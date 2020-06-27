В ночь с пятницы, 26 июня, на субботу в Польше наступило время тишины перед голосованием за кандидатуру президента этой страны, которое состоится в воскресенье, 28 июня. За симпатии поляков будут бороться несколько человек, но фаворитами считаются представляющие правящую партию «Право и Справедливость» (PIS) действующий глава государства Анджей Дуда и оппозиционную «Гражданскую платформу» президент Варшавы Рафал Тшасковский. Судя по всему, им и предстоит пройти во второй тур на фоне прогнозов о том, что первый тур не выявит победителя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Нынешнюю избирательную кампанию можно назвать уникальной для постсоветской Польши. Понятно, что в любой предвыборной борьбе есть место не только внутренней повестке, но и внешнеполитической, что предполагает называние приоритетных для сотрудничества стран и предпочтительных альянсов, которые в свою очередь имеют возможность, будь у них такое желание, деликатно помочь партнерам. Однако делается это обычно тихо и без вынесения на публику. В противном случае можно только все испортить. Ведь иностранное вторжение во внутренние дела рядовой избиратель не любит. Более того, это может использовать в своих интересах конкурирующая сила. Наглядный пример — действия проигравших президентские выборы в США в 2016 году демократов, которые на мифе о «вмешательстве» России и ее «помощи» Дональду Трампу выстроили эффективную кампанию, сковывавшую маневры хозяина Белого дома, вмешивались в его кадровую политику и чуть не довели до импичмента. Польша продемонстрировала прямо противоположное — финальная неделя до дня голосования прошла под знаком прямого участия Вашингтона и Берлина в предвыборной гонке и открытых рекомендаций полякам, за кого им следует проголосовать.

Причем это не вызвало возмущения ведущих политических сил в стране на Висле. Первой открыла ящик Пандоры правящая партия, когда кульминацией избирательной кампании своего кандидата сделала его визит в Соединенные Штаты. Дуда отправился туда в среду, 24 июня, с представительной делегацией. Однако особо не скрывалось, что поездка носит в большей степени агитационный характер, нежели государственный. «В целом визит Анджея Дуды в США был исключительно пиар-ходом, — констатирует польское деловое издание Dziennik Gazeta Prawna. — Польша в любом случае позволила использовать себя в антинемецкой кампании Трампа… Собирая в Варшаве компромат на Байдена, он (президент США — С.С.) отнесся к Польше, как к банановой республике». Продолжением вмешательства Вашингтона в польские выборы стало интервью посла США в Польше Джорджетт Мосбахер, опубликованное в эту пятницу порталом Wirtualna Polska. Мосбахер позволила себе критику в адрес конкурента Дуды. Отвечая на вопрос, как она относится к заявлению президента Варшавы о том, что размещение американского ядерного оружия на польской земле повысит риск потенциального удара по Польше, посол заявила: «Считает ли автор этого высказывания, что не следует даже говорить о такой возможности (размещения ядерного оружия — С.С.)? Неужели страх перед Россией настолько велик, что нет смысла пытаться рассмотреть такую возможность защиты страны?»

Визит Анджея Дуды в США, 24 июня 2020 года

Берлин своего кандидата на выборах президента Польши не называет, но немецкие издания и экспертное сообщество не скрывают симпатий к Тшасковскому. Его считают «дружественным Европе». Утверждается, что он может завоевать избирателей как слева, так и справа от центра. Президент Варшавы «обращается к умеренным консерваторам и либералам», может «положиться на хорошо функционирующую партийную организацию и свое красноречие». У него «также есть преимущество перед другими кандидатами, потому что он известен как столичный мэр», и в то же время обладает «определенным эффектом новизны». Одновременно в негативных тонах в Германии отзываются о PiS и Дуде. Действующего президента Польши обвиняют в том, что он «говорит о прошлом и имеет мало новых тем, ему не хватает харизмы, с которой он мог бы завоевать новых избирателей». Комментируя его избрание в 2015 году, говорят о надежде «в то время в Польше на то, что молодой Дуда станет зрелым президентом и откроет правый консервативный лагерь для остального общества», однако «затем PiS победила на парламентских выборах осенью того же года и под руководством Ярослава Качиньского начала превращать Польшу в авторитарное антилиберальное государство».

Польша сегодня, как никогда, оказывается глубоко разделенной страной. С одной стороны, она копирует нынешний политический антагонизм в Соединенных Штатах. С другой стороны, повторяет современную украинскую практику выпрашивания той или иной пришедшей к власти партией гарантий собственного выживания у внешнего центра силы. Фактически «Право и Справедливость» отреклась от объявленного ею после прихода к власти курса на восстановление суверенитета страны. И сейчас решается вопрос, станет ли Польша на втором сроке Дуды западным флангом США в Европе или в случае успеха оппозиции останется восточным флангом Европейского союза. Первое может поощрить ее к более активным действиям на постсоветском пространстве. Второе обеспечит пользование благами ЕС при покровительстве Германии. Но в любом случае отныне ее внутреннюю политику будет диктовать политика внешняя, а не наоборот. Такое уже было в 1939 году. Это значит, что Россия может столкнуться с тем, что она в какой-то момент окажется поставленной перед необходимостью вступить в решение «польского вопроса»?