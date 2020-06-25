Зависимость эта обнаружилась не сегодня: еще в 1993 году университетский журнал MIT опубликовал резонансную статью Криса Кларка «Is the Green Movement Too White?». Аналогичным вопросом американские журналисты задаются регулярно. И не без оснований. Достаточно зайти на сайты Greenpeace Fund Board или Greenpeace UK и «познакомиться» с руководством этих организаций, чтобы убедиться, что «зеленые» стали «белыми».

Иван Шилов ИА REGNUM Гринпис

Тенденция становится отчасти объяснимой, если вспомнить, кем был основан Гринпис на заре 1970-х годов. Дэвид Мактаггарт (1932−2001) — не ученый, не биолог, даже не социолог. В свое время он был бизнесменом-риелтором, причем весьма авантюрным: очень многие его строительные проекты прогорели. Тогда он все бросил, купил яхту и отправился в круиз по Тихому океану. Во время вояжа предложил свое судно одной из канадских экологических группировок, протестующей против французских ядерных испытаний на атолле Муруроа. Так Мактаггарт оказался у руля первой громкой акции будущего Гринписа. Название этой организации предприимчивый Дэвид довольно скоро превратил в успешную торговую марку, щедрыми инвесторами которой были «белые» небожители — от Тернера до Рокфеллеров. В узкий круг этой компании избранных «черным» попасть было фактически нереально: разве что на полевые работы.

Forbes прямо пишет, что Гринпис — «это грамотно управляемый бизнес, который использует в своей работе различные методы манипуляции информацией и образами». За 50 лет существования эта экологическая организация уже не раз демонстрировала, что подход к делу у нее коммерчески ориентирован. Иначе как объяснить, что за одни и те же «грехи» одну компанию активисты «достают» в любом уголке планеты, а другую, причем прямо у них под носом, как бы и вовсе не замечают. Схема известная и хорошо отработанная: хочешь дискредитировать конкурента — обвини его в нанесении ущерба окружающей среде. Для пущего эффекта найми для этого профессиональных обвинителей с громким именем, которые десятилетиями заняты извлечением гигантских дивидендов, паразитируя на экологической тематике. Причем ни заказчик, ни исполнители ничуть не обеспокоены тем, что их сделка напрочь дискредитирует саму идею экологической защиты.

На коммерческие рельсы организация встала не сразу. В начале своей деятельности Гринпис объявил своей главной миссией недопущение ядерной войны. Позже к основным задачам добавились защита китов, сохранение детенышей тюленей, запрет захоронения токсичных отходов. Однако время экологов-романтиков довольно быстро прошло. Это и стало главной причиной ухода из Гринписа одного из его основателей Патрика Мура.«Greenpeace постепенно утратил свой гуманитарный аспект. С середины 1980-х годов его уже было не отличить от многих других экологических организаций того времени, рассматривающих человека как врага планеты, врага природы. Я не согласился с этим античеловеческим аспектом экологического движения. Он был просто неприемлемым для меня, фактически аморален. Для меня было важно, чтобы наряду с интересами природы также учитывались бы и интересы человечества», — заявил в своем недавнем интервью Мур. К слову, статья эта была озаглавлена очень хлесткой цитатой Патрика о современных радикальных экологических движениях: «Они как гитлерюгенд, только еще не убили никого».

Тянущийся с 1970-х годов романтический флер бескорыстных «борцов» за мировую экологию помогает Гринпису оставаться в глазах непосвященного большинства самой авторитетной природозащитной организацией. Однако о бескорыстии в данном случае нельзя говорить даже с натяжкой. Организация давно утратила статус некоммерческой и благотворительной. Долгое время наличие такой репутации давало Гринпису возможность не платить налоги. Причем первыми, в далеком 1989 году, на отсутствие какой-либо благотворительной деятельности у экологов обратили внимание в Канаде — стране, где был создан Гринпис. По этой причине организации пришлось перебраться в соседние США. Но и здесь уже в 2000-х годах движение Public Interest Watch обратило внимание фискальной службы Соединенных Штатов на то, что американский филиал Greenpeace совершенно не отвечает статусу освобождённой от налогов организации, ибо благотворительностью не занимается. Так что для многих вопрос о том, что такое Гринпис — защитники экологии или группа лоббистов, извлекающих прибыль, — давно является риторическим.