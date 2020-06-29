Как сообщает сайт «Русская Америка», на Аляске, в городе Ситка (ранее в «Русской Америке» город Ситка назывался Ново-Архангельском), сегодня (23 июня 2020 года — прим. автора) прошел митинг в поддержку памятника основателю «Русской Америки» Александру Баранову. Сейчас памятник первому губернатору Аляски (так говорят сами Аляскинцы) находится в самом городе, но его хотят перенести в музей Баранова. Жители города выступают против переноса.

Александр Баранов — уроженец Каргополя, управляющий Российско-Американской компанией. Портрет М.Тиханова. 1819 г

Как сообщает руководитель Русского культурного центра Аляски Анна Верная, сегодня в Ситке прошел молчаливый протест горожан — сторонников сохранения памятника Александру Баранову в центре города.

«Памятник Баранову на Аляске — это свидетельство о периоде истории Аляски. Баранов умел договариваться и ладить с местными народами Аляски. Да, бывали и сложные времена в отношениях между русскими поселенцами и коренными жителями, но Баранов находил компромисс», — считает Анна Верная.

Несколько менее оптимистичная информация у Владимира Колычева — президента Московского историко-просветительского общества «Русская Америка». Его источники в Ситке сообщают, что митинг организовали индейцы-тлинкиты — потомки племен, воевавших с русскими и их союзниками из числа местного населения. Русско-тлинкитская война 1802−1805 годов была начата тлинкитами в нарушение мирного договора с Русско-Американской компанией и была спровоцирована американскими купцами, которых не устраивало продвижение русских на восток и юг Северной Америки. В ходе боевых действий тлинкиты уничтожали русских, алеутов, чугачей и союзных русским тлинкитов. Ответные действия были неизбежно жесткими.

Памятник уроженцу Каргополя (ныне Архангельская область) А. А. Баранову был подарен городу Ситке семьей Ллойд в 1989 году. В 2010 году по требованию тлинкитов скульптуру Александра Баранова сняли с постамента, так как, по мнению индейцев, памятник управляющему Российско-Американской компанией должен «сидеть ниже» памятника восставшему против русских вождю Катлиану, который до сих пор не изготовлен.

Mos.ru Памятник Александру Баранову в Ситке

Участники прошедшего митинга по информации Владимира Колычева потребовали вернуть памятник семье Ллойд-Хамес или передать его в музей. Только одна семья выступила против сноса памятника. Все это происходит на фоне волнений и сноса памятников историческим личностям не устраивающим чернокожее или индейское население. Конечно, митинг не является волеизъявлением всего населения Ситки. Волю населения выражает городской референдум, который практический невероятен. Решение примет городской совет и мэрия Ситки. По опыту последних месяцев власти городов США идут на поводу восставших меньшинств, и судьба памятника А. Баранову, скорее всего, будет предрешена — если не заступится российско-американская общественность и МИД России.

Владимир Колычев обратился к российской и американской общественности с обращением: «Уважаемые друзья в России, в США, Франции, Финляндии, Канаде, Австралии, Дании, Швеции!

Уважаемые коллеги! Уважаемые граждане!

23 июня в 17 часов в городе Ситка на Аляске состоится митинг граждан, которые выступают против удаления из города памятника первому губернатору Аляски (так говорят сами Аляскинцы) Александру Баранову. Возможно, памятник переместят в городской музей.

Просьба поддержать граждан Ситки и Аляски, которые выступают за сохранение памятника в городе. Памятник это свидетельство о периоде истории Аляски. Баранов умел договариваться и ладить с местными народами Аляски. Да, бывали и сложные времена в отношениях между русскими поселенцами и коренными жителями, но Баранов находил компромисс.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим усилиям уважать наше общее прошлое!

— Владимир Колычев, президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка»

Резиденция Александра Баранова в Ситке

Один из отозвавшихся на призыв В. Колычева — профессор кафедры истории Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор исторических наук А. В. Гринёв. Он пишет: «— Недавно я с сожалением узнал, что на Аляске, в городе Ситка, некие местные активисты собираются убрать памятник первому главному правителю Русской Америки Александру Баранову. Сразу скажу, что он не являлся ни рабовладельцем, ни сторонником рабовладения.

Он вовсе не стремился покорить и угнетать местное индейское население и в своих инструкциях подчиненным требовал неукоснительно соблюдать мирные и дружественные отношения с индейцами. Другое дело, что его подчиненные далеко не всегда следовали его рекомендациям, особенно в его отсутствие. С другой стороны, нельзя идеализировать традиционную жизнь туземного населения до прихода русских, когда в ходе жестоких межплеменных и межклановых войн и столкновений имели место массовые убийства, пытки, насилие и прочие жестокости, причем оставшихся в живых обычно обращали в рабов и впоследствии нередко приносили в жертву в ходе различного рода ритуалов.

Баранов не имел никакого отношения к подобным эксцессам, и потому считаю идею убрать посвященный ему очень выразительный монумент в центре Ситки крайне вредной и глупой затеей, направленной на удовлетворение минутных прихотей не понимающих и не знающих истории людей».