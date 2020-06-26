На финишной прямой избирательного периода, который завершится 3 ноября выборами президента США, греко-турецкие отношения находятся в чувствительной фазе. Афины — и не только — озабочены вызывающим поведением Анкары, а деятельность, которую развивает Реджеп Тайип Эрдоган на широком географическом фронте, вызывает беспокойство. Ревизионистская политика, направленная на отмену международных договоров, с тем чтобы Турция могла «наконец-то» расшириться до самого сердца турецкого президента, не остается в сфере теории, а реализуется конкретными действиями на региональной шахматной доске от Сирии до Ливии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Столкнувшись с этой негативной реальностью, Греция пытается воспользоваться своим участием в ЕС, вкладывает средства в трехстороннее сотрудничество с Израилем и Египтом, которое построила вместе с Кипром, и рассчитывает на стабилизирующую роль США, которые остаются страной с наибольшим влиянием на президента Турции.

Встреча глав МИД Турции и Греции Мевлюта Чавушоглу и Йоргоса Катругалоса

Афины не могут надеяться на нынешнего арендатора Белого дома. По ряду причин, даже личных, Дональд Трамп не упускает возможности продемонстрировать дружбу со своим турецким коллегой, хотя он, похоже, не придает большого значения международному праву. Греция находит большее понимание и в Конгрессе США (особенно), и в Государственном департаменте, а также в аналитических центрах, где существует серьезная обеспокоенность по поводу поведения Эрдогана. Несомненно, что в том же свете наблюдает напряженную сцену в Восточном Средиземноморье Джо Байден. Опытный бывший вице-президент и сенатор с 36-летним опытом, член Комитета по международным отношениям, он один из немногих американских политиков, которые хорошо знают ближневосточный пазл, греко-турецкие отношения и проблему Кипра.

Вот почему его оглушительное молчание не оправдано. В отличие от подавляющего большинства американских политиков, Байден знает людей и вещи. У него есть мнение. Следовательно, его не нужно «информировать» или «убеждать» в том, что происходит. Он неоднократно посещал Анкару, а также Афины и Никосию. Он встречался с разными лидерами из всех трех стран и, конечно же, много раз с Эрдоганом, который был у власти последние 18 лет.

Никто не ожидает, что кандидат в президенты от Демократической партии объявит одностороннее «за» в пользу Греции и Кипра, понятно, что есть интересы и взаимосвязи. И все же кое-что он может сделать на нынешнем этапе роста напряженности в Восточном Средиземноморье, с результатами которого, возможно, ему придется разбираться как президенту. Это — выработать свою собственную позицию в отношении событий в регионе, который по-прежнему вызывает растущий интерес у Соединенных Штатов, не только из-за источников энергии Греции и Кипра, но и других стран, таких как Израиль, Египет, Сирия и Ливия.

Флаг Турецкой Республики Северного Кипра на склоне холма над Тассентом. Северный Кипр

Нет необходимости, чтобы его подход был «антитурецким»: Турция — важная страна, которая должна сыграть свою роль. Просто ее союзники и партнеры — и прежде всего Соединенные Штаты — должны помочь ей понять, что она не может играть эту роль, игнорируя или нарушая права своих соседей, которые не какие-то маленькие страны, бессильные в политическом, экономическом и военном смыслах. Байден, по-видимому, сосредоточится на этой неделе на выборе женщины, как он уже обещал, которая займет при нем пост вице-президента в случае, если он изберется. Это всегда очень важный выбор, а в этом случае, возможно, даже в большей степени — из-за возраста кандидата от демократов. Однако, поскольку до выборов осталось всего четыре месяца, и Джо Байден с большим отрывом возглавляет предвыборную гонку, ему и руководителю внешней политики пришло время разработать всеобъемлющую стратегию для региона Восточного Средиземноморья с четкими заявлениями для Турции. И сделать эту стратегию публичной.