Городской совет Северодвинска 25 июня 2020 года присвоил журналисту Олегу Химанычу звание почетного гражданина города. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко:

Олег Химаныч Олег Борисович Химаныч — морской историк и почетный гражданин Северодвинска

«Этим решением мы поддержали предложение издательского дома «Северная неделя». Олега Химаныча знает весь город как историка, весьма достойного и очень скромного человека. Находящего одну за другой неизвестные страницы прошлого Русского Севера и Арктики».

Вячеслав Белоусов, руководитель холдинга «Северная неделя»:

«Очень талантливый, чрезвычайно скромный и застенчивый человек Олег Химаныч. Когда он пришел на работу в «Северную неделю», представился как «морской историк». Я говорю: «Теперь Вы журналист», — но Химаныч доказал своими статьями, что он «морской историк» — 13 книг тому свидетельство. К сожалению, последние несколько лет не радуют Олега Борисовича. Генеральный директор СРЗ «Звездочка» Николай Калистратов попросил его написать книгу о заводе. И когда она была готова на 80%, руководство сменилось, и денег на оплату этой большой работы не оказалось».

Severodvinsk.info Олег Химаныч и Игорь Скубенко

Олег Химаныч, морской историк, почетный гражданин Северодвинска:

«Собственно, впервые в Арктике, ставшей затем знаковой частью моего творчества, а в целом и жизни, я оказался случайно. Начало августа 1982 года. Заканчивался летний отпуск — кажется, дней десять всего и оставалось. Не хотелось проводить их в душном городе, который к тому же время от времени заволакивали дымы пожарищ в окрестных лесах. Не помню уж, с чьей подсказки возникла мысль подняться на одном из буксиров в верховья Двины и вернуться в Архангельск уже с плотом на гаке. Это была чисто журналистская идея, которая укладывалась в иссякающий отпуск…

В Архангельске явился в редакцию хорошо знакомого «Северного комсомольца», чтобы «вооружиться» его командировочной «сопроводиловкой». А здесь, что называется, «облом» — утром буксир-плотовод уже отбыл в Котлас. И вот тогда, наблюдая картину моего искреннего расстройства, замредактора Светлана Лойченко предложила: сходи на сухогрузе в Амдерму — туда-сюда, даже с рейдовой выгрузкой, как раз десяток дней…

Идея! Тут же мы вышли на службы Северного пароходства. Бакарица в те годы август работала исключительно на северный завоз, и транспорты теснились у её причалов аж в три борта — только выбирай! И выбор мой пал на газотурбоход «Мезеньлес»…

Для хождения во льдах газотурбоходы, имеющие довольно слабый задний ход, малопригодны. Но лето было жарким, рейс коротким — до Амдермы вахт наперечёт, и все, включая пароходских, полагали — «Мезеньлес» живо обернётся.

О нраве Арктики не думалось. А она его взяла да и показала: «туда», в самом деле, двое суток, а потом невесть откуда взявшиеся льды, плотно заперли нас на… двадцать три дня! Дальше в полном комплекте: льды, туманы, шторма и белые медведи, стоянки и перебежки с рейда в битое крошево пролива Морозова. И приютивший нас на время берег с полярной станцией, и уникальная «релейка», и крылатые стражники 72-гвардейского Полоцкого истребительного авиаполка … И люди, люди, люди — очень разные, но негласно объединённые очень трудными делами и званием «советский полярник».

Своего первого капитана, Игоря Борисовича Гришина, нет-нет, а вспоминаю. И Юрия Владимировича Поганшева, и Игоря Моисеевича Амдурского… Впрочем, как и всех его последующих коллег, с которыми довелось ходить студёными морями на архангельских судах…

На следующий год после амдерминских приключений-злоключений я уже не шёл, а прытко бежал в отдел кадров Северного пароходства. Чтобы уйти в рейс, уже на Тикси — в Якутию! А потом ещё четырежды была Дудинка, трижды Диксон и Новая Земля, дважды Хатанга, солнечный Канин, шумный Варандей, угрюмый Варнек, молчаливый остров Уединения и ещё многое из арктических далей, которые способны приворожить…

Пилотку моряка торгового и ледокольного флота, которой очень горжусь, подарили мне архангелогородцы, с которыми ходил в Арктике. И были их слова: «За четырёхкратное прохождение пролива Вилькицкого, причём дважды в тяжёлых ледовых условиях…» С той поры та пилотка стала моим, если хотите, профессиональным знаком, атрибутом морского историка…

Мне есть о чём вспомнить… Мерцанье полярного сияния на весь небосвод Енисейского залива, серый, жутковатый шторм у Колгуева, ледовые сжатия у Северной Земли, рёв перехватчиков в Амдерме, вертолётные круги над Диксоном, отчаянные караваны под проводкой атомных «Сибири» и «России», плывущий «город» из кораблей наяновской экспедиции, Челюскин, горы Бырранга, пролив Матисена в архипелаге Норденшельда — разве такое забудешь?!

Не уважать Арктику, её мощь, пространства, не признавать её своеобразие, тайны и красоты — невозможно! А уж если в сердце твоём она однажды поселится, то будьте уверены — это навсегда, ибо её нельзя не полюбить».