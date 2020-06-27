Пандемия коронавируса ударила по всей мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии во всем мире. Вероятно, эти события послужили толчком к продвижению документов, способствующих развитию российских предприятий, подвинув в сторону противников протекционизма интересов отечественных производителей. В частности Минфин, глава которого, напомним, со сменой состава правительства РФ утратил вице-премьерские полномочия, что, видимо, отчасти и позволило лоббистам именно отечественных интересов укрепить свои позиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонка преследования

Поправки об обязательной доле закупок у российских поставщиков наконец-то прошли первое чтение в Государственной думе. Как пояснил вице-премьер Юрий Борисов, перечень квотируемой продукции, как и размер квоты, будет определяться правительством в зависимости от потребностей заказчиков и возможностей производителей. Еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции в производстве ОПК до 30%, а к 2030 году — до 50%. В 2018 году после сокращения гособоронзаказа Путин поручил также диверсифицировать предприятия ОПК, нацелив их на производство гражданской продукции. В августе 2019 года Минпромторг разработал проект постановления правительства о расширении господдержки импортозамещения за счет временных квот на закупки российской продукции — 30% в 2020 году и 50% в 2021-м. Таким образом, ведомство планировало стимулировать спрос на гражданскую продукцию оборонной отрасли и заодно распространить квоты на все российские товары в целом. Несмотря на то, что и по сей день две трети внутреннего рынка промышленных товаров и услуг, реализуемых госорганам и госкомпаниям, принадлежит иностранным производителям, освоившимся в России после развала Советского Союза, причем емкость этого рынка составляет порядка 30 триллионов рублей, о чем на днях в Госдуме говорил Юрий Борисов, тогда идея Минпромторга не нашла поддержки со стороны Минфина и ФАС. Ведомства посчитали её усложняющей и без того громоздкую систему госзакупок.

Автор документа — глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак объяснял, что доля отечественной технологичной продукции с 2010 года растет, достигнув к 2018 году немногим более 34%. Причем Минпромторгу уже к тому моменту удалось добиться для ее продвижения всех возможных преференций при госзакупках. Так, на российских производителей были распространены ценовые преференции перед иностранными и при наличии двух российских поставщиков действует механизм отказа от закупок у иностранного поставщика. Но этих мер недостаточно. Они неэффективны, так как у заказчиков есть масса лазеек для их обхода.

Minpromtorg.gov.ru Василий Шпак

Кроме того, поскольку документом устанавливалась квота на закупку российской продукции в 30% и 50% не только для заказчиков по госконтрактам, но и для абстрактных «заказчиков», эксперты задавались вопросом, кто же может подпадать под категорию таких заказчиков, что, по их мнению, и могло вызвать сопротивление у антимонопольного органа, мол, из-за юридического несовершенства документа, в ФАС восприняли его как «введение квотирования, обязывающего заказчика осуществлять определенный объем закупок исключительно у предприятий ОПК». Издание «Коммерсант» публиковало мнение заместителя главы ФАС Михаила Евраева, курирующего в службе вопросы госзакупок, который говорил, что документ порождает разделение отечественных предприятий на российские и более российские, что, на его взгляд, «как минимум странно». По словам Евраева, якобы искусственные ограничения могут нанести ущерб добросовестной конкуренции, что негативно отразится на экономике. Заметим, об этом говорилось в августе прошлого года. А в июне того же 2019 года отечественные разработчики программного обеспечения (ПО) высказывали свои опасения по поводу локализации производств иностранных конкурентов в России. Разработчики отечественного софта выступали против преференций американским продуктам Cisco и Oracle, немецким SAP и французским Schneider Electric. Тогда говорилось о том, что зарубежные производители софта готовы локализоваться в России по аналогии с автомобильной промышленностью. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказывал идею включения ПО иностранных производителей в реестр для госзакупок. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) выступила против этой идеи, сообщив об этом в своем письме, направленном в адрес господина Шохина, указав, что эта мера сократит до минимума российскую долю в госсекторе. Включение локализованного иностранного софта в реестр противоречит самой его идее, нормативной базе и правилам безопасности, заявлял исполнительный директор АРПП Ренат Лашин. По его мнению, локализация софта не сделает его российским, а зарубежные страны сохранят возможность воздействия на экономику и безопасность России. Собственно данный факт, хоть и отчасти, но всё же может проливать свет на то, почему представитель ФАС, курирующий госзакупки, заявлял о том, что документ Минпромторга «порождает разделение отечественных предприятий на российские и более российские». Имеет ли место предположение, что Евраев переживал тем самым за ущемление интересов иностранных производителей, в данном случае софта, планирующих локализацию в России, остается только догадываться. Однако при цифровизации российской экономики вопросы безопасности программного обеспечения приобретают наиболее острый характер. Хотя меж тем конкуренция отечественным производителям софта тоже не помешала бы, поскольку отсутствие таковой может порождать непомерные аппетиты, требуя всё большей поддержки от государства.

