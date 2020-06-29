Ключевым уроком пандемии коронавируса является то, что США пора положить конец ненужным расходам и расточительной политике, цели которой недостижимы. Если учесть, что один лишь вызванный COVID-19 кризис уже обойдется Вашингтону приблизительно в $4 трлн, а то и более, необходимость такого пересмотра своего курса крайне важна для Белого дома. Еще острее встает этот вопрос на фоне новых фундаментальных вызовов безопасности страны, прежде всего со стороны Китая, пишетТед Гален Карпентерв статье, вышедшей 29 июня в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Один из важнейших шагов в изменении нынешнего курса заключается в том, чтобы побудить европейских союзников Вашингтона не только брать на себя большую ответственность за свою безопасность, не полагаясь на США, но и начать играть лидирующую роль в решении проблем Ближнего Востока. Одного лишь географического аспекта должно быть достаточно для совершения этого важного изменения европейской стратегии.

Ближний Восток намного ближе к Европе, чем к США, поэтому Вашингтон не должен отвечать за сохранение там стабильности, защиту нефтяных поставок, предотвращение нарушений прав человека, а также решение огромного числа проблем, раздирающих регион. Происходящее в регионе намного сильнее влияет на благополучие европейских стран, примером чему являются поток беженцев из разорванных войнами ближневосточных государств.

Сирийские беженцы

Благодаря большой удаленности и другим факторам ближневосточные события в гораздо меньшей степени сказываются на США. Более того, американский опыт разрешения проблем региона не может считаться особенно удачным, а вмешательство США создавало больше проблем, чем решало их, еще до фиаско в Ираке, Ливии и Сирии. Европейские державы, возможно, покажут себя не лучше, но едва ли результат их работы будет намного хуже американского.

Передача ответственности за ближневосточные дела должна начаться с Ирана. Крайне враждебная позиция Вашингтона по отношению к Тегерану привела к большим страданиям иранского народа, однако признаков того, чтобы руководство республикой было готово пойти на попятную, нет. Всё более очевидно, что Европейский союз вообще и его ключевые члены в частности — особенно Германия и Франция — не согласны с американской стратегией. Эти противоречия стало невозможно отрицать, особенно в последние два года.

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном, которая ограничивала масштабы ядерной программы республики, — стал причиной значительного неприятия со стороны других подписантов соглашения. Не только Россия или Китай выступили против такого шага администрация президента США Дональда Трампа, несогласие высказали также Великобритания, Франция и Германия, которые отказались возвращать санкции против Тегерана. Напротив, они, а также другие страны ЕС, пошли на то, чтобы защитить республику от карательных мер США. Недовольство союзников обострилось в начале 2019 года, когда администрация Трампа предприняла очередную попытку заставить европейских подписантов ядерной сделки отказать от соблюдения ее требований. Ответом на это был прямой отказ.

Руководство европейских стран также выступило против попыток США применить против Ирана военную силу после серии таинственных нападений на нефтяные танкеры в Оманском проливе в мае и июне 2019 года, ответственность за которые Белый дом возложил на Тегеран, призывая нанести совместный ответный удар США и НАТО по иранским целям. Лидеры ЕС, напротив, действовали осторожно, заметив, что версия событий капитана одного из танкеров противоречила версии Вашингтона об иранском нападении, а также обратив внимание, что в других случаях свидетельства носили невнятный характер.

Tasnim News Agency Тушение танкера Альтаир. Оманский залив

Вызывает беспокойство то, что сделали они это не в рамках НАТО, где они играют подчиненную роль, а как независимый европейский блок. В очередной раз европейские правительства предприняли шаги для дистанцирования своей политики в отношении Ирана от той, которую пытается продвигать администрация Трампа. Даже после удара беспилотников по двум крупным нефтеперерабатывающим предприятиям Саудовской Аравии европейские лидеры не поспешили поддержать идею Вашингтона применить силу против Ирана.

Напротив, они посчитали более целесообразным поддержать дипломатические шаги в отношении Тегерана, а не рисковать тем, чтобы подтолкнуть Ближний Восток к еще более масштабному конфликту. На этом фоне стало очевидно, что у ЕС своя повестка дня в отношениях с Ираном, которая заметным образом отличается от американской.

Противостояние американской политике в отношении Исламской Республики продолжает нарастать. В самый разгар пандемии коронавирусной инфекции, которая особенно сильно ударила по Ирану, Вашингтон не только отказался смягчить санкции, но и ужесточил их в попытке заставить Тегеран освободить задержанных граждан США. Со своей стороны ЕС выделил €20 млн помощи Тегерану, по-прежнему выступая против Вашингтона в вопросе оказания на республику большего давления.

Столкнулся Вашингтон с неприятием ЕС своей ближневосточной политики и в вопросе Йемена, где — за исключением небольшого числа стран — европейские государства выступают против действий Саудовской Аравии, поддерживаемой США. Многолетняя враждебная политика Вашингтон по отношению к Ирану дала свои токсичные результаты. Очевидно, что европейские союзники США всё больше выступают против нее, желая изменений. До настоящего времени близкие отношения США и Саудовской Аравии не давали Вашингтону осуществить серьезного изменения своего курса, несмотря на стремление американской державы к более взвешенной позиции по отношению к Ирану.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Но недовольство администрации Трампа Эр-Риядом, который в марте 2020 году решил увеличить объем нефтедобычи и тем самым нанес сокрушительный удар по добывающим компаниям в США, может оказаться возможностью для формирования нового курса. В сложившихся условиях США должны пойти на сокращение своего вмешательства в дела Ближнего Востока, передав часть своего бремени за регион, и прежде всего за Иран, странам ЕС.

Европейские страны в гораздо большей степени заинтересованы в Ближнем Востоке, особенно в плане поддержания отношений с Ираном. Пришло время сократить вмешательство США в регионе и сформулировать новую стратегию, в которой основное внимание будет уделять более важным геостратегическим вызовам. Страны ЕС уже выразили недовольство политикой Вашингтона в отношении Ирана и желание взять на себя инициативу в принятии более мягкого и взвешенного подхода. Было бы целесообразно, чтобы Соединенные Штаты позволили своим союзникам сделать это.