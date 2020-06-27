По мере того как страны Европейского союза восстанавливают свою экономику и вновь открывают границы, они рассматривают возможность блокирования въезда американцев, поскольку Соединенные Штаты не смогли контролировать распространение коронавируса. Эта перспектива, которая смешала бы американских гостей вместе с русскими и бразильцами как нежелательных, стала бы самым решительным признаком того, как выглядит медленное, неуклонное падение американского могущества и уважения в мире. Только теперь нас боятся по неправильным причинам. То, как США ответили на коронавирус — более 2,3 миллиона выявленных случаев заражения и более 120 000 смертей, что превышает число американских смертей в Первой мировой войне, — говорит о том, что мы некомпетентны и нездоровы. Америка, некогда манящая и приветливая, сильная и уверенная в себе, потеряла свою репутацию в мировом сообществе.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Когда Барак Обама был президентом в 2016 году, Исследовательский центр Pew обнаружил, что половина или более людей, опрошенных в 15 из 16 крупнейших стран мира, выразили доверие «американскому лидеру». Это были старые добрые времена. Год спустя наш новый президент быстро стал объектом насмешек. «Хотя он находится на своем посту всего несколько месяцев, президентство Дональда Трампа оказало большое влияние на то, как мир видит Соединенные Штаты, — сообщили исследователи. — Трамп и многие его ключевые политики широко непопулярны во всем мире, а рейтинги США резко снизились во многих странах».

Другой опрос Pew, уже в 37 странах, показал: медиана всего в 22% была уверена в том, что Трамп будет делать правильные вещи в международных делах. «Это контрастирует с последними годами президентства Барака Обамы, когда медиана в 64% выражала уверенность в том, что этот президент проводит руководящую роль Америки в мире», — отметил Pew.

Что оставалось неизменным даже в первые дни Трампа, так это мнение из-за рубежа о том, что, несмотря на наше правительство, американский народ все еще достоин похвалы за нашу культуру и гражданские свободы, наши инновации и предпринимательство. Наша мягкая сила все еще имела резонанс. К сожалению, это различие также начнет стираться. К середине первого срока Трампа положение Америки в мире падало, особенно в Европе, где страны выражали озабоченность по поводу и отношения США к своим собственным гражданам, и из-за нашего кажущегося отсутствия интереса к миру в целом.

Наиболее заметные изменения произошли во Франции, Германии, Польше, Испании и Великобритании — пяти странах, где изучалось общественное мнение с 2008 года. Среди этих стран сейчас доминирует мнение, что правительство США не уважает личные свободы своих граждан (медиана 57%), и лишь 40% полагают, что свободы граждан правительством уважаются. В то же время многие выразили разочарование по поводу роли Америки в мире и заявили, что у них мало уверенности в том, что президент Трамп будет совершать правильные поступки в мировых делах, согласно опросу Pew Research Center, проведенному среди 25 стран.

Дональд Трамп

Неудивительно, что Европа настороженно относится к Америке, учитывая удары НАТО, которые нанесла эта администрация, кислые отношения между Трампом и многими европейскими лидерами и недавние угрозы президента вывести больше войск из Германии.

Но что больше всего шокирует, так это то, в какой степени европейцы теперь ищут поддержки у Китая. В новом опросе, проведенном немецкой компанией Korber, немцы поровну разделились в вопросе о том, кто является более важным партнером для их страны — Вашингтон или Пекин, причем 37 процентов выбрали Соединенные Штаты и 36 процентов — Китай. Это представляет собой значительный сдвиг по сравнению с сентябрем прошлого года, когда тот же опрос показал уверенное преимущество США — на 27 процентных пунктов над Китаем.

Что возвращает нас к пандемии. Если Европа решит, что американцам здесь не рады, мы окажемся в растерянности, когда речь зайдет обо всем — от безопасности до туризма, от торговли до международных студенческих обменов.

Международные студенческие визиты в Соединенные Штаты приносят деньги и репутацию. Число иностранных студентов в США стало рекордным в 2018/19 учебном году, четвертый год подряд с более чем одним миллионом иностранных студентов. По данным министерства торговли, иностранные студенты внесли в экономику США в 2018 году 44,7 миллиарда долларов, что даже больше, чем в предыдущем.

Поскольку сейчас многие штаты страдают от растущего распространения вируса среди населения, колледжи и университеты все еще пытаются выяснить, открывать ли их и когда. Иностранные студенты могут рассматривать Соединенные Штаты как небезопасное направление и искать альтернативные учебные заведения в Азии. В долгосрочной перспективе это означает меньшее понимание американской жизни и экономические потери.

Если американские авиалинии не смогут приземляться в Берлине или Париже, то большой процент ученых и экспертов не будут посещать конференции и мероприятия, где большая часть обучения происходит вне официальных сессий в построении отношений один на один. Дипломатия второго направления, которая часто поддерживает внешнюю политику США посредством побочных разговоров между американцами и теми, кто находится за границей, прекратится.

New York National Guard Медицинские работники берут мазки для проверки на наличие коронавирусной инфекции. Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк

Существует также моральный фактор, который не всегда легко измерить, когда вы думаете о культурных отношениях. В какой-то момент американцы почувствуют стыд и одиночество — изгои в тесно связанном мире, где технологии, путешествия и торговля двигают рынки, товары и людей. Вирус исчезнет, но глобальный культурный карантин может затянуться, и это отодвинет на задний план годы обмена мнениями и укрепления доверия между судьями, учителями, предпринимателями, художниками и писателями.

Так что же можно сделать?

Сейчас самое время создать кампанию посланий от коалиции артистов, фондов и неправительственных организаций, чтобы умолять наших друзей и союзников не блокировать нас. Дайте нам возможность собрать разумную команду экспертов в области общественного здравоохранения, внешней и внутренней политики и мудрые нравственные голоса, чтобы мы могли показать себя с лучшей стороны.

Через пять месяцев мы изберем президента и, надеюсь, возродим наши общественные дела и общественную дипломатию, чтобы работать с нашими посольствами в Европе и во всем мире, чтобы заново взаимодействовать с людьми. Америка по-прежнему является страной, которая приветствовала усталых и бедных европейцев, жаждущих свободы. Теперь будем надеяться, что они ответят нам взаимностью.