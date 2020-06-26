17 июня в Государственную думу внесен законопроект, который позволяет правительству изменять границы национальных парков. Согласно документу, любой участок национального парка может быть исключен из него и использован для любой хозяйственной деятельности.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Село Вершинино — «столица» Кенозерского национального парка

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой исключить из законопроекта возможность изменения границ национальных парков.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Водяная мельница в деревне Зехнова. Кенозерский национальный парк, Архангельская область

Члены президентского совета по правам человека также прокомментировали проект закона о национальных парках. Член постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Иван Засурский: «Благими намерениями дорога известно куда вымощена», и законопроект, вне зависимости от желаний авторов, ведет именно туда. Откроются двери для всевозможных нарушений, главным из которых будет вывод части территорий национальных парков под всякие проекты. Я не уверен, что те, кто будет инициировать пересмотр границ нацпарков, смогут публично обосновать причины таких решений.

Вместо изъятия земель надо развивать экологический туризм. Тогда национальные парки будут поднимать экономику регионов за счет внутреннего туризма и обеспечивать доход жителей поселений от выполнения главной задачи нацпарков, а не от противоречащих ей занятий.

Нужна дискуссия со всеми заинтересованными сторонами — Государственной думой, Советом Федерации, партиями, национальными парками, региональными властями и экологами. СПЧ готов стать для нее площадкой. «Единая Россия», внесшая законопроект, достаточно плюралистична, и я не думаю, что авторы законопроекта будут отстаивать его положения, если увидят, что они не на пользу.

Нужно изменять границы парков, не изымая земли, а расширяя их, делать новые нацпарки. Патриотизм надо воспитывать на любви к нашей природе!».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Самая маленькая часовня России — Успенская, в деревне Тырышкино. Кенозерский национальный парк, Архангельская область

Сергей Цыпленков, председатель комиссии СПЧ по экологическим правам: «Законопроект настолько загадочно вносился, что даже профильный комитет ГД РФ по экологии оказался «не при делах». Мы поначалу пытались узнать, кто внес, и не сразу смогли получить ответ. В итоге пошли слухи, что во втором чтении в законопроекте, кроме нацпарков, появятся и заповедники.

Я бы остановил продвижение законопроекта — не для того, чтобы сделать свой собственный проект — понятно, что в ГД РФ пройдет только проект «Единой России». Нам не нужен скандал, нужно работающее, сбалансированное законодательство. Мы готовы полноценно подключиться к работе над этим законопроектом и для начала провести инвентаризацию нарушений законодательства о нацпарках. Это огромная работа, и силами членов СПЧ ее не провести. Зато у нас есть опыт привлечения экспертов, и с их помощью мы уже проводили аналогичную работу.

Я не считаю, что за проектом стоит чья-то «злая воля» — просто в лазейки, открытые им, полезут всякие нарушения».