Minpromtorg.gov.ru Сельскохозяйственная техника российского производства

Тем временем тогда же в августе прошлого года сообщалось, что один из трех подготовленных департаментом оборонной промышленности правительства документов, предусматривающих изменения в закон о госзакупках и нацеленных на устранение с российского рынка иностранных конкурентов, содержат предложение закрепить за Минпромторгом мониторинг страны происхождения закупаемых товаров и услуг и контроль выполнения протекционистских квот для совершенствования правового регулирования закупок. Отмечалось, что мониторингом всех госзакупок по ЕИС занимается Минфин. При этом Минпромторг, по проекту, претендует на выработку требований к разработанной Минфином ЕИС. Как сообщал «Коммерсант», в антимонопольном органе изданию подтверждали, что на тот момент такой мониторинг никем не велся, поддержав при этом передачу функций Минпромторгу. Однако Минфин заявил, что «в случае применения актов по импортозамещению» вся необходимая информация уже попадает в реестр контрактов и может быть при необходимости извлечена из него, но ведомство готово пойти навстречу Минпромторгу, заметим, (!) самостоятельно доработав функционал ЕИС. То есть, по сути, Минфин был не готов распрощаться с ЕИС.

И вот только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Вероятно, «благодаря» коронавирусу, который оголил и выпятил необходимость импортозамещения в промышленности, от чего зависят вопросы безопасности страны и развития экономики. Как отмечал в прошлом году Юрий Борисов, выступая с докладом «О локализации производства техники, технологий и оборудования, требуемых для реализации национальных проектов», необходимо наделить правительство правом определять минимальную долю закупок российской продукции для компаний с госучастием, предлагая обязать госзаказчиков покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок по примеру США, которые таким же образом в 80-е годы оказывали господдержку своим производителям.

Minpromtorg.gov.ru Серийные пассажирские вагоны российского производства

К слову, вирус поставил многие вопросы не только перед властями России. Как известно, и европейские страны, и США намерены не только защищать интересы своих национальных производителей, но и способствовать их возвращению в родную гавань. Европа, например, обратила внимание на необходимость импортозамещения китайских составляющих, используемых при производстве лекарственных препаратов. Пандемия коронавируса ударила по всей мировой торговле и привела к началу глобальной рецессии во всем мире. Как отмечал Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 23 июня, из-за глобальной эпидемии в мире формируется новая реальность, при которой в вопросах безопасности и развития можно полагаться только на себя. Вероятно, эти события послужили толчком к продвижению документов, способствующих развитию российских предприятий, подвинув в сторону противников протекционизма интересов отечественных производителей. В частности Минфина, глава которого, напомним, со сменой состава правительства РФ утратил вице-премьерские полномочия, что, видимо, и позволило лоббистам именно отечественных интересов укрепить свои позиции. Между тем даже сейчас, когда поправки об обязательной доле закупок у российских поставщиков прошли первое чтение в Госдуме, директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев заявил РБК, что «подход, при котором бюджет должен будет платить через закупки для госпредприятий и бюджетных организаций за менее качественные и более дорогие поставки российских комплектующих или технологий, не представляется правильным». Более разумным, на его взгляд, был бы подход, при котором правительство заранее объявляет о введении «порогов» для разных отраслей, вступающих в силу, например через два или три года. Он позволил бы учесть специфику секторов и дал бы время бизнесу на адаптацию к новым условиям. Совершенно не удивляет, что это мнение прозвучало именно из уст представителя ВШЭ — института, разработки которого с момента начала перестройки и лежали в основе внутренней экономической политики страны. Не благодаря ли этой политики ВШЭ внутренний рынок под оглушительные аплодисменты западных «партнеров» оказался в большей степени в руках иностранных производителей?

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех производства мыла и глицерина российской косметической фабрики

Объяви сегодня, как предлагают в ВШЭ, о введении «порогов» для разных отраслей и через год или два появятся новые обстоятельства, «прилетевшие» из-за рубежа, которые обязательно помешают реализации намеченных планов страны. Разве не так? Не эту ли цель своим альтернативным предложением сейчас преследует ВШЭ? Понятно, что через три года могут произойти самые разные события, которые вновь создадут преграды для развития именно отечественных производителей и, в конце концов, иностранцы совсем задушат внутренний рынок страны. Поэтому предложение ВШЭ, как минимум, скрывает вредительские мотивы при всей его внешней «благодушности» и чем-то напоминает хитромудрую постановку заявления Минфина в ответ на инициативу Минпромторга по передаче ему ЕИС. Но и это неудивительно. Всё-таки одна школа и одна преследуемая цель — соблюсти интересы зарубежных друзей.