



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Суд вынес решение по АЭС «Аккую»

Как сообщается в статье газеты Cumhuriyet, достигнут значительный прогресс по судебному иску, который подали турецкие НПО относительно строящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС «Аккую», которая является первым подобным проектом Турции. Суд выполнил требование НПО о привлечении к делу соответствующих министерств и Совета национальной безопасности Турции. Таким образом, следует отметить и обратить внимание на то, что данный судебный процесс коснется и их. Совбез будет посвящен во все детали дела, после чего он может, но не обязан, принимать участие в судебном процессе. По словам журналиста Cumhuriyet Хазал Оджак, 11 турецких НПО, в числе которых Общество по защите окружающей среды и прав потребителей г. Адана, Общество защитников окружающей среды г. Мерсин, Общество по защите окружающей среды г. Антакья, Палата медицинских работников г. Адана и Палата инженеров по сельскому хозяйству — подали иск против министерства по защите окружающей среды и градостроительства Турции с требованием полностью приостановить строительство АЭС до тех пор, пока не будет получено заключение по оценке влияния на окружающую среду и лицензия на производство.

Voice of America Макет АЭС «Аккую»

Трамп снял прокурора Бермана

Согласно сообщению новостного портала Aktif Haber, в администрации президента США Дональда Трампа наблюдается напряженная обстановка в связи с отставкой федерального прокурора по Южному округу Нью Йорка Джеффри Бермана, который занимался расследованием дела по турецкому государственному банку «Халкбанк». Министерство юстиции США объявило об уходе прокурора. Однако Берман заявил о том, что он не подавал в отставку и не собирается этого делать. Он также добавил, что расследование будет продолжаться. Вслед за этим Трамп снял с должности Бермана и было объявлено, что его обязанности станет исполнять заместитель генерального прокурора Одри Штраус. Ранее в СМИ упоминалось, что правящая Партия справедливости и развития Турции осуществляла посредством банка «Халкбанк» коррупционные манипуляции, использовала в этих целях иранского предпринимателя Резу Зарраба, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает в связи с этим давление на Трампа.

U.S. Department of Justice Джеффри Берман

Что Турция видит в арабском регионе

Как сообщается на новостном портале Ahval, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш, который в последнее время стал все чаще публиковать в социальных сетях сообщения относительно Анкары, сделал заявление: «Турция видит в арабском регионе стратегическое поле для достижения своих исторических целей». Гаргаш добавил: «Важна экспансионистская стратегия Турции и время, которое эта страна выбрала для заявлений, где подчеркивается, что она использует ослабление арабской региональной системы». В интервью арабской редакции телеканала Sky News бывший Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса упомянул, что осуществляемые в последние дни Анкарой военные операции в Северном Ираке, Северной Сирии и Ливии стали угрозой для арабского региона в целом. По его словам, «на этот раз мы столкнулись лицом к лицу с очень опасной ситуацией в регионе. Самым последним стало то, что Турция проводит свои операции одновременно в нескольких местах».

محمد الفلسطيني Анвар Гаргаш

Три страны создают совместный телеканал в Стамбуле

Как сообщается в статье газеты Sözcü, руководитель департамента коммуникации при администрации президента Турции Фахреттин Алтун сделал заявление о том, что по поручению президента в Стамбуле будет создан совместный телеканал при участии Турции, Малайзии и Пакистана. Целью деятельности данного телеканала будет борьба с исламофобией. Принимается решение о ведении трансляции на английском языке и функционировании канала в качестве коммуникационного центра.

Ас-Сиси: «Мы готовы войти в Ливию»

Согласно сообщению турецкой редакции Sputnik, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси сделал заявление о готовности войти в Ливию, и это одобрено международным сообществом. В начале недели ас-Сиси созвал Лигу арабских государств для срочного совещания, куда не был приглашен премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж. Египетский лидер посетил западную часть Египта вместе с лидерами ливийских племен, министром обороны и главнокомандующим ВС Египта Мухаммедом Зеки и начальником Генерального штаба Египта Муххамедом Феритом. После этого было сказано, что сухопутные войска ВС Египта будут состоять из ливийских племен. Ас-Сиси подчеркнул, что военное вмешательство Египта в Ливию является законной мерой самообороны в рамках договоренности ООН и осуществляется в ответ на призыв Палаты представителей Ливии в Тобруке. При этом, не указывая конкретных имен, он обвинил Анкару в посягательстве на суверенитет арабских государств, нарушении стабильности в регионе и поддержке террористов.

U.S. Air Mobility Command Египетские десантники

Объявление войны

Как сообщается в статье газеты Cumhuriyet, правительство национального согласия Ливии восприняло заявление президента Египта о военном вмешательстве египетских ВС в Ливию как объявление войны. В интервью арабоязычному новостному телеканалу Аль-Арабия в Саудовской Аравии министр иностранных дел Египта Самех Шюкрю сказал, что военное вмешательство является крайней мерой для установления порядка в Ливии. Также Шюкрю добавил, что Каир против попыток Турции расширить свои границы за счет Сирии, Ирака и Ливии. Подобные шаги Анкары являются нарушением международного права.

Кто отправил в Идлиб так много турецкой валюты?

Согласно сообщению журналиста новостного портала T24 Мехмета Тезкана, ходят слухи о том, что в Идлибе введена в оборот турецкая лира. На кадрах, попавших в СМИ, видно, что коалиция исламистских группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввела в оборот турецкую валюту, внимание привлекают мешки с турецкой мелочью. Возникли споры относительно значения таких действий в подконтрольных Турции областях. Мехмет Тезкан в статье под названием «Террористы предпочли турецкую лиру! Кто отправил в Идлиб так много турецкой валюты?» напомнил о статье в подконтрольной турецкой правящей Партии справедливости и развития газете Sabah, где под заголовком «В Идлибе действительна турецкая лира» говорилось о том, что повстанцы получают свою оплату не в сирийской валюте, а в турецких лирах.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Анкетирование о Соборе Святой Софии

Как сообщает канал Süper Haber, прочтение молитвы из суры Аль-Фатиха в Соборе Святой Софии духовным управлением Турции в честь празднования 567-й годовщины завоевания Стамбула (падения Константинополя) 29 мая текущего года спровоцировало возобновление споров на эту тему, которые длятся уже 86 лет. Эрдоган придал этому особое значение. Он отметил, что рассматривается вопрос об преобразовании собора в мечеть, что он дал указания для проведения соответствующих работ в этом направлении. Турецкая оппозиция назвала это попыткой отвлечь внимание от экономических проблем глобальных масштабов по причине пандемии. Союзник президента и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели поддерживает идею преобразования собора в мечеть. В рамках работ в этом направлении Партия справедливости и развития провела анкетирование с вопросом об отношении к преобразованию Собора Святой Софии в мечеть. На заседании Центрального исполнительного совета партии Эрдогану были предоставлены результаты, согласно которым большинство граждан поддерживает такую инициативу.

Arild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Али Бабаджан: «Выборы проводиться не будут»

Председатель турецкой Партии демократии и прогресса (DEVA) Али Бабаджан принял участие в телевизионной программе на турецком канале TV5, где ответил на вопросы касательно возможного проведения досрочных президентских выборов в Турции. Он отметил следующее: «Поддержка власти ослабла. Если сегодня будут проводиться выборы, то у них нет возможности набрать столько же голосов. Ни Партия справедливости и развития, ни ее младшие союзники больше не имеют поддержки, как раньше». На вопрос же о внедрении Эрдоганом «экономики по исламским принципам» Бабаджан дал следующий ответ: «Если говорить об экономике по исламским принципам, то в первую очередь это о доверии, верности своему слову, правдивости и полном исключении обмана. Нельзя превращать это в обыденное дело. Нужно делать то, что полагается. Если уж сегодня упоминается экономика по исламским принципам, то в таком случае я хотел бы спросить: если в 2017 году государство выплачивало в качестве процентов 57 миллиардов турецких лир, в 2020 году эта цифра достигла уже 139 миллиардов турецких лир, то что же такого случилось за эти три года?»

World Economic Forum Али Бабаджан

Германия больше всего оружия продает Турции

В прошлом году Турция импортировала из Германии больше всех вооружения на общую сумму 344,6 млн евро. Как передает турецкая редакция DW со ссылкой на немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur, в 2019 году Берлин экспортировал вооружения на общую сумму 823,6 млн евро. Турция и в 2018 году была лидером по приобретению вооружения у Германии, импортировав тогда на общую сумму в 242,8 млн евро. Берлин торгует танками, пушками, морскими судами, вертолетами, подводными лодками и самолетами.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Турецкий суд вынес решение о заключении под стражу 64 человек, среди которых есть снятые с должностей главы муниципалитетов от турецкой Демократической партии народов. Такое решение принято в рамках расследования относительно РПК в провинции Диярбакыр.

Государственный фонд благосостояния Турции приобрел долю самого крупного акционера турецкого оператора сотовой связи Turkcell — телекоммуникационной компании Telia на общую сумму в 530 млн долларов.

Как сообщается в британской газете Financial Times, есть вероятность вывода из Турции иностранного капитала на пять миллиардов долларов, если та попадет в «нижнюю лигу» вследствие изменений фондового индекса MSCI, который является индексом поставщиков международных инвесторов на рынке ценных бумаг.

Палата представителей Нидерландов и комиссия по расследованию нежелательного влияния из иностранных государств завершили расследование касательно политических связей и финансовой помощи извне в отношении поддерживаемых Турцией мечетей, курсов и школ. По мнению комиссии, Анкара пытается посредством духовного управления оказывать политическое влияние на мусульман в Нидерландах и на тюркоязычное сообщество в целом.

FaceMePLS Мечеть. Амстердам

Утверждают, будто бы Трамп потребовал от Турции, чтобы та не приобретала у китайской компании Huawei технологии 5G. Американский сенатор Линдси Грэм отметил: «У нас есть свои мотивы для предосторожности в вопросах касательно Китая. Например, меньше всего мы бы хотели, чтобы наш союзник, Турция, сотрудничала с китайской компанией Huawei. Мы не можем проявлять толерантность к странам, которые имеют такое сотрудничество. Мы предлагаем приобретать технологии 5G у нас».