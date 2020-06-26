Важнейшее событие в России произошло 2 июня 2020 года. Президент России Владимир Путин указом от 2 июня 2020 года №355 утвердил «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Следует заметить, что впервые этот документ стал общедоступным. Ранее многие десятилетия документы подобного рода являлись секретными.

Иван Шилов ИА REGNUM Открытая крышка ракетной шахты

Такой подход является разумным потому, что демонстрирует открытую декларацию действий России в ответ на возможную агрессию потенциального противника посредством угрозы применения ядерного оружия. «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.

2 августа 2019 года прекратил своё действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участниками которого с 1987 года являлись СССР (Россия) и США. Кстати, именно Вашингтон стал инициатором его расторжения. Напомним, что ранее, 13 июня 2002 года, Соединённые Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

22 мая 2020 года США официально уведомили участников Договора по открытому небу о своем выходе из соглашения, и спустя шесть месяцев Вашингтон будет свободен от любых обязательств, связанных с этим договором.

5 февраля 2021 года истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заключённого между США и Россией в 2010 году. Шансы на его продление или на подписание нового договора ничтожно малы из-за позиции Вашингтона по данному вопросу.

Таким образом, США системно сносят всю договорную базу, являющуюся краеугольным камнем стратегической стабильности и безопасности.

Однако в результате всех этих действий Соединённым Штатам не удалось получить преимуществ и сместить баланс в сфере стратегических вооружений в свою пользу. Скорее наоборот, такой подход Вашингтона побудил Россию ускорить разработку новейших образцов оружия. И результат получился ошеломляющий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года заявил: «Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия».

Согласно ст. 16 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», силы ядерного сдерживания Российской Федерации включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования. Надо отметить, что по состоянию на конец декабря 2019 года уровень современности в российской ядерной триаде составляет 82%.

Подробнее остановимся на силах наземного базирования — Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). На РВСН, кстати, приходится 60% от общего количества носителей и боевых зарядов. На конец декабря 2019 года уровень современности в Ракетных войсках стратегического назначения превысил 76%. В 2024 году доля современных ракетных комплексов будет доведена до 100%, то есть в боевом составе РВСН совсем не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства.

Сопоставление наземных компонент стратегических сил США и России говорит о том, что Соединённые Штаты отстают от нашей страны как минимум на 8−12 лет. США смогут полностью обновить свои наземные ядерные силы в лучшем случае в начале — середине 2030-х годов. К этому времени они планируют поставить на боевое дежурство вместо стоящих на вооружении с 1970-х годов МБР Minuteman III новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Дарья Антонова ИА REGNUM АПУРК «Ярс»

С точки зрения военного строительства в России 2020 год очень важен. Его стратегической задачей является завершение подготовки плана обороны страны на 2021−2025 годы. В ходе этой работы должны быть в полной мере учтены и оценены произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы её развития, проведён всесторонний анализ потенциальных военных угроз и определены меры по применению и дальнейшему совершенствованию Вооружённых сил РФ.

С точки зрения совершенствования ядерной триады перед Министерством обороны России в 2020 году стоит ряд приоритетных задач. Ракетные войска стратегического назначения должны поставить на боевое дежурство двадцать две пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и «Авангард». В этом же году должна быть завершена модернизация шести стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Одна из приоритетных задач уже выполнена. 12 июня 2020 года в состав Военно-морского флота РФ вошёл первый серийный атомный подводный крейсер проекта 995А «Борей-А» «Князь Владимир», вооружённый 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава». Всего флот получит семь таких стратегических атомных подводных ракетоносцев.

Именно эти АПЛ станут на ближайшие десятилетия основой ядерных сил морского базирования. Сейчас в стадии постройки находятся четыре ракетоносца проекта 955А. В 2021 году должны быть заложены ещё два. Все эти корабли будут построены в рамках действующей государственной программы вооружения до 2027 года.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-95МС

Однако 2020 год важен не только с точки зрения военного, но и в целом государственного строительства. Архиважным мероприятием является принятие поправок в Конституцию РФ. Голосование по поправкам в Конституцию уже началось и продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля.

Исключительность данного события отметила директор Института Русских стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина: «По сути, в постсоветской истории России ещё не было более важного события, чем то, которое нам предстоит 1 июля. Сейчас опять решается судьба России».

По её мнению, суть поправок заключается в обеспечении защиты национального суверенитета нашей страны, в том числе и от попыток размывания через инкорпорирование норм так называемого «международного права», а по сути, решений подконтрольных США международных институтов. Эти изменения также открывают путь к экономическому развитию, позволяя вывести финансовые и административные институты из-под внешнего управления.

Минобороны России Торжественная церемония приёма в состав Военно-Морского Флота ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъёма на нём Военно-Морского Андреевского флага. Северодвинск, июнь 2020 года

Следует заметить, что серьёзным информационным ударом по коллективному Западу стала статья президента России Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны. 18 июня 2020 года она была опубликована в американском консервативном журнале The National Interest. Глава российского государства фактически провёл исторический ликбез для наших внешних партнеров, напомнив об истинных причинах начала Второй мировой войны и её уроках.

Историческую тему президент России продолжил и в интервью телеканалу «Россия 1» 21 июня 2020 года, где указал на допущенное при распаде СССР важное нарушение союзного договора:

«При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!»

Надо полагать, что в ряде бывших республик Союза СССР, где открыто, а где исподтишка проповедующих концепцию «российской оккупации», это заявление прогремело как гром среди ясного неба. Таким образом, Владимир Путин дал понять, что у России есть в запасе соответствующие правовые рычаги, чтобы выставить этим странам, в том числе и территориальный счёт.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-2 перед Парадом Победы в Москве

Безусловно, знаковым событием является проведение парада Победы в Москве 24 июня 2020 года. Парад посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Дата проведения парада совпадает с датой проведения Парада Победы 24 июня 1945 года, и это формулирует достаточно ясный посыл нашим геополитическим конкурентам.

Все эти перечисленные события явно демонстрируют, что Россия постепенно переходит в совершенно новое качественное состояние. Ранее писали — Россия сосредотачивается. А сейчас, пожалуй, можно прийти к выводу, что Россия собирается перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению.