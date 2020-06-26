Восприняв поправку к Конституции РФ о неотчуждаемости российских территорий, выступление президента РФ Владимира Путина по случаю национального дня России, а также его статью на историческую тему как сигналы об отсутствии у российского руководства намерения рассматривать японские притязания на российские южно-курильские острова, Токио тем не менее продолжает использовать малейшую возможность для абсурдных и пустых утверждений о якобы японском суверенитете над этими землями.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Взять хотя бы сегодняшнее «представление» японского правительства России, которому, видите ли, не понравились геолого-разведочные работы российских специалистов в Охотском море, в том числе в районе, подчеркиваем, российских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — изложил позицию японского правительства его официальный представитель.

Как поясняют российские СМИ, речь идет о геологических изысканиях в Охотском море, на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. При этом Россия ранее уведомила Японию о работах, которые продлятся три месяца.

С точки зрения международного права, подобное «представление» — ни что иное, как вмешательство во внутренние дела иностранного государства, что должно встречать решительный отпор. Мало ли что взбредет в голову японским реваншистам, которые и от притязаний на все Курилы и Южный Сахалин еще не отказались.

Судя по высказываниям Суга, данный случай с геолого-разведкой лишь повод проверить, как будет реагировать Москва на японские претензии накануне голосования по поправке к Основному закону РФ о недопустимости отчуждения российских территорий. Ибо в Токио пытаются представить дело так, будто эта поправка не имеет отношения к «переговорам о северных территориях», как произвольно и незаконно именуют в МИД Японии российские южно-курильские острова. Кстати, к «северным территориям» не смирившиеся с итогами поражения в августе 1945 года «потомки самураев» относят, кроме всех Курил, еще и Карафуто, как демонстративно именуют они Южный Сахалин, напоминая о том, что полученная от царской России как военный трофей южная часть острова 40 лет находилась под господством Страны восходящего солнца.

Горячий пляж. Кунашир. 1968

И не случайно г-н Суга дополнил японское «представление» твердым напоминанием, что Токио будет настаивать на продолжении переговоров с Россией о мирном договоре, условием которого является не что иное, как капитуляция Москвы перед территориальными требованиями Токио. А министр иностранных дел Тосимицу Мотэги при приглашении своего российского коллеги Сергея Лаврова в японскую столицу опять-таки в открытую заявил, что на переговорах речь вновь пойдет о японских территориальных претензиях. И претензии эти будут не на Малую Курильскую гряду, а и на самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды. И министр Лавров, видимо, как и положено по дипломатическому этикету, приглашение принял с благодарностью.

Что же позволяет японцам игнорировать ожидаемую поправку к Конституции РФ и упоминание Путиным в своей речи Курил как отчего дома нашего народа? Они уповают на якобы обещание неназванными российскими высокопоставленными чиновниками трактовать переговоры с Японией как «переговоры о делимитации границы». Как известно, настоял на включении в предложенную актером Владимиром Машковым поправку возможности менять границы Российской Федерации через «демаркацию, делимитацию и редемаркацию» сам президент РФ. Вот в Японии и поползли слухи, что сделал это любящий Японию как основоположника дзюдо Путин чуть ли не ради «друга Синдзо». Хотя поверить в это трудно, оптимизм японцев не может основываться на пустом месте.

Ситуация, видимо, прояснится при очередных переговорах президента или министра иностранных дел с японскими руководителями. Скажем прямо, продолжение переговоров по поводу суверенных российских Курильских островов, мягко говоря, обманет надежды подавляющего большинства нашего народа, требующего такие переговоры официально прекратить и вернуться к известному изречению советских времен о том, что «страна наша большая, но лишней земли нет». Для того, чтобы такого обмана не произошло, Кремль и Смоленская площадь должны отказаться от поисков путей подписания ненужного нашей стране «мирного договора» с Японией на условиях сдачи Курил и объявить Токио о согласии вести разговор о принципиально новом соглашении о добрососедстве и сотрудничестве.

В противном случае «поправка Машкова», которую с энтузиазмом встретил наш народ, особенно сахалинцы и курильчане, превратится в приманку для привлечения граждан нашей страны к голосованию за поправки, среди которых, понятное дело, главная — пресловутое «обнуление» президентских сроков. Не думаю, что такое восприятие поправок будет на пользу авторитету нынешней российской власти.

Промысел сайры. Шикотан. 1972

P.S. Японская общенациональная телекорпорация NHK поместила отклики японцев на «представление» японского правительства России:

gah

А России от наших протестов ни жарко, ни холодно!

Hira

Наши политики демонстрируют только какие-то метания туда-сюда. Так политика не делается.

dnk

Ведь в деле с похищениями Северной Кореей заложников в Японии наши власти тоже ничего не добились! В самой Либерально-демократической партии есть предатели, которые сами не хотят возврата «северных территорий»!

ifk

А я вот чего не приемлю — так это бездарности наших политиков.

cho

Ну и что дальше после наших заявлений о неприемлемости? Россия даже не почешется. Правительство проявляет по отношению к ней слабость.

yos

Мечтаю о сильной Японии!

tan

Сколько уже лет только и слышим разговоры: «У правительства Абэ много заслуг. Нельзя мерить только экономикой. Вот смотрите, какие хорошие личные отношения он выстроил с Путиным. В результате японско-российские отношения радикально улучшились!» Какое там улучшились! Эта пацифистская политика Абэ выставила нас перед Путиным дураками!

nam

Япония «не приемлет»! Ну и что? К сожалению, это проигрыш Японии! Учитесь на своих ошибках!

lpy

Наш премьер Абэ — это ребенок по сравнению с поднаторевшим на политических битвах бывшим суперагентом КГБ Путиным. Переговоры по «северным территориям» — это только наше постоянное отступление. И ни одного шага вперед. Это даже не похоже на переговоры. Только пустая трата бюджетных средств. Настоящие японские консерваторы и патриоты очень рассержены на наши власти!

uoa

Не приемлете? Дураки в правительстве. Это и мы можем сказать, что не приемлем. Вы сделайте хоть что-нибудь. И этим кускам (нецензурно — прим. пер.) народ отстегивает такие деньги!

oki

Шикотан. 1972

Под предлогом «мирных переговоров» сколько денег вложили мы в эту Россию! Только для того, чтобы убедиться, что проигрываем ей по всем статьям. Наши потомки будут над этим смеяться. А этот бывший министр иностранных дел Коно — что в японско-российских переговорах, что в переговорах с Южной Кореей по компенсации со стороны Японии женщинам-жертвам насилия со стороны японских солдат (т.н. «женщины для успокоения») — только и делал, что самопиарился. Пора кончать с такой политикой, которая не приводит к решению проблем. Надо сделать так, чтобы она хотя бы не принесла Японии еще больше вреда в будущем.