Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Человек, который украл Луну

С учётом возобновления конкуренции великих держав, по мнению Марка Ганзингера, ВВС США должны иметь в строю не менее 316 стратегических бомбардировщиков: 76 бомбардировщиков B-52H Stratofortress и 240 и более новейших стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Следует заметить, что на сегодняшний день в составе ВВС США находится всего 158 стратегических бомбардировщиков: 76 B-52H Stratofortress, 62 B-1B Lancer и 20 B-2A Spirit. Фактически Ганзингер предлагает по данному показателю приблизиться к тому количеству, которое было у Соединённых Штатов на момент окончания холодной войны. Тогда ВВС США насчитывали 411 бомбардировщиков.

Текущие планы командования американских военно-воздушных сил в то же время предполагают наличие к 2040 году 76 бомбардировщиков B-52H и 100 бомбардировщиков-невидимок B-21. Резкое увеличение количества B-21 Raider Марк Ганзингер обосновывает необходимостью наличия возможности нанесения мощного проникающего удара по территории России или Китая.

B-21 Raider

В данном случае преодоление системы ПВО вероятного противника предполагается решить за счёт пониженной радиолокационной заметности B-21 Raider. Действия в воздухе в непосредственной близости от целей позволят американским бомбардировщикам нести на борту значительное количество оружия меньшей дальности, которое имеет боевые части большей массы, что важно при нанесении ударов по сильно укреплённым и заглубленным объектам.

Меньшая дальность резко сокращает время с момента команды на поражение и до встречи с целью. Кроме того, данный подход облегчит нанесение ударов по маневренным целям, позволив обнаружить и уточнить их координаты уже в ходе полёта над вражеской территорией.

Марк Ганзингер сетует, что в строю ВВС США на данный момент находится только 20 бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit, способных к проведению проникающего удара по территории России или Китая. При этом из этих 20 самолётов только 16 — в боевых подразделениях.

Теперь посмотрим, как в США обстоят дела с их программой создания и производства новейшего бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Первый полёт данной боевой машины запланирован на декабрь 2021 года. При создании самолёта широко используются технологии снижения заметности.

Схема построения самолёта — «летающее крыло», размах крыла — 35−40 метров. Взлётная масса — около 100 тонн. По внешнему виду он похож на бомбардировщик B-2A, но имеет более простые формы. Это будет дозвуковой самолёт, имеющий большую дальность полёта и несущий большую полезную нагрузку. Он будет оснащаться целым арсеналом вооружения как обычного, так и ядерного.

US Air Force Бомбардировщик B-2A Spirit

За счёт использования стелс-технологий конструкторы собираются резко повысить его выживаемость и способность преодолевать систему противовоздушной обороны противника. Напомним, что эффективная площадь рассеяния (ЭПР) у B-2A Spirit составляет 0,0014−0,1 кв. метра. Надо полагать, что ЭПР B-21 Raider будет меньше даже за счёт его более простых форм и меньших размеров: у B-2A Spirit размах крыла — 52,12 метра, а максимальная взлётная масса составляет 171 тонну.

Разрабатывает бомбардировщик B-21 американская компания Northrop Grumman. Данная компания была разработчиком и производителем B-2A. Следует заметить, что B-2A получился очень дорогим и прихотливым в обслуживании и эксплуатации. Именно это подвигло Пентагон снизить заказ этих машин со 132 до 21. Каждая из них обошлась американской казне примерно в 2,1 миллиарда долларов.

Интересная деталь, факт резкого сокращения закупки B-2A в 1997 году Марк Ганзингер на страницах своего доклада с сожалением упоминает не один раз. При этом он ни разу не пишет о запредельной стоимости B-2A. По предварительным оценкам, стоимость новейшего B-21 Raider составит около 550 миллионов долларов.

Безусловно, доклад Марка Ганзингера представляет собой серьёзную научную работу объёмом 45 страниц. Выверенные аргументы, графики, таблицы. Да и сам эксперт с учётом его налёта на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в 3200 часов и опыта работы в Пентагоне вызывает уважение. Но после прочтения всего доклада никак не получается отделаться от мысли, что основная цель данного документа — это обеспечение солидного оборонного заказа для компании Northrop Grumman.

Дело в том, что серьёзный научный подход предполагает детальную оценку определяющего фактора — является ли перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider потенциально невидимым, например, для российских средств ПВО большой и средней дальности. Ведь отсутствие невидимости означает крах всей концепции проникающего удара по территории России.

Дело в том, что для российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и С-300ПМ-2 бомбардировщики-невидимки и истребители-невидимки мало чем отличаются от других воздушных целей. А в 2021 году Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», радиус перехвата которой составляет около 600 километров.

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

Что касается наземных комплексов ПВО средней дальности, то в конце февраля 2020 года российские военные получили первый новейший ЗРК С-350 «Витязь». Данная система способна поражать воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах более 30 километров. В боекомплект входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРК С-400, и ракеты малой дальности.

По планам ВВС США к середине 2020-х — концу 2020 годов американский перспективный бомбардировщик B-21 Raider должен достигнуть степени начальной боевой готовности. К этому времени потенциал российской системы ПВО кратно вырастет за счёт обновления на С-500 «Прометей», С-350 «Витязь» и возможной модернизации С-400 «Триумф». Соответственно, о проникающем ударе с помощью бомбардировщиков-невидимок B-21 можно будет забыть. Даже больше — такой удар невозможен и при нынешнем техническом уровне ПВО России.

Совершенно уместно в данном случае вспомнить заявление Министерства обороны РФ о том, что американские самолёты-невидимки являются невидимыми только для американских налогоплательщиков.

Таким образом, есть все основания полагать, что доклад отставного полковника ВВС США Марка Ганзингера на самом деле служит одной цели — обеспечению большого оборонного заказа для компании Northrop Grumman. Тогда, в 90-х годах прошлого века, у компании не вышло поставить 132 бомбардировщика B-2A Spirit, а только 21 боевую машину. Теперь под видом концепции проникающего удара идёт вторая попытка — «пробить» поставку 240 и более бомбардировщиков B-21 Raider.