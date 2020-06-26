Через неделю в России состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Об их нужности или ненужности можно поспорить, но нельзя отрицать, что 1 июля 2020 года именно народ выскажет собственное мнение. И оно, скорее всего, окажется положительным. Но мало кто думает о том, что последует потом.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской федерации

В частности, туманным остается смысл поправки в 67-ю статью Конституции РФ, гласящей: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации».

Трактовок этого пункта существует три. Первая — ура-патриотическая. Мол, наконец-то, Москва займется активным собиранием земель русских. А то понараздавали, понимаешь, всяким. Вторая — с той стороны границ с лимитрофами. В том ключе, что вот русские и сбросили маски, проявив свой агрессивный имперский оскал в натуральном виде. Как ни парадоксально, они обе между собой плотно пересекаются по основаниям.

Если открыть исторические документы, то, скажем, незалежная Белоруссия, на момент ее вступления в СССР, простиралась от Мозыря на юге до Борисова на севере (250 км по прямой) и от Несвижа до Бобруйска (130 км) с запада на восток. Это примерно как сегодняшняя Латвия, которую нынешняя Белоруссия по площади превосходит в 3,2 раза.

Про Украину вообще говорить страшно. Земли, имеющие юридическое право на исконность, это существовавший до 1654 года пятачок из Кировоградской, Днепропетровской и очень небольшого клочка на юге Полтавской областей. Все, что к северу и западу, украинцам подарили русские цари. Все, что к северо-востоку, востоку и югу, включая выход к Черному и Азовскому морям, — презентовал в 1922 году Владимир Ленин. Западная Украина и Северная Буковина — результат предвоенных щедрот Иосифа Сталина. А Крым с барского плеча «для удобства администрирования» Украине дал Никита Хрущев.

Никита Хрущев прибывает в Киев на празднование 300-летия Переяславской Рады

При таких раскладах поневоле вздрогнешь. Особенно когда государственные границы некоторые постсоветские республики вообще обрели только в период СССР. Примерно 90% земель нынешнего Казахстана — российские. В досоветский период с собственной государственностью у местных народов было, мягко скажем, плохо.

Оно покажется смешным, но в рамках либеральных представлений о правильном прав тот, кто сильнее. И может эту силу прикрыть объективными основаниями. Даже липовыми, как содержимое пробирки Колина Пауэлла в ООН. Главное, чтобы имелась хотя бы малейшая зацепка и достаточная решительность в продавливании именно своей позиции. А уж при описанном выше раскладе, в западном понимании, у Путина вообще на руках полный флеш-рояль.

Значит, вот он — ответ на вопрос о смысле и цели возрождения Первой Гвардейской Танковой армии? И не где-нибудь, а сразу в Западном военном округе? Нет. Дело гораздо сложнее, тоньше и, если так можно выразиться, стратегичнее.

В сущности, предназначена эта поправка не столько во вне, сколько внутрь российских границ. Даже не территории, а собственного общества, по сей день в вопросе прав и обязанностей в значительной степени расколотого примерно на три неравные части.

Прозападные либералы, коих стараниями самого Запада, за прошедшие пять лет стало заметно меньше, полагают, что у России какие бы то ни было права на Русский мир принципиально отсутствуют. Ей на благо должно пойти только глубочайшее покаяние перед Брюсселем, Вашингтоном и целым списком всяких помельче, от Киева до прибалтийских «тигров». Как водится, с раздачей всего имущества и удаления в одном рубище в дальний схит на болоте.

Consilium.europa.eu Заседание на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. 24 ноября 2017

В отличие от них хатаскрайники всегда рады любым успехам страны, когда она наглядно и крупно побеждает. Но вместе с тем они категорически не согласны ни за что платить. Тем более — из собственного кармана.

И лишь небольшая часть граждан понимает связь между правами и обязанностями, между действием и требующимися для его совершения усилиями.

Некоторые укажут на отсутствие в представленной классификации радикальных патриотов. Но им придется напомнить, что бороться за страну, не жалея живота своего, они чаще всего норовят лишь с дивана. И практически не встречаются в очереди желающих подписать контракт с Вооруженными силами России. Так что, в сущности, они ничем не отличаются от хатаскрайщиков.

Таким образом, в стране наблюдается проблема не с потерянными исконными землями, а в первую очередь с объединяющей общество идейной платформой, формирующей фундамент базовых взглядов и понятий, опираясь на который уже было бы возможно начинать восстанавливать гражданский воспитательный процесс.

В. Киселев Граница Советского Союза

Потому что собирать земли русские нам придется все равно. По очень длинному списку причин. Но в первую очередь из понимания, что больше просто некому. Мир, к которому все привыкли за последнюю тысячу лет, безвозвратно меняется. Больше не существует выбора между «просвещенной Европой» или темными землями гуннов и скифов. Западный мир повторяет путь последнего этапа истории Древнего Рима. Когда в великом Колизее стали привычно пасти коз.

В этом раскладе у периферийных территорий существует всего два варианта будущего. Или вернуться в альма-матер, или скатиться в нищету и дикость, дикое Поле — что сегодня всем демонстрирует скукоживающаяся государственность окраины.

Нам не то чтобы очень жалко. Просто история показывает, что везде и всегда Дикое Поле ходило набегами на богатого соседа просто потому, что у него есть что пограбить. Не стоит переоценивать глубину проникновения в людей современной цивилизации. Достаточно вспомнить, во что превратились Балканы после агрессии НАТО в Югославию в 1999-м или как выглядят гражданские протесты в Граде на холме сегодня.

Так что это все равно случится. Не завтра, но уже в этом веке. Вероятно, даже в первой его половине. И чтобы к такому быть готовыми, уже сегодня надо начинать восстанавливать понятийное единство нации. В том числе с отказом от сформированных либеральных ценностных понятий. С конкретизацией деления на «твое и мое», а также уверенностью в собственной правоте.

Так, как это было раньше — «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза, Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Раньше мы знали, что у нас такой паспорт, что он всем паспортам паспорт, даже американскому. Уверенности не отдельных людей, а всего общества в целом. Сегодня такой убежденности в нынешнем обществе нет. Но воссоздавать ее надо. И это будет сделано.

Хотя предстоящий референдум покажет точнее, процентов 30−35 — неопределившихся, опасающихся, сомневающихся, и даже категорически стоящих против наверняка найдется. Для общества, которому предстоят трудные времена фундаментальных перемен, это много. Слишком много.

Kremlin.ru Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

А времени осталось мало. Нам нужно «что-то решать» с Белоруссией, Украиной, Средней Азией, Закавказьем. С ЕАЭС и ОДКБ. Ожидать, что нас будут просто так любить и испытывать к нам благодарность — за то, что Россия веками их кормила, обучала, развивала и защищала, очень наивно.

Уважают только сильных, успешных и очень уверенных в себе. Уверенных настолько, что накостыляют и даже не подумают, а если и спросят, то только потом — «Не больно? Или еще?». Таковыми нам еще предстоит стать. И поправка про территории является первым шагом в долгой дороге в тысячу ли